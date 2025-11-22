Uusi pikatoimitusvaihtoehto useissa SSO:n Sale-myymälöissä – kotiinkuljetus tunnissa

Ruoan verkkokaupan suosio kasvaa vauhdilla sekä valtakunnallisesti että SSO:n alueella. Asiakasmäärien lisääntyessä myös tarpeet monipuolistuvat: vaikka monet suunnittelevat ja tilaavat suuremmat ostokset etukäteen, nopeiden ja pienempien tilausten kysyntä on selvässä kasvussa.

– Haluamme helpottaa asiakkaidemme arkea. Uskomme, että tunnin toimitus tuo monelle avun kiireeseen, kun kaupassakäynti unohtuu tai siihen ei ole aikaa. Verkkokauppatilaamisen vaivattomuus on yksi sen menestystekijöistä, ja uusi nopeampi toimitus lisää varmasti sen suosiota entisestään. Tunnin toimituksen avulla pienet ja suuretkin ostokset hoituvat käden käänteessä ja kotiovelle kuljetettuna, kertoo SSO:n toimialajohtaja Heikki Vottonen.

Näin tilaat tunnin toimituksen

Tunnin toimituksen tilaus tehdään joko osoitteessa S-kaupat.fi tai S-kaupat-sovelluksessa. Toimitustapa näkyy yhtenä toimitusvaihtoehtona noudon, kotiinkuljetuksen ja robokuljetuksen rinnalla. Jos tunnin toimitus on mahdollinen asiakkaan alueella, näkyy se vaihtoehtona toimitustapavalikoimassa. Tilattavissa on lähes koko myymälän valikoima tuoretuotteista pakasteisiin ja myös valikoimassa olevia käyttötavaroita voi valita ostoslistalle. Alkoholi- ja tupakkatuotteita tunnin toimituksella ei voi tilata.

Tilauksen jälkeen asiakkaalle lähetetään tekstiviestillä seurantalinkki, jossa näkyy arvio toimitusajasta.

S-kaupat

S-ryhmän ruoan verkkokauppaa eli S-kaupat-palvelua on käyttänyt jo 12 % suomalaisista (Suomi syö 2024).

Palvelu on tarjolla noin 400 myymälässä ympäri Suomen.

Valtakunnallisesti yli 40 000 kotitaloudessa suunnitellaan ja tilataan ruokaostokset etukäteen säännöllisesti.

S-ryhmän ruoan verkkokauppa kasvaa keskimäärin 20 % vuosivauhtia.

Palvelun suosion syy on yksinkertainen: Siinä säästää aikaa ja vaivaa, ostokset etukäteen suunnittelemalla myös rahaa ja hävikki vähenee. Ruoan verkkokaupasta saa saman kuin myymälästä. Tuttu laaja valikoima ja aina edullinen ostoskori sekä laadukas palvelu tuotteiden valinnasta niiden toimitukseen. Ja Bonukset päälle.

Lisätietoja: toimialajohtaja Heikki Vottonen p. 044 320 5600