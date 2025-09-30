Kauppakeskus Jumbon suurin omistaja Vantaan Valo solmi 225 miljoonan euron lainasopimuksen
Myynniltään Suomen suurimman kauppakeskuksen Jumbon pääomistaja, Vantaan Valo Ky tiettyine tytäryhtiöineen, on solminut 225 miljoonan euron lainasopimuksen. Rahoitus on yhtiön sijoitusstrategian mukainen ja osana tavanomaista sijoitustoimintaa kehittää yhtiön taserakennetta. Lainasopimus allekirjoitettiin 28.11.2025.
Vantaan Valo Ky on kauppakeskus Jumbon suurin omistaja. Vantaan Valon omistavat tasaosuuksin Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.
Lainanantajina toimivat pankit Nordea Bank Oyj ja OP Yrityspankki Oyj. Talous- ja velkaneuvonantajana toimi Jones Lang LaSalle Finland Oy (JLL) ja juridisena neuvonantajana Asianajotoimisto Krogerus Oy.
Kauppakeskus Jumbon taloudellinen tilanne on erinomainen. Ulkopuolisen rahoituksen hyödyntäminen nähdään yhtiössä normaalina kiinteistösijoittamisen käytäntönä, ja lainalla optimoidaan yhtiön pääomarakennetta.
– Tässä hetkessä koimme, että ajankohta velan ottamiselle on otollinen, sanoo Vantaan Valon toimitusjohtaja Jukka Vakula.
– Rahoitusprosessi vietiin tehokkaasti ja erittäin onnistuneesti maaliin. Jumbo herätti laajaa mielenkiintoa myös kansainvälisten rahoittajien keskuudessa, mikä kertoo osaltaan Jumbon erinomaisuudesta kauppakeskuksena, Vakula summaa.
Lisätiedot:
Vantaan Valo, toimitusjohtaja Jukka Vakula, puh. +358 40 761 7287, jukka.vakula@vantaanvalo.fi
Jumbon suurin omistaja on Vantaan Valo Ky, jonka kautta kotimaiset työeläkeyhtiöt Varma ja Elo omistavat kauppakeskus Jumboa. Kauppakeskuksessa sijaitsevat hypermarket-tilat omistavat Kesko ja HOK-Elanto.
Vantaalla sijaitseva kauppakeskus Jumbo on myynniltään Suomen suurin kauppakeskus ja se valittiin vuonna 2025 Pohjoismaiden parhaaksi kauppakeskukseksi. Kauppakeskuksen yhteenlaskettu vuokrattava kokonaisliikeala on yli 140 000 neliömetriä. Jumbossa on 170 liikettä, ravintoloita, kahviloita, viihdepalveluita, kaksi hypermarketia sekä 5 500 parkkipaikkaa. Lisäksi Jumbon osana toimii huonemäärältään yksi Suomen suurimmista hotelleista ja koko perheen kylpylä. Vuonna 2024 kauppakeskuksen myynti oli lähes 500 miljoonaa euroa ja kävijämäärä yli 12 miljoonaa asiakasta.
