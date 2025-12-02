Keski-Suomen hyvinvointialue selvittää patologiapalveluiden järjestämistä

Selvityksen tavoitteena on tuottaa vertailukelpoinen ja päätöksentekoa tukeva kokonaisarvio. Selvityksessä arvioidaan seuraavia asioita:

vaihtoehdot patologiapalvelujen järjestämiselle ja niiden kustannusvaikutukset (sisältäen tuotantotapa-analyysin)

palvelutuotannon vaikuttavuus, laatu ja saatavuus lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

vaikutukset henkilöstöön ja osaamisen turvaaminen

vaikutukset palveluketjuihin (integraatio), YTA-alue yhteistyöhön sekä tutkimus- ja koulutustoimintaan

oikeudelliset ja sopimukselliset näkökohdat.

Fimlab Laboratoriot Oy on lähestynyt hyvinvointialuetta esityksellä, joka koskee yhteistyön laajentamista ja vaihtoehtoa siirtää hyvinvointialueen patologian laboratoriotoiminta Fimlabin tuotantoon. Fimlab tuottaa vastaavia palveluja neljällä hyvinvointialueella. Keski-Suomen hyvinvointialue tuottaa tällä hetkellä patologian palvelut omana toimintana.

Valtakunnallisena kehityssuuntana on patologian palveluiden kysynnän merkittävä kasvu väestön ikääntymisen, syöpätapausten lisääntymisen ja diagnostiikan tarkentumisen myötä. Samalla erikoislääkärityövoiman saatavuus heikkenee. Toimintaympäristön muuttuminen luo tarpeen patologiapalvelujen kehittämiselle ja kustannustehokkaan palvelun tuottamiseksi.

Keski-Suomen alueella on pitkäaikainen yhteistyö Fimlab Laboratoriot Oy:n kanssa. Fimlab on hyvinvointialueen inhouse-yhtiö.

Aluehallitus esittää muutoksia hallintosääntöön

Aluehallitus esitti, että aluevaltuusto päättää muuttaa Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosääntöä hyväksymällä sen voimaantulevaksi 1.1.2026.

Hallintosäännöllä ohjataan hyvinvointialueen päätöksentekoa, hallintoa ja toimintaa. Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosääntöä on uudistettu kymmenessä aiemmassa vaiheessa. Hallintosäännöstä on päätetty viimeksi aluevaltuustossa 18.3.2025.

Muutokset koskevat seuraavia hallintosäännön kohtia:

16 § Aluevaltuuston tehtävät: lisätty lisätehtävien kohtaan 2 päättäminen palvelustrategiasta

18 § Lautakuntien tehtävät: hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan tehtävien listasta pois kohta 2, koska sisältö kohdassa 4, johon lisätään järjestämisen suunnitelma- käsitteen tilalle palvelustrategia

19 § Yksilöasiainjaoston tehtävät: kohtaan 2 lisäys tehtäviin eli jatkossa käsittelee vahingonkorvausasioista tehdyt oikaisuvaatimukset

25 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen: laajennetaan ilmoitusvelvollisuutta yli 60.000 euron hankintoihin

36 § Professiojohtajien tehtävät: kohtiin 15 vastaa osaltaan- ilmaisun tilalle yhteensovittaa

43 § ja 44 § Häiriötilanteita ja poikkeusoloja koskien: poistetaan maininta hyvinvointialueen terveydenhuollosta vastaava lääkäri

57 § Virkaan valinta ilman julkista hakumenettelyä ja viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen: valintamenettelyn selkeyttäminen

62 § Lomauttaminen: laajennetaan lomauttamisesta päättämiseen oikeutettuja viranhaltijoita

86 § Maksuista päättäminen: lisätään terveydenhuollon tasasuuruisista maksