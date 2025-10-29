Ruokatieto Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi Jyrki Wallin
Ruokatieto Yhdistys ry:n vuosikokous 1.12.2025 valitsi hallituksen puheenjohtajaksi toiminnanjohtaja Jyrki Wallinin Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:stä. Valion Executive Vice President Elli Siltala luovutti puheenjohtajan nuijan toimittuaan tehtävässä kolme kautta. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin EVP Brand, Sustainability and Communications Ismo Nikkola Valio Oy:stä.
Ruokatieto Yhdistys kokoaa yhteen suomalaisen ruokaketjun toimijat pellolta pöytään. Yhdistyksen 350 jäsentä ja Hyvää Suomesta -merkin käyttäjää edustavat koko suomalaisen ruokaketjun toimijoita alkutuotannosta elintarviketeollisuuteen ja kauppaan. Ruokatiedon omistama ja hallinnoima Hyvää Suomesta -merkki on pakattujen elintarvikkeiden alkuperämerkki, joka varmistaa kuluttajille, että tuotteen valmistukseen käytetty raaka-aine ja työ ovat Suomesta. Hyvää Suomesta -merkki on ollut arvostetuin alkuperämerkki ja yksi arvostetuimmista suomalaisbrändeistä ja vuosien ajan.
– Hyvää Suomesta alkuperämerkillä on erittäin vahva paikka kuluttajien ruokavalintojen taustalla. Suomen arvostetuimman alkuperämerkin arvostuksesta ja kehittämisestä huolehdimme jatkossakin. Vallankumousta ei tarvita, mutta merkin ja viestinnän keinoin jatkamme hyvää työtä yhdistyksessä – koko jäsenverkoston kanssa yhteistyössä, kertoo Jyrki Wallin.
Ruokaviennistä kasvua
Uutena tehtävänä Ruokatieto Yhdistys edistää suomalaisen ruoan vientiä ja menestystä maailmalla yhteistyössä valtion ja alan verkostojen kanssa Ruokaviennin yrityslähtöinen kasvualusta -hankkeessa. Se on osa Maa- ja metsätalousministeriön koordinoimaa Ruoka-alan kasvuohjelmaa, jonka tavoitteena on kaksinkertaistaa ruokavienti vuoteen 2031 mennessä. Ohjelman toimenpiteet tukevat elintarvikeyritysten kasvua ja kansainvälistymistä ja pitkällä tähtäimellä turvaavat huoltovarmuutta.
– Hyvää Suomesta -merkin ja ruokakasvatuksen rinnalle on nyt noussut yhdistyksen tuore rooli ruokaviennin strategisessa kehittämisessä. Tehtävä vaatii yhdistykseltä ja sen jäsenkunnalta erityistä panostusta. Yhdistys tekee kaikkensa, jotta suomalaista alkuperää olevaa, maailman parasta ruokaa, saamme myös maailman muille kansoille. Samalla se vahvistaa koko ruokaketjumme toimintaedellytyksiä ja tuo vientituloja sekä hyvinvointia koko Suomeen, Wallin toteaa.
Ruokatieto Yhdistyksen hallitus 2026:
Kaupallinen johtaja Timo Partola, Apetit Ruoka Oy
Markkinointijohtaja Sanna Päällysaho, Atria Suomi Oy
Hallituksen puheenjohtaja Caroline Grotenfelt-Fyhr, Famifarm Oy
Toimitusjohtaja Marko Bergholm, Fazer Leipomot Oy
Liiketoimintajohtaja Mikko Järvinen, HKFoods Finland Oy
Professori Mari Niva, Helsingin yliopisto
Päivittäistavarakaupan johtaja Harri Hovi, Kesko Oyj
Toiminnanjohtaja Jyrki Wallin, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Toimitusjohtaja Mari Kokko, Osuustoimintakeskus Pellervo ry
Johtaja Jouni Aura, Ravintoraisio Oy
Päivittäistavarakaupan johtaja Antti Oksa, SOK
Toiminnanjohtaja Jonas Laxåback, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf
Liiketoimintajohtaja Minna Cousins, Vaasan Oy
Markkinointi- ja brändijohtaja Ismo Nikkola, Valio Oy
Yrittäjä Teppo Ylä-Hemmilä, Viipurilainen Kotileipomo Oy
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anni-Mari SyväniemiToiminnanjohtaRuokatieto Yhdistys ryPuh:050 511 8909anni-mari.syvaniemi@ruokatieto.fi
Kuvat
Ruokatieto Yhdistys ry - rakkaudesta oman maan ruokaan
Ruokatieto Yhdistys ry viestii suomalaisen ruokaketjun osaamisesta ja työstä. Toimintamme ytimessä on suomalaisen ruoan arvostetuin alkuperämerkki Hyvää Suomesta. Yli 350 jäsentä ja merkinhaltijaa edustavat ruoka-alan toimijoita monipuolisesti. Lisäksi edistämme lasten ja nuorten ruokakasvatusta tekemällä tunnetuksi ruoan reittiä pellolta pöytään.
