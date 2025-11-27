Pohjalaismaakuntien uusi alueellinen työlupalinjaus on nyt julkaistu

Linjauksessa on määritelty ne ammattialat, joilla työvoiman saatavuus on Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla vaikeutunut ja joiden osalta voidaan myöntää työntekijän oleskelulupa ilman erillistä työvoiman saatavuusselvitystä.

Epävakaa suhdannetilanne näkyy rekrytointitarpeiden määrissä

Koko alueen rekrytointihaasteet ovat olleet pitkään kroonisia useilla eri aloilla, mutta epävakaan talous- ja suhdannetilanteen vuoksi työvoiman saatavuus on hetkellisesti parantunut ja tilanne helpottunut sen myötä niin, ettei se tällä hetkellä ole akuutti. Tämä on kuitenkin tilapäistä, sillä väestö jatkaa ikääntymistään ja alue on monelta osin työikäisten osalta muuttotappiollinen. Työlupalinjauksen ammattialoissa tämä väliaikainen muutos kuitenkin näkyy, sillä linjaus laaditaan vain puolen vuoden ajalle, ja tuossa aikaikkunassa ei ole ennustettavissa merkittäviä muutoksia, joiden perusteella työvoimantarpeen voitaisiin nähdä kasvavan niin merkittävästi, että se tulisi huomioida.



Joillain aloilla työvoiman tarve on edelleen suuri. Teknologiateollisuuden alan osaajille on laajasti kysyntää, ja esimerkiksi koneistajia, hitsaajia ja särmääjiä rekrytoidaan jatkuvasti. Myös ravintola- ja suurtalousalan työntekijöille on tarvetta.

Tarkemmat alueelliset tilannekatsaukset ja lista saatavuusharkinnasta vapautetuista ammattialoista löytyy julkaistusta työlupalinjauksesta.

Linjaus on voimassa puoli vuotta

Valtion aluehallinto uudistuu 1.1.2026 alkaen, jolloin nykyisten 15 ELY-keskuksen pohjalta perustetaan kymmenen uutta elinvoimakeskusta. Tämä työlupalinjaus on voimassa 31.5.2026 saakka seuraavien elinvoimakeskusten toimialueilla: Pohjanmaan elinvoimakeskuksen alueella (Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa) sekä Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen alueella (Etelä-Pohjanmaa).

Linjauksen tavoitteena on tukea alueen työnantajia työvoiman saatavuuden turvaamisessa ja mahdollistaa sujuvampi lupaprosessi työntekijöille EU/ETA-alueen ulkopuolelta.

Alueellinen linjaus on luettavissa kokonaisuudessaan: ely-keskus.fi/tyolupalinjaus 31.12.2025 asti ja 1.1.2026 alkaen elinvoimakeskuksen nettisivuilta.