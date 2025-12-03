6G-testikeskuksen yritysasiakkaat tekevät monipuolisesti tuotteita puolustusteollisuuteen

Oulun yliopiston Linnanmaan kampukselle rakennettu 5G/6G-testiverkko kattaa koko kampusalueen ja tarvittaessa myös osan teknologiakylästä. Yliopisto toimii verkon itsenäisenä operaattorina, mikä mahdollistaa joustavan ja viiveettömän testausympäristön erilaisille tutkimus- ja kehitystarpeille. Testiverkko onkin modulaarinen järjestelmä, mikä mahdollistaa myös räätälöityjen virtuaalilaboratorioiden rakentamisen eri testaustarkoituksia varten.

Voidaan esimerkiksi testata siviili- ja puolustusverkkojen integroimista ja yhteistoimintaa, kun halutaan vahvistaa tietoliikennejärjestelmien resilienssiä. 6G-testikeskuksen yhteistyö Naton DIANA-ohjelmassa (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) yritysten kanssa on esimerkki juuri halutunlaisesta tutkimustoiminnasta.

”Seuraava eli vuoden 2026 DIANA Challenge-ohjelman evaluointi on parhaillaan loppusuoralla ja uudet asiakkaat on valittuna joulukuun aikana, jolloin heidän kanssaan päästään aloittamaan testausyhteistyön suunnittelu heti tammikuussa”, kertoo 6G-testikeskuksen tutkimusjohtaja Hannu Nikurautio Oulun yliopistosta.





Kun pyydetään kuvailemaan DIANA-yhteyksien merkitystä testikeskukselle ja yrityksille, Nikurautio vastaa neljän teemakokonaisuuden kautta.

1.Strateginen merkitys: DIANA-yhteydet avaavat 6G-testikeskukselle (6GTC) kanavan NATO:n laajaan innovaatio- ja puolustusekosysteemiin, mikä vahvistaa Suomen ja Oulun roolia keskeisenä testialustana myös kansainvälisille toimijoille.

2.Yrityksille hyöty: Ekosysteemi yritykset ja NATO DIANA -asiakkaat saavat mahdollisuuden validoida ratkaisujaan, mikä kasvattaa vientimahdollisuuksia sekä nopeuttaa teknologian kehittämistä ja tuotteiden viimeistelyä.

3.Verkostot ja näkyvyys: DIANA-yhteydet lisäävät testikeskuksen ja yritysten kansainvälistä näkyvyyttä sekä avaavat uusia kumppanuuksia tutkimuslaitosten, startupien ja suuryritysten kanssa.

4.Kaksoiskäyttö (dual-use technology): Yhteydet vahvistavat osaamista sekä siviili- että puolustussektorin tarpeisiin, jolloin yritykset voivat laajentaa liiketoimintaansa useille markkinoille.

Mitä oppeja tai tuloksia testeistä on tullut tutkijoille eli mikä on yhteistyön anti testikeskuksen omasta näkökulmasta?

”Olemme osoittaneet, että hybriditestiverkkomme, oma operoimamme taktinen ja kaupallinen verkko monipuolisine teknologiakyvykkyyksineen, tarjoaa merkittävää lisäarvoa sekä NATO DIANA -verkostolle että ekosysteemin asiakkaille uusien ratkaisujen kehittämisen ja arvioinnin alustana. Lisäksi testauskyvykkyytemme äärimmäisissä olosuhteissa, esimerkiksi arktisessa ilmastossa, täydentää tätä kokonaisuutta ja tuo ainutlaatuisen näkökulman siihen, miten ratkaisut toimivat todellisissa toimintaympäristöissä. Myös me olemme saaneet palautetta yrityksiltä ja pystymme skaalaamaan testaustoimintaamme paremmin. Tähän auttaa tietysti muun muassa yhteistyökumppaneilta saadut laitelahjoitukset. Testit ovat toimineet katalyyttina uusille tutkimus- ja kehityshankkeille sekä kotimaassa että kansainvälisesti”, Nikurautio tiivistää.





