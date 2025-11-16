Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry

RKL: Suurin osa työmaista toimii hyvin

2.12.2025 08:19:46 EET | Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry | Tiedote

Rakennusalan johtamiskulttuuri on kehittynyt paljon ja suurin osa työmaista toimii hyvin, muistuttaa Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry:n puheenjohtaja Jukka Lintunen. Harvalla toimialalla on niin paljon yhtäaikaisia vastuita kuin rakennusalalla.

RKL:n puheenjohtaja Jukka Lintunen
RKL:n puheenjohtaja Jukka Lintunen

RKL:n puheenjohtaja Jukka Lintunen muistuttaa, että rakennushankkeet ovat poikkeuksellisen monimutkaisia: niissä työskentelee monien eri organisaatioiden henkilöstöä, aikataulut ovat tiukkoja ja vastuitakin on paljon.

Yhdessä hankkeessa voi toimia satoja työntekijöitä eri yrityksistä, eri kulttuureista ja erilaisilla sopimuksilla. Työnjohtajat ja projektipäälliköt kantavat vastuuta, joka monella muulla toimialalla jakautuisi useille eri rooleille.

–Tämä tekee johtamisesta vaativaa. Silloin voi haasteitakin tulla, kuten millä tahansa alalla. Huomiota kaipaavat tapaukset nousevat herkästi julkisuuteen, mutta onnistumisista voisi kertoa useamminkin.

Johtoa koulutetaan yhä enemmän

Rakennusalan johtamiskulttuuri on kehittynyt Lintusen mielestä merkittävästi viime vuosina. Esimerkiksi turvallisuus, avoimuus, eettisyys ja yhteistyö ovat vahvistuneet.

–Monet yritykset kouluttavat työnjohtoa ja projektipäälliköitä yhä enemmän. Ala on reagoinut haasteisiin ja kehitystyötä tehdään ilman ulkopuolista painettakin.

Lintusen mielestä johtamisessa on tärkeää nähdä kokonaisuus. Rakennusalalla johdetaan samanaikaisesti ihmisiä, prosesseja, kustannuksia, laatua ja turvallisuutta joka päivä. Harvalla toimialalla on näin paljon yhtäaikaisia vastuita.

– Työnjohto toimii ammattitaitoisesti ja vastuullisesti, usein paineen alla ja huomattavalla henkilökohtaisella vastuulla.

Turvallisuutta kehitetään jatkuvasti

Turvallisuuskulttuurin jatkuva edistyminen on hyvä esimerkki onnistuneesta johtamisesta. Tapaturmat ovat vähentyneet, työmaiden perehdytykset ovat parantuneet ja turvallisuutta seurataan tarkasti.

–Rakennushankkeet valmistuvat useimmiten turvallisesti, laadukkaasti ja aikataulussa. Kustannuksetkin pysyvät yleensä suunnitelluissa. Tämä ei ole sattumaa, vaan ammattitaitoisen johtamisen ansiota, Lintunen korostaa.

Yksittäiset ongelmatapaukset herättävät huomiota, mutta alan kehittämisen pitää perustua realistiseen kuvaan.

–Kehityskohteita pitää toki nostaa esiin, jos niitä on, mutta samalla on tärkeää tunnustaa se työ, jota alan yritykset tekevät joka päivä suomalaisen rakentamisen laadun ja turvallisuuden eteen.

RKL:n puheenjohtaja Jukka Lintunen
RKL:n puheenjohtaja Jukka Lintunen
RKL
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry eli RKL on tunnettu ja luotettu 120-vuotias rakennusasiantuntijoiden valtakunnallinen järjestö. Sen jäseninä ovat eri puolilla Suomea toimivat paikallisyhdistykset (69), joiden henkilöjäsenet edustavat rakennusalan asiantuntija-ammatteja.

Yhdistystensä kautta RKL:llä on valtakunnallisesti yli 8000 henkilöjäsentä. RKL kuuluu muun muassa Rakennusteollisuus ry:n johtamaan Kiinteistö- ja rakennusalan foorumiin, ja se on sekä Rakennustietosäätiön, Rakennustieto Oy:n että Rakennuslehden perustajaosakas.

