Satamatunnelin kaavaratkaisu etenee valtuustoon
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 1. joulukuuta esittää valtuustolle satamatunnelin asemakaavan hyväksymistä. Kaavaratkaisu mahdollistaa satamaliikenteen käyttöön tulevan tunnelin rakentamisen Jätkäsaaren ja Länsiväylän välille.
Satamatunnelin asemakaava ja kaavamuutos koskee Länsisataman sekä Kampin alueita. Kaavaratkaisu mahdollistaa satamaliikenteen käyttöön tulevan tunnelin rakentamisen Jätkäsaaren ja Länsiväylän välille. Pohjoisen suuaukon yhteyteen on sijoitettu myös pyöräliikenteen pääyhteys keskustasta Länsiväylän suuntaan eli Länsibaana.
Länsisataman laajennuksen ympäristövaikutukset on selvitetty ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain (YVA-laki) ja asetuksen mukaisessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Kaavan laadinnassa on hyödynnetty ympäristövaikutusten arviointiselostusta ja huomioitu siitä saatu yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä sekä kaupunkiympäristölautakunnan lausunto.
YVA-menettelyn päättymisen jälkeen satamatunnelin suunnitelmia on kehitetty huomioiden erityisesti Lapinlahden puiston ympäristöön ja luontoon liittyvät vaikutusten lievennyskeinot. Lapinlahden arvokkaaseen kulttuuriympäristöön kohdistuvia vaikutuksia on lievennetty ja sovitettu tähän ympäristöön.
Asia etenee kaupunginvaltuuston päätettäväksi.
Aluevaraukset toimisto- ja asuntohankkeille Ruoholahdessa ja Alppilassa
Kaupunginhallitus päätti myös kahdesta aluevarauksesta.
Ruoholahden metroaseman ja Ruoholahdentorin ympäristöstä varataan alue Kiinteistö Oy Ruoholahden Metrotorille ja SRV Rakennus Oy:lle asuin- ja liikerakennushankkeen kehittämistä ja toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten. Kyseessä on täydennysrakentamishanke, joka korvaisi Ruoholahden nykyisen matalan toimisto- ja metroasemarakennuksen ja toisi uudisrakentamista Ruoholahdentorin laidalle.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti jatkaa tonttivarausta NCC Property Development Oy:lle Alppiharjusta toimisto- ja asuntohankkeen suunnittelua varten. Tavoitteena on Keski-Pasilan kehittämistä tukien luoda viihtyisä, tiivis ja urbaani toimitilavaltainen alue Savonkadun molemmin puolin sekä Alppilan asuinalueen täydentäminen suunnittelualueen kaakkoisosassa.
Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.
Johanna Snellman
Viestintäasiantuntija
P. 040 843 09 15
johanna.snellman@hel.fi
Avainsanat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin kaupungin talousarvion vuodelle 202626.11.2025 21:30:50 EET | Tiedote
Kaupunginvaltuusto käsitteli 26. marraskuuta Helsingin kaupungin talousarviota 2026. Asialistalla oli myös muun muassa Mäkelänkadun jatkeen asemakaava ja asemakaavan muutos sekä M400-metrojunien hankesuunnitelma.
Sosioekonominen eriytyminen näkyy myös helsinkiläisten sosiaalisessa hyvinvoinnissa25.11.2025 11:57:42 EET | Tiedote
Helsinkiläisten aikuisten sosiaalinen hyvinvointi on vahvaa. Yksilöiden ja asuinalueiden sosioekonomisen aseman mukaan esiintyy kuitenkin selviä eroja esimerkiksi yksinäisyyden kokemisessa ja avun saamisessa. Sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen on tärkeää osana segregaation vastaisia toimia.
Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli Helenin ajankohtaiskatsausta24.11.2025 18:11:37 EET | Tiedote
Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli 24. marraskuuta Helen Oy:n ajankohtaiskatsausta. Konsernijaosto merkitsi katsauksen tiedoksi.
Helsingin kaupunginhallituksen päätökset24.11.2025 17:58:44 EET | Tiedote
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 24. marraskuuta rakentamispalveluliikelaitos Staran toimitusjohtajan valinnasta, asuntotuotantorahaston lainoista sekä Kontulan metroaseman laituritason peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisesta.
Helsingissä pelastettu jo yli 23 000 kiloa buffetruokaa ruoka-apuun20.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Helsingissä on kokeiltu vuosina 2024–2025 oppilaitosten lounailta ja ravintoloilta ylijääneen ruoan lahjoittamista ja jakamista sitä tarvitseville ruoka-aputoimijoiden kautta. Hävikkiterminaali Stadin safkan kautta on jaettu jo yli 23 000 kiloa tarjoiluhävikkiä ruoka-apuun.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme