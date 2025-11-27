Kasvun kuukausi marraskuussakin
Kiinteistömaailman Pulssi 2.12.2025
Kauppamäärillä mitattuna maan suurin kiinteistönvälitysketju Kiinteistömaailma välitti juuri päättyneessä marraskuussa yhteensä 968 myynti- ja vuokrakohdetta, joista 762 oli kiinteistönvälitystä ja 206 vuokravälitystä. ”Myös marraskuussa ylsimme pieneen kasvuun vertailukauteen nähden, ja kauppamäärät ylittivät viime vuoden vastaavan kuukauden kaikissa muissa asuntotyypeissä paitsi kerrostaloissa. Erityisesti tonttikauppa kävi vuodenaikaan nähden vilkkaasti”, sanoo Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Mika Laurikainen.
Kiinteistömaailma-ketjun marraskuussa 2025 välittämistä 762 myyntikohteesta 749 oli käytettyjen asuntojen sekä kiinteistöjen välitystä ja 13 uudiskohteiden välitystä. Marraskuuhun 2024 peilaten kasvua tuli käytetyissä kohteissa 3 prosenttia ja kaikki kauppakappaleet huomioiden 4 prosenttia. Vuosi sitten käytettyjen kohteiden kauppaa tehtiin 727 kertaa ja uudiskohteiden kauppoja 6 kertaa.
”Marraskuu oli jatkoa koko alkuvuoden kestäneelle trendille, jossa jokaisena kuukautena asunto- ja kiinteistökauppojen määrä ylittää edellisvuoden vertailukuukauden. Vuodenkierrolle tyypillisesti kauppa hiljeni keskisyksyn vilkkaammista kuukausista, mutta kokonaisuutena vuodesta 2025 on muodostumassa kymmenkunta prosenttia edellisvuotta parempi kauppavuosi. Koko vuoden kauppamäärä tullee asettumaan käytetyissä asunnoissa noin vuoden 2015 tasolle”, sanoo Laurikainen.
Lisätiedot:
Mika Laurikainen, toimitusjohtaja, Kiinteistömaailma Oy, puh. 040 5607514
Taina Mustamo, viestintä- ja henkilöstönkehittämisjohtaja, Kiinteistömaailma Oy, puh. 0504240045
Taina Mustamo
