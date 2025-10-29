Ruokatieto Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi Jyrki Wallin

Ruokatieto Yhdistys kokoaa yhteen suomalaisen ruokaketjun toimijat pellolta pöytään. Yhdistyksen 350 jäsentä ja Hyvää Suomesta -merkin käyttäjää edustavat koko suomalaisen ruokaketjun toimijoita alkutuotannosta elintarviketeollisuuteen ja kauppaan. Ruokatiedon omistama ja hallinnoima Hyvää Suomesta -merkki on pakattujen elintarvikkeiden alkuperämerkki, joka varmistaa kuluttajille, että tuotteen valmistukseen käytetty raaka-aine ja työ ovat Suomesta. Hyvää Suomesta -merkki on ollut arvostetuin alkuperämerkki ja yksi arvostetuimmista suomalaisbrändeistä ja vuosien ajan.

– Hyvää Suomesta alkuperämerkillä on erittäin vahva paikka kuluttajien ruokavalintojen taustalla. Suomen arvostetuimman alkuperämerkin arvostuksesta ja kehittämisestä huolehdimme jatkossakin. Vallankumousta ei tarvita, mutta merkin ja viestinnän keinoin jatkamme hyvää työtä yhdistyksessä – koko jäsenverkoston kanssa yhteistyössä, kertoo Jyrki Wallin.

Ruokaviennistä kasvua

Uutena tehtävänä Ruokatieto Yhdistys edistää suomalaisen ruoan vientiä ja menestystä maailmalla yhteistyössä valtion ja alan verkostojen kanssa Ruokaviennin yrityslähtöinen kasvualusta -hankkeessa. Se on osa Maa- ja metsätalousministeriön koordinoimaa Ruoka-alan kasvuohjelmaa, jonka tavoitteena on kaksinkertaistaa ruokavienti vuoteen 2031 mennessä. Ohjelman toimenpiteet tukevat elintarvikeyritysten kasvua ja kansainvälistymistä ja pitkällä tähtäimellä turvaavat huoltovarmuutta.

– Hyvää Suomesta -merkin ja ruokakasvatuksen rinnalle on nyt noussut yhdistyksen tuore rooli ruokaviennin strategisessa kehittämisessä. Tehtävä vaatii yhdistykseltä ja sen jäsenkunnalta erityistä panostusta. Yhdistys tekee kaikkensa, jotta suomalaista alkuperää olevaa, maailman parasta ruokaa, saamme myös maailman muille kansoille. Samalla se vahvistaa koko ruokaketjumme toimintaedellytyksiä ja tuo vientituloja sekä hyvinvointia koko Suomeen, Wallin toteaa.

Ruokatieto Yhdistyksen hallitus 2026:

Kaupallinen johtaja Timo Partola, Apetit Ruoka Oy

Markkinointijohtaja Sanna Päällysaho, Atria Suomi Oy

Hallituksen puheenjohtaja Caroline Grotenfelt-Fyhr, Famifarm Oy

Toimitusjohtaja Marko Bergholm, Fazer Leipomot Oy

Liiketoimintajohtaja Mikko Järvinen, HKFoods Finland Oy

Professori Mari Niva, Helsingin yliopisto

Päivittäistavarakaupan johtaja Harri Hovi, Kesko Oyj

Toiminnanjohtaja Jyrki Wallin, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Toimitusjohtaja Mari Kokko, Osuustoimintakeskus Pellervo ry

Johtaja Jouni Aura, Ravintoraisio Oy

Päivittäistavarakaupan johtaja Antti Oksa, SOK

Toiminnanjohtaja Jonas Laxåback, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf

Liiketoimintajohtaja Minna Cousins, Vaasan Oy

Markkinointi- ja brändijohtaja Ismo Nikkola, Valio Oy

Yrittäjä Teppo Ylä-Hemmilä, Viipurilainen Kotileipomo Oy