Tambestin esittelimme jo aiemmin ja tässä tulee neljän DIANA-testiasiakkaan tiiviit esittelyt. Pyysimme yrityksiltä lyhyet esittelyt ja kysyimme, miten testit sujuivat ja millaiset ovat lähitulevaisuuden suunnitelmat. Yritykset tässä aakkosjärjestyksessä.

Mitä yrityksenne tekee (lyhyesti, kaksoiskäyttöön soveltuva päätuote tai -palvelu)?

Microamp kehittää 5G mmWave -yksityisverkkoja kaksoiskäyttöön puolustuksessa ja teollisuudessa. Uplink-keskeinen järjestelmämme mahdollistaa reaaliaikaisen analytiikan ja päätöksenteon yhdistämällä sensorit, dronet, AR/VR-järjestelmät ja sotilaat luotettavien, suuren kapasiteetin yhteyksien avulla, jotka takaavat kestävyyden, tarkkuuden ja suojan häirintää vastaan kriittisissä operaatioissa.

Mitä testasitte kanssamme ja miten testit sujuivat?

Yhteistyön aikana 6G-testikeskuksen kanssa testasimme 5G mmWave Vision Pack -ratkaisuamme keskittyen järjestelmän suorituskyvyn ja luotettavuuden validointiin. Kokeet vahvistivat vakaan, matalaviiveisen ja suuren kaistanleveyden yhteyden, joka tukee reaaliaikaista videonsiirtoa, osoittaen valmiuden integroitua monimutkaisiin puolustus- ja teollisuusympäristöihin.

Miten yhteistyö ja tuotekehitys jatkuvat lähitulevaisuudessa?

Näiden testien jälkeen Microamp osallistui NATO GLOW- ja SHINE 2025 -ohjelmiin, joissa järjestelmä otettiin onnistuneesti käyttöön todellisissa taktisen tason skenaarioissa tarjoten häirinnän estävää ja havaitsematonta yhteyttä. Yhteistyö jatkuu edelleen kenttäkäyttöönottojen ja tuotekehityksen parissa NATO:n innovaatio-ohjelmien ja järjestelmäintegraattoreiden kanssa.

Kysymyksiin vastasi Microampin toimitusjohtaja Dawid Kuchta.

Mitä yrityksenne tekee (lyhyesti, kaksoiskäyttöön soveltuva päätuote tai -palvelu)?

Scaleout Systems tarjoaa Scaleout Edge -alustan, joka on yritystason ratkaisu hajautetulle tekoälylle. Se mahdollistaa organisaatioiden yhteistoiminnallisen tekoälymallien, kuten konenäkömallien, kouluttamisen suoraan reunalaitteilla ilman raakadatan tai arkaluonteisen datan siirtämistä. Tämä kaksoiskäyttöön soveltuva teknologia on ihanteellinen kriittisissä, heikon yhteyden ympäristöissä, kuten taktisen reunan alueella, sillä se vähentää merkittävästi datansiirtotarvetta ja lisää verkon kestävyyttä samalla kun arkaluonteinen data pysyy yksityisenä.

Mitä testasitte kanssamme ja miten testit sujuivat?

Yhteistyössä 6G-testikeskuksen kanssa testasimme FEDn:ää, joka on Scaleout Edge -alustamme keskeinen avoimen lähdekoodin hajautetun oppimisen ympäristö. Projekti validoi FEDn:n suorituskyvyn realistisissa, haastavissa verkkoympäristöissä ensin kontrolloidussa laboratoriossa ja sen jälkeen ulkotesteissä. Testit osoittivat onnistuneesti tilastollisesti merkittävän parannuksen koulutusaikaan, jossa hajautettu menetelmämme oli tuskin lainkaan yhteyden laadusta riippuvainen, toisin kuin perinteiset keskitetyt koulutusmenetelmät.

Miten yhteistyö ja tuotekehitys jatkuvat lähitulevaisuudessa?

Tämä yhteistyö on ratkaiseva askel Scaleout Edge -ratkaisumme kehittämisessä. Lähitulevaisuudessa jatkamme kehitystä lisäämällä kestävyystestejä ja integroimalla uusia ominaisuuksia ratkaisumme tehokkuuden parantamiseksi entisestään.

Kysymyksiin vastasi Scaleout Systemsin toimitusjohtaja Andreas Hellander.

Mitä yrityksenne tekee (lyhyesti, kaksoiskäyttöön soveltuva päätuote tai -palvelu)?

Wayren on virolainen kaksoiskäyttöön soveltuvia ratkaisuja kehittävä startup, joka tuottaa kestävää viestintää ja tilannekuvaa tukevia ratkaisuja nopeaan ja tietoon perustuvaan päätöksentekoon kriittisissä toimintaympäristöissä.

Kun verkot pettävät, tehtävät epäonnistuvat. Sekä taktisten operaatioiden että teollisten ympäristöjen haasteet – infrastruktuurin häiriöt, vaikeakulkuinen maasto ja katkenneet viestintävirrat – vaativat uudenlaista teknologiaa, joka sietää suurta datan menetystä ja pitää tiedonkulun käynnissä. Yhdistämme omat viestintäprotokollamme, kestävän laitteiston ja tehtäväjärjestelmät varmistaaksemme saumattoman datavirran silloin, kun mikään muu ei toimi.

Mitä testasitte kanssamme ja miten testit sujuivat?

Tavoitteemme oli kehittää ja validoida teknologiaamme yhteistyössä huippuluokan mentorien ja testausympäristöjen kanssa. 6G-testikeskuksessa testasimme onnistuneesti, kuinka ratkaisumme laajentaa sotilaallisia MANET-radioita skaalautuvilla 5G- ja Bluetooth-mesh-verkoilla, jotta saadaan parannettua asiakkaiden tilannekuvaa sekä johtamis- ja hallintakykyjä.

Miten yhteistyö ja tuotekehitys jatkuvat lähitulevaisuudessa?

Suunnitelmamme on jatkaa yhteistyötä ratkaisumme verifioimiseksi alan standardeja ja operatiivisia vertailuarvoja vasten. Seuraavaksi keskitymme laajamittaisiin kenttätesteihin ja demonstraatioihin, jotta käyttöönotto puolustus- ja kaksoiskäyttösektoreilla nopeutuisi.

Kysymyksiin vastasivat Henry Härm, Wayrenin toimitusjohtaja ja perustajaosakas, sekä Oliver Tiit, Wayrenin teknologiajohtaja.

Mitä yrityksenne tekee (lyhyesti, kaksoiskäyttöön soveltuva päätuote tai -palvelu)?

Winse Power tarjoaa ainutlaatuista kestävyyttä virran ja datan siirrossa. Optiset virtalinkkimme – jotka siirtävät sekä virtaa että dataa optisessa muodossa – ovat käytännössä havaitsemattomia ja häirinnän estäviä vihollisten näkökulmasta.

Mitä testasitte kanssamme ja miten testit sujuivat?

Suoritimme korkean lentokorkeuden dronen virransyöttötestin käyttäen optisia virtalinkkejämme kenttäolosuhteissa yhteistyössä johtavien droneteknologian asiantuntijoiden kanssa. Testit onnistuivat ja tarjosivat arvokasta validointia ja näkemyksiä tähän käyttötapaukseen. Tämä vahvisti entisestään luottamustamme teknologian suorituskykyyn erittäin haastavissa olosuhteissa ja sovelluksissa. Käytännön toteutus ja 6G-testikeskuksen tarjoamat tilat olivat erinomaiset, mikä mahdollisti täyden keskittymisen itse testaukseen.

Miten yhteistyö ja tuotekehitys jatkuvat lähitulevaisuudessa?

Lisätestejä suoritetaan NATO DIANA -ohjelman puitteissa yhteistyössä 6G-testikeskuksen kanssa. Ne kohdistetaan entistä vaativampiin ympäristöihin. Nämä kokeet mahdollistavat teknologiamme viemisen vielä pidemmälle ja sen kyvykkyyksien laajentamisen.

Kysymyksiin vastasi Winse Powerin operatiivinen johtaja ja perustajaosakas Veikka Nikander.