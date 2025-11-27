Pohjalaismaakuntien uusi alueellinen työlupalinjaus on nyt julkaistu
Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueiden yhteinen linjaus ulkomaisen työvoiman käytöstä ajalle 1.12.2025 – 31.5.2026 on nyt laadittu alueen ELY-keskusten toimesta. Linjaus perustuu ulkomaalaislakiin ja tukee Maahanmuuttoviraston tekemää oleskelulupapäätöksentekoa erityisesti työvoiman saatavuuden näkökulmasta.
Linjauksessa on määritelty ne ammattialat, joilla työvoiman saatavuus on Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla vaikeutunut ja joiden osalta voidaan myöntää työntekijän oleskelulupa ilman erillistä työvoiman saatavuusselvitystä.
Epävakaa suhdannetilanne näkyy rekrytointitarpeiden määrissä
Koko alueen rekrytointihaasteet ovat olleet pitkään kroonisia useilla eri aloilla, mutta epävakaan talous- ja suhdannetilanteen vuoksi työvoiman saatavuus on hetkellisesti parantunut ja tilanne helpottunut sen myötä niin, ettei se tällä hetkellä ole akuutti. Tämä on kuitenkin tilapäistä, sillä väestö jatkaa ikääntymistään ja alue on monelta osin työikäisten osalta muuttotappiollinen. Työlupalinjauksen ammattialoissa tämä väliaikainen muutos kuitenkin näkyy, sillä linjaus laaditaan vain puolen vuoden ajalle, ja tuossa aikaikkunassa ei ole ennustettavissa merkittäviä muutoksia, joiden perusteella työvoimantarpeen voitaisiin nähdä kasvavan niin merkittävästi, että se tulisi huomioida.
Joillain aloilla työvoiman tarve on edelleen suuri. Teknologiateollisuuden alan osaajille on laajasti kysyntää, ja esimerkiksi koneistajia, hitsaajia ja särmääjiä rekrytoidaan jatkuvasti. Myös ravintola- ja suurtalousalan työntekijöille on tarvetta.
Tarkemmat alueelliset tilannekatsaukset ja lista saatavuusharkinnasta vapautetuista ammattialoista löytyy julkaistusta työlupalinjauksesta.
Linjaus on voimassa puoli vuotta
Valtion aluehallinto uudistuu 1.1.2026 alkaen, jolloin nykyisten 15 ELY-keskuksen pohjalta perustetaan kymmenen uutta elinvoimakeskusta. Tämä työlupalinjaus on voimassa 31.5.2026 saakka seuraavien elinvoimakeskusten toimialueilla: Pohjanmaan elinvoimakeskuksen alueella (Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa) sekä Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen alueella (Etelä-Pohjanmaa).
Linjauksen tavoitteena on tukea alueen työnantajia työvoiman saatavuuden turvaamisessa ja mahdollistaa sujuvampi lupaprosessi työntekijöille EU/ETA-alueen ulkopuolelta.
Alueellinen linjaus on luettavissa kokonaisuudessaan: ely-keskus.fi/tyolupalinjaus 31.12.2025 asti ja 1.1.2026 alkaen elinvoimakeskuksen nettisivuilta.
Avainsanat
Liitteet
Pohjanmaan ELY-keskus tukee aluekehittämistä, kehittää kestävästi elinkeino-, innovaatioympäristö-, maaseutu- ja työvoimapolitiikkaa sekä edistää osaamista, koulutusta, työperäistä maahanmuuttoa sekä maahanmuuttajien työllistymistä ja kotouttamista. Toimialueeseemme kuuluvat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.
Valtion aluehallinto uudistuu 1.1.2026
Vuoden 2026 alussa Suomeen perustetaan kymmenen uutta elinvoimakeskusta nykyisten 15 ELY-keskuksen pohjalta. Samalla perustetaan valtakunnallinen Lupa- ja valvontavirasto, johon siirtyvät ELY-keskusten ympäristön lupa-, valvonta- ja ohjaustehtävät. Pohjanmaan elinvoimakeskus aloittaa toimintansa 1.1.2026.
