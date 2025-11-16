RKL: Suurin osa työmaista toimii hyvin

RKL:n puheenjohtaja Jukka Lintunen muistuttaa, että rakennushankkeet ovat poikkeuksellisen monimutkaisia: niissä työskentelee monien eri organisaatioiden henkilöstöä, aikataulut ovat tiukkoja ja vastuitakin on paljon.

Yhdessä hankkeessa voi toimia satoja työntekijöitä eri yrityksistä, eri kulttuureista ja erilaisilla sopimuksilla. Työnjohtajat ja projektipäälliköt kantavat vastuuta, joka monella muulla toimialalla jakautuisi useille eri rooleille.

–Tämä tekee johtamisesta vaativaa. Silloin voi haasteitakin tulla, kuten millä tahansa alalla. Huomiota kaipaavat tapaukset nousevat herkästi julkisuuteen, mutta onnistumisista voisi kertoa useamminkin.

Johtoa koulutetaan yhä enemmän

Rakennusalan johtamiskulttuuri on kehittynyt Lintusen mielestä merkittävästi viime vuosina. Esimerkiksi turvallisuus, avoimuus, eettisyys ja yhteistyö ovat vahvistuneet.

–Monet yritykset kouluttavat työnjohtoa ja projektipäälliköitä yhä enemmän. Ala on reagoinut haasteisiin ja kehitystyötä tehdään ilman ulkopuolista painettakin.

Lintusen mielestä johtamisessa on tärkeää nähdä kokonaisuus. Rakennusalalla johdetaan samanaikaisesti ihmisiä, prosesseja, kustannuksia, laatua ja turvallisuutta joka päivä. Harvalla toimialalla on näin paljon yhtäaikaisia vastuita.

– Työnjohto toimii ammattitaitoisesti ja vastuullisesti, usein paineen alla ja huomattavalla henkilökohtaisella vastuulla.

Turvallisuutta kehitetään jatkuvasti

Turvallisuuskulttuurin jatkuva edistyminen on hyvä esimerkki onnistuneesta johtamisesta. Tapaturmat ovat vähentyneet, työmaiden perehdytykset ovat parantuneet ja turvallisuutta seurataan tarkasti.

–Rakennushankkeet valmistuvat useimmiten turvallisesti, laadukkaasti ja aikataulussa. Kustannuksetkin pysyvät yleensä suunnitelluissa. Tämä ei ole sattumaa, vaan ammattitaitoisen johtamisen ansiota, Lintunen korostaa.

Yksittäiset ongelmatapaukset herättävät huomiota, mutta alan kehittämisen pitää perustua realistiseen kuvaan.

–Kehityskohteita pitää toki nostaa esiin, jos niitä on, mutta samalla on tärkeää tunnustaa se työ, jota alan yritykset tekevät joka päivä suomalaisen rakentamisen laadun ja turvallisuuden eteen.