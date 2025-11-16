RKL: Suurin osa työmaista toimii hyvin
Rakennusalan johtamiskulttuuri on kehittynyt paljon ja suurin osa työmaista toimii hyvin, muistuttaa Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry:n puheenjohtaja Jukka Lintunen. Harvalla toimialalla on niin paljon yhtäaikaisia vastuita kuin rakennusalalla.
RKL:n puheenjohtaja Jukka Lintunen muistuttaa, että rakennushankkeet ovat poikkeuksellisen monimutkaisia: niissä työskentelee monien eri organisaatioiden henkilöstöä, aikataulut ovat tiukkoja ja vastuitakin on paljon.
Yhdessä hankkeessa voi toimia satoja työntekijöitä eri yrityksistä, eri kulttuureista ja erilaisilla sopimuksilla. Työnjohtajat ja projektipäälliköt kantavat vastuuta, joka monella muulla toimialalla jakautuisi useille eri rooleille.
–Tämä tekee johtamisesta vaativaa. Silloin voi haasteitakin tulla, kuten millä tahansa alalla. Huomiota kaipaavat tapaukset nousevat herkästi julkisuuteen, mutta onnistumisista voisi kertoa useamminkin.
Johtoa koulutetaan yhä enemmän
Rakennusalan johtamiskulttuuri on kehittynyt Lintusen mielestä merkittävästi viime vuosina. Esimerkiksi turvallisuus, avoimuus, eettisyys ja yhteistyö ovat vahvistuneet.
–Monet yritykset kouluttavat työnjohtoa ja projektipäälliköitä yhä enemmän. Ala on reagoinut haasteisiin ja kehitystyötä tehdään ilman ulkopuolista painettakin.
Lintusen mielestä johtamisessa on tärkeää nähdä kokonaisuus. Rakennusalalla johdetaan samanaikaisesti ihmisiä, prosesseja, kustannuksia, laatua ja turvallisuutta joka päivä. Harvalla toimialalla on näin paljon yhtäaikaisia vastuita.
– Työnjohto toimii ammattitaitoisesti ja vastuullisesti, usein paineen alla ja huomattavalla henkilökohtaisella vastuulla.
Turvallisuutta kehitetään jatkuvasti
Turvallisuuskulttuurin jatkuva edistyminen on hyvä esimerkki onnistuneesta johtamisesta. Tapaturmat ovat vähentyneet, työmaiden perehdytykset ovat parantuneet ja turvallisuutta seurataan tarkasti.
–Rakennushankkeet valmistuvat useimmiten turvallisesti, laadukkaasti ja aikataulussa. Kustannuksetkin pysyvät yleensä suunnitelluissa. Tämä ei ole sattumaa, vaan ammattitaitoisen johtamisen ansiota, Lintunen korostaa.
Yksittäiset ongelmatapaukset herättävät huomiota, mutta alan kehittämisen pitää perustua realistiseen kuvaan.
–Kehityskohteita pitää toki nostaa esiin, jos niitä on, mutta samalla on tärkeää tunnustaa se työ, jota alan yritykset tekevät joka päivä suomalaisen rakentamisen laadun ja turvallisuuden eteen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jukka LintunenLiittohallituksen puheenjohtaja, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ryPuh:0400 886939jukka.lintunen@rkl.fi
Diana RåmanToimitusjohtaja, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ryPuh:+358 40 849 9463diana.raman@rkl.fi
Kuvat
Linkit
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry eli RKL on tunnettu ja luotettu 120-vuotias rakennusasiantuntijoiden valtakunnallinen järjestö. Sen jäseninä ovat eri puolilla Suomea toimivat paikallisyhdistykset (69), joiden henkilöjäsenet edustavat rakennusalan asiantuntija-ammatteja.
Yhdistystensä kautta RKL:llä on valtakunnallisesti yli 8000 henkilöjäsentä. RKL kuuluu muun muassa Rakennusteollisuus ry:n johtamaan Kiinteistö- ja rakennusalan foorumiin, ja se on sekä Rakennustietosäätiön, Rakennustieto Oy:n että Rakennuslehden perustajaosakas.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry
Joensuulainen Jarmo Hämäläinen on Vuoden Rakennusmestari 202516.11.2025 11:49:40 EET | Tiedote
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry:n asiantuntijaraati valitsi joensuulaisen Jarmo Hämäläisen Vuoden Rakennusmestariksi 2025. Valinta julkistettiin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry:n liittokokouksessa Tampereella sunnuntaina. Hämäläinen on ansioitunut puurakentamisen osaaja ja mentori.
RKL: Harmaan talouden torjunta on koko rakennusalan yhteinen vastuu7.10.2025 14:07:15 EEST | Tiedote
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry tuomitsee jyrkästi harmaan talouden ilmiöt rakennusalalla. Liitto ei hyväksy minkäänlaista toimintaa, joka rikkoo lakeja, työehtosopimuksia tai vaarantaa työntekijöiden oikeuksia.
RKL: Rakennusalan osaajien saatavuus on varmistettava3.9.2025 14:16:32 EEST | Tiedote
Rakennusalan osaajista tulee pulaa, kun osaajat lähtevät ulkomaille tai alalta kokonaan, varoittaa Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry. Ilman osaavia rakentajia ei synny koteja, kouluja, sairaaloita eikä infraa.
Diana Råman on RKL:n uusi toimitusjohtaja22.5.2025 08:19:54 EEST | Tiedote
Rakentajajärjestön uusi nokkanainen uskoo rakennusalan nopeaan nousuun – "Parin vuoden päästä osaavat mestarit ja insinöörit revitään käsistä".
Kuopiolainen Kimmo Kaikkonen on Vuoden Rakennusmestari 202417.11.2024 11:36:33 EET | Tiedote
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry:n asiantuntijaraati valitsi kuopiolaisen Kimmo Kaikkosen Vuoden Rakennusmestariksi 2024. Valinta julkistettiin RKL:n liittokokouksessa Vaasassa sunnuntaina. Raadin perusteluissa painoivat pitkä yhdistysaktiivisuus, uran monipuolisuus ja jatkokouluttautuminen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme