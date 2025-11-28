Viranomaisten lähettämä digiposti tavoittaa nyt varmemmin - saat ilmoituksen kun tunnistaudut viranomaisten sähköisiin palveluihin
2.12.2025 alkaen saat Suomi.fi-tunnistuksen yhteydessä muistutuksen, jos sinulla on uusi lukematon viesti Suomi.fi-viesteissä. Muistutus näkyy, kun tunnistaudut valtion, kunnan tai hyvinvointialueen sähköisiin asiointipalveluihin. Muutos auttaa varmistamaan, että tärkeät viranomaisviestit, kuten päätökset, laskut ja ajanvarauskirjeet, tulevat varmasti huomatuiksi.
- Suomi.fi-viestit ilmoittaa jo nyt käyttäjälleen uusista saapuneista viesteistä. Käyttäjä saa ilmoituksen uudesta sähköisestä viestistä siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka hän on ilmoittanut Suomi.fi-viesteihin. Myös Suomi.fi-sovellus ilmoittaa uudesta saapuneesta viestistä, jos sovelluksen on ladannut käyttöön. Nyt tunnistautumisen yhteyteen lisättävä ilmoitus tarjoaa vielä yhden tavan huomata lukemattomat viestit, jolloin tärkeät viestit eivät jää huomaamatta, kertoo Suomi.fi-viestien palveluomistaja Maria Juka-Lahdenperä Digi- ja väestötietovirastosta.
Tieto uudesta viestistä näkyy tunnistautumisen yhteydessä, kun viesti on tullut edellisen Suomi.fi-viesteissä käynnin jälkeen. Ilmoitusta ei enää näytetä, kun käyttäjä on käynyt Suomi.fi-viesteissä viestin saapumisen jälkeen, vaikka viesti olisi lukematta.
Viranomaisposti saapuu vuodesta 2026 alkaen ensisijaisesti sähköisesti
Vuonna 2026, kun viranomaispostin digitaalista ensisijaisuutta koskeva lainsäädäntö astuu voimaan, Suomi.fi-viestit tulee käyttöön kaikille digitaalisesti asioiville täysi-ikäisille, jotka eivät ole ottaneet palvelua aiemmin käyttöönsä. Suomi.fi-viestit tulee käyttöön, kun henkilö tunnistautuu ensimmäisen kerran vuonna 2026 lain voimaantulon jälkeen jonkin viranomaisen sähköiseen asiointipalveluun. Tunnistautumisen yhteydessä henkilölle kerrotaan Suomi.fi-viestien käyttöön tulosta ja pyydetään antamaan sähköpostiosoite, johon ilmoituksia uusista Suomi.fi-viesteihin saapuneista viesteistä lähetetään. Muutoksen jälkeen viranomaispostia vastaanottaa ensisijaisesti digitaalisesti yli neljä miljoonaa henkilöä.
Muutos ei koske henkilöitä, jotka eivät käytä julkisen hallinnon sähköisiä asiointipalveluja, alaikäisiä tai niitä, jotka ovat edunvalvonnassa tai joilla on voimassa oleva edunvalvontavaltuutus. He saavat viranomaisten lähettämän postin jatkossakin paperipostina.
Käyttäjä voi muutoksen jälkeen siirtyä halutessaan takaisin paperipostin vastaanottajaksi. Paluun paperipostiin voi tehdä Suomi.fi-viestien asetuksissa tai ottamalla yhteyttä Digi- ja väestötietoviraston asiakaspalveluun.
- Paluun paperipostin vastaanottajaksi voi kuitenkin tehdä vasta Suomi.fi-viestien käyttöönoton jälkeen vuonna 2026, kun laki on astunut voimaan ja sähköinen postilaatikko on luotu, ei ennakkoon. Valinta pysyy voimassa puoli vuotta kerrallaan. Jos kuuden kuukauden jälkeen tunnistautuu uudelleen viranomaisten asiointipalveluihin, Suomi.fi-viestit tulee uudelleen käyttöön, sanoo Juka-Lahdenperä.
Käytännön ohjeet Suomi.fi-viestien käyttöön:
- Käy Suomi.fi-viesteissä säännöllisesti, jotta kaikki tärkeät viestit tulevat luetuiksi.
- Suomi.fi-sovellus ja sähköposti-ilmoitukset auttavat huomaamaan viestit heti.
- Suomi.fi-sovellus löytyy sovelluskaupoista.
- Älä koskaan siirry Suomi.fi-viesteihin sähköpostissa, tekstiviestissä tai muualla olevan linkin kautta. Jos käytät Suomi.fi-viestejä tietokoneen tai puhelimen selaimella, kannattaa itse kirjoittaa osoite suomi.fi/viestit selaimen osoiteriville. Älä käytä hakukoneiden tuloksia tai muita linkkejä, jotka voivat johtaa väärälle sivustolle.
Lisätietoja kansalaisille
Suomi.fi-palvelujen neuvonta: p. 0295 0000
Yhteyshenkilöt
Maria Juka-Lahdenperäpalveluomistaja, Suomi.fi-viestitDigi- ja väestötietovirasto / Myndigheten för digitalisering och befolkningsdataPuh:0295 535 334maria.juka-lahdenpera@dvv.fi
Annette Hotarijohtava asiantuntijaDigi- ja väestötietovirasto / Myndigheten för digitalisering och befolkningsdataPuh:0295535028annette.hotari@dvv.fi
Mikä on Suomi.fi-viestit?
Suomi.fi-viestit on kansalaisen sähköinen postilaatikko viranomaisposteille. Sinne saapuu postia usealta eri viranomaiselta ja sinne saapuvat viestit korvaavat paperipostin. Jatkossa monet tärkeät kirjeet löytyvät yhdestä ja samasta palvelusta.
Saapuneet viestit voi lukea Suomi.fi-mobiilisovelluksella tai tunnistautumalla Suomi.fi-verkkopalveluun osoitteessa https://suomi.fi. Näin saapunut posti on luettavissa kaikkialla, missä kuljetkin.
Ilmoitukset uusista saapuneista viesteistä tulevat sähköpostiosoitteeseen, jonka käyttäjä on ilmoittanut palveluun. Suomi.fi-mobiilisovelluksen käyttäjät saavat ilmoituksen myös suoraan sovelluksen kautta.
Siirtyminen paperipostin vastaanottamisesta sähköiseen viranomaispostiin vaatii muutoksia omiin tottumuksiin: sähköisellä postilaatikolla on syytä käydä samalla tavalla kuin fyysiselläkin postilaatikolla.
Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.
Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta. Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta.
