Uusi pikatoimitusvaihtoehto useissa SSO:n Sale-myymälöissä – kotiinkuljetus tunnissa
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO kehittää jatkuvasti asiakkaiden arkea helpottavia palvelujaan. Kuudesta Sale-myymälästä (Virkkala, Hiidensalmi, Nummela, Perttilä, Paukkula ja Hermanni) voi nyt tilata ostokset kätevästi ja nopeasti kotiovelle tunnissa.
Ruoan verkkokaupan suosio kasvaa vauhdilla sekä valtakunnallisesti että SSO:n alueella. Asiakasmäärien lisääntyessä myös tarpeet monipuolistuvat: vaikka monet suunnittelevat ja tilaavat suuremmat ostokset etukäteen, nopeiden ja pienempien tilausten kysyntä on selvässä kasvussa.
– Haluamme helpottaa asiakkaidemme arkea. Uskomme, että tunnin toimitus tuo monelle avun kiireeseen, kun kaupassakäynti unohtuu tai siihen ei ole aikaa. Verkkokauppatilaamisen vaivattomuus on yksi sen menestystekijöistä, ja uusi nopeampi toimitus lisää varmasti sen suosiota entisestään. Tunnin toimituksen avulla pienet ja suuretkin ostokset hoituvat käden käänteessä ja kotiovelle kuljetettuna, kertoo SSO:n toimialajohtaja Heikki Vottonen.
Näin tilaat tunnin toimituksen
Tunnin toimituksen tilaus tehdään joko osoitteessa S-kaupat.fi tai S-kaupat-sovelluksessa. Toimitustapa näkyy yhtenä toimitusvaihtoehtona noudon, kotiinkuljetuksen ja robokuljetuksen rinnalla. Jos tunnin toimitus on mahdollinen asiakkaan alueella, näkyy se vaihtoehtona toimitustapavalikoimassa. Tilattavissa on lähes koko myymälän valikoima tuoretuotteista pakasteisiin ja myös valikoimassa olevia käyttötavaroita voi valita ostoslistalle. Alkoholi- ja tupakkatuotteita tunnin toimituksella ei voi tilata.
Tilauksen jälkeen asiakkaalle lähetetään tekstiviestillä seurantalinkki, jossa näkyy arvio toimitusajasta.
S-kaupat
-
S-ryhmän ruoan verkkokauppaa eli S-kaupat-palvelua on käyttänyt jo 12 % suomalaisista (Suomi syö 2024).
-
Palvelu on tarjolla noin 400 myymälässä ympäri Suomen.
-
Valtakunnallisesti yli 40 000 kotitaloudessa suunnitellaan ja tilataan ruokaostokset etukäteen säännöllisesti.
-
S-ryhmän ruoan verkkokauppa kasvaa keskimäärin 20 % vuosivauhtia.
-
Palvelun suosion syy on yksinkertainen: Siinä säästää aikaa ja vaivaa, ostokset etukäteen suunnittelemalla myös rahaa ja hävikki vähenee. Ruoan verkkokaupasta saa saman kuin myymälästä. Tuttu laaja valikoima ja aina edullinen ostoskori sekä laadukas palvelu tuotteiden valinnasta niiden toimitukseen. Ja Bonukset päälle.
Lisätietoja: toimialajohtaja Heikki Vottonen p. 044 320 5600
Avainsanat
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on läntisellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa kahdeksan kunnan alueella toimiva, paikallisten ihmisten omistama kasvava alueosuuskauppa. SSO:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja yli 72 000 asiakasomistajalleen. SSO:n tavoitteena on pysyä kehityksen kärjessä kaikilla toimialoillaan: market- ja tavaratalokaupassa, liikennekaupassa, matkailu- ja ravitsemiskaupassa sekä autokaupassa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suur-Seudun Osuuskauppa SSO
SSO:n ja Vennerin hyväntekeväisyyskampanja jatkuu – lähes sata ruokalaatikkoa tuo joulumieltä tukea tarvitseville perheille22.11.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO ja ruokakasvatusyritys Venner toteuttavat jo kuudetta kertaa kampanjan, jossa jaetaan terveellisiä raaka-aineita sisältäviä Venner-ruokalaatikoita tukea tarvitseville perheille. Yhteistyön aikana on jaettu ruokaa yli 25 000 annoksen verran – tämänvuotisen kampanjan tavoitteet mukaan lukien jopa 60 000 tuhannen euron arvosta.
Koska nuorten ääni on tärkeä – ensimmäinen SSO Nuoriston kokous järjestettiin Lohjalla11.11.2025 11:00:00 EET | Tiedote
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n alueella asuvista 18–24-vuotiaista aktiivisista nuorista koostuva SSO Nuoristo kokoontui ensimmäistä kertaa Lohjalla. Päivän aikana keskusteltiin muun muassa kotiseudun merkityksestä, ruoan ja käyttötavaroiden ostotottumuksista sekä vastuullisuusteoista.
ABC Masuunin ABC-latausasema on avattu21.10.2025 15:11:57 EEST | Tiedote
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on viime vuosina panostanut vahvasti vihreään liikkumiseen. Uusia ABC-latausasemia on avattu muun muassa Prisma Lohjalle, Sale Nummelaan ja S-market Kemiöön. Lisäksi ABC Piihovin ja ABC Lohjan latauskenttiä on laajennettu 12 CCS latauspaikan suuruisiksi. ABC Masuuniin Karkkilaan avattu ABC- latausasema on kaikkiaan SSO:n toimialueen kolmastoista.
SSO:n parturi-kampaamopalveluihin suunnitteilla muutoksia15.10.2025 10:45:00 EEST | Tiedote
SSO aloittaa muutosneuvottelut kaikissa kolmessa Prisman parturi-kampaamossa – Halikossa, Lohjalla ja Nummelassa. Neuvottelujen taustalla on parturi-kampaamopalveluiden kannattavuuden arviointi muuttuvassa markkinassa. Tavoitteena on parantaa kannattavuutta ja turvata palveluiden elinvoimaisuus pitkällä aikavälillä.
SSO:n ABC Perniön toimintaan suunnitellaan muutoksia14.10.2025 10:48:45 EEST | Tiedote
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO kehittää palveluitaan vastaamaan paikallisten asiakkaiden muuttuvia tarpeita. ABC Perniön osalta suunnitellaan keskittymistä kysytyimpään palveluun eli polttonesteiden jakeluun ja samalla sisäkaupan sulkemista vuoden loppuun mennessä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme