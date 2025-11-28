Viranomaisten lähettämä digiposti tavoittaa nyt varmemmin - saat ilmoituksen kun tunnistaudut viranomaisten sähköisiin palveluihin

- Suomi.fi-viestit ilmoittaa jo nyt käyttäjälleen uusista saapuneista viesteistä. Käyttäjä saa ilmoituksen uudesta sähköisestä viestistä siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka hän on ilmoittanut Suomi.fi-viesteihin. Myös Suomi.fi-sovellus ilmoittaa uudesta saapuneesta viestistä, jos sovelluksen on ladannut käyttöön. Nyt tunnistautumisen yhteyteen lisättävä ilmoitus tarjoaa vielä yhden tavan huomata lukemattomat viestit, jolloin tärkeät viestit eivät jää huomaamatta, kertoo Suomi.fi-viestien palveluomistaja Maria Juka-Lahdenperä Digi- ja väestötietovirastosta.

Tieto uudesta viestistä näkyy tunnistautumisen yhteydessä, kun viesti on tullut edellisen Suomi.fi-viesteissä käynnin jälkeen. Ilmoitusta ei enää näytetä, kun käyttäjä on käynyt Suomi.fi-viesteissä viestin saapumisen jälkeen, vaikka viesti olisi lukematta.

Viranomaisposti saapuu vuodesta 2026 alkaen ensisijaisesti sähköisesti

Vuonna 2026, kun viranomaispostin digitaalista ensisijaisuutta koskeva lainsäädäntö astuu voimaan, Suomi.fi-viestit tulee käyttöön kaikille digitaalisesti asioiville täysi-ikäisille, jotka eivät ole ottaneet palvelua aiemmin käyttöönsä. Suomi.fi-viestit tulee käyttöön, kun henkilö tunnistautuu ensimmäisen kerran vuonna 2026 lain voimaantulon jälkeen jonkin viranomaisen sähköiseen asiointipalveluun. Tunnistautumisen yhteydessä henkilölle kerrotaan Suomi.fi-viestien käyttöön tulosta ja pyydetään antamaan sähköpostiosoite, johon ilmoituksia uusista Suomi.fi-viesteihin saapuneista viesteistä lähetetään. Muutoksen jälkeen viranomaispostia vastaanottaa ensisijaisesti digitaalisesti yli neljä miljoonaa henkilöä.

Muutos ei koske henkilöitä, jotka eivät käytä julkisen hallinnon sähköisiä asiointipalveluja, alaikäisiä tai niitä, jotka ovat edunvalvonnassa tai joilla on voimassa oleva edunvalvontavaltuutus. He saavat viranomaisten lähettämän postin jatkossakin paperipostina.

Käyttäjä voi muutoksen jälkeen siirtyä halutessaan takaisin paperipostin vastaanottajaksi. Paluun paperipostiin voi tehdä Suomi.fi-viestien asetuksissa tai ottamalla yhteyttä Digi- ja väestötietoviraston asiakaspalveluun.

- Paluun paperipostin vastaanottajaksi voi kuitenkin tehdä vasta Suomi.fi-viestien käyttöönoton jälkeen vuonna 2026, kun laki on astunut voimaan ja sähköinen postilaatikko on luotu, ei ennakkoon. Valinta pysyy voimassa puoli vuotta kerrallaan. Jos kuuden kuukauden jälkeen tunnistautuu uudelleen viranomaisten asiointipalveluihin, Suomi.fi-viestit tulee uudelleen käyttöön, sanoo Juka-Lahdenperä.

Käytännön ohjeet Suomi.fi-viestien käyttöön:

Käy Suomi.fi-viesteissä säännöllisesti, jotta kaikki tärkeät viestit tulevat luetuiksi.

Suomi.fi-sovellus ja sähköposti-ilmoitukset auttavat huomaamaan viestit heti.

Suomi.fi-sovellus löytyy sovelluskaupoista.

Älä koskaan siirry Suomi.fi-viesteihin sähköpostissa, tekstiviestissä tai muualla olevan linkin kautta. Jos käytät Suomi.fi-viestejä tietokoneen tai puhelimen selaimella, kannattaa itse kirjoittaa osoite suomi.fi/viestit selaimen osoiteriville. Älä käytä hakukoneiden tuloksia tai muita linkkejä, jotka voivat johtaa väärälle sivustolle.



Lisätietoja kansalaisille

Suomi.fi-palvelujen neuvonta: p. 0295 0000