Lue lisää: https://www.ely-keskus.fi/valtion-aluehallinnon-uudistus
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Mika Palosaari utnämnd till överdirektör för Livskraftscentralen i Österbotten27.11.2025 13:52:01 EET | Pressmeddelande
Ekonomie magister Mika Palosaari har utnämnts till tjänsten som överdirektör för Livskraftscentralen i Österbotten. Statsrådet utnämnde 27.11.2025 överdirektörerna för de tio livskraftscentralerna för tiden 1.1.2026–31.12.2030. Genom reformen av statens regionförvaltning inrättas 10 regionala livskraftscentraler och de nuvarande 15 NTM-centralerna läggs ner. Livskraftscentralerna inleder sin verksamhet 1.1.2026 och de blivande överdirektörerna inleder sitt arbete i december 2025 med uppgifter inom beredningen av livskraftscentralerna vid arbets- och näringsministeriet.
Mika Palosaari Pohjanmaan elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi27.11.2025 13:52:01 EET | Tiedote
Pohjanmaan elinvoimakeskuksen ylijohtajan virkaan on nimitetty kauppatieteiden maisteri Mika Palosaari. Valtioneuvosto nimitti 27.11.2025 kymmenelle elinvoimakeskukselle ylijohtajat ajalle 1.1.2026–31.12.2030. Valtion aluehallinnon uudistuksessa perustetaan 10 alueellista elinvoimakeskusta ja uudistuksen myötä nykyiset 15 ELY-keskusta lakkaavat. Elinvoimakeskukset aloittavat toimintansa 1.1.2026 ja tulevat ylijohtajat aloittavat joulukuussa 2025 elinvoimakeskusten valmistelutehtävissä työ- ja elinkeinoministeriössä.
Sysselsättningsöversikt för oktober: Arbetslösheten ökar och mängden lediga arbetsplatser minskar (Österbotten, Mellersta Österbotten)25.11.2025 08:00:00 EET | Pressmeddelande
Inom området för NTM-centralen i Österbotten fanns det i slutet av oktober sammanlagt 8 491 arbetslösa arbetssökande. Det är 635 fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var dock i oktober 16 färre än i september. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland (7,4 %). Jämfört med september månad var arbetslöshetsgraden oförändrad inom Österbottens NTM-centrals område och ökade med 0,2 procentenheter i hela landet. Under oktober fanns det totalt 1 281 lediga arbetsplatser, vilket var 616 platser (-32,5 %) färre än för ett år sedan. Antalet heltidspermitterade var 636 dvs. 83 färre (-11,5 %) än för ett år sedan. Uppgifterna framgår av UF-centrets Arbetsförmedlingsstatistik.
Lokakuun työllisyyskatsaus: Työttömyys kasvaa ja avoimet työpaikat vähenevät (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)25.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Pohjanmaan ELY-keskusalueella oli lokakuun lopussa yhteensä 8 491 työtöntä työnhakijaa. Se on 635 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli lokakuussa kuitenkin 16 vähemmän kuin syyskuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Manner-Suomen alhaisin (7,4 %). Syyskuuhun verrattuna työttömyysaste pysyi samana Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella ja kasvoi koko maassa 0,2 prosenttiyksikköä. Lokakuun aikana avoinna oli yhteensä 1 281 työpaikkaa, mikä oli 616 paikkaa (-32,5 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 636 eli 83 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (-11,5 %). Tiedot ilmenevät KEHA-keskuksen Työnvälitystilastosta.
Arbetskraftsbarometern 2025: Utsikterna på arbetsmarknaden ljusnar så småningom på området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten)14.11.2025 11:00:00 EET | Pressmeddelande
Utvecklings- och förvaltningscentret har idag publicerat den senaste Arbetskraftsbarometern. I arbetskraftsbarometern ligger fokus på regionernas och branschernas arbetskrafts- och kompetensbehov. Bedömningarna grundar sig på tillgängliga data samt uppskattningar som gjorts av sakkunniga vid centrala intressentgrupper.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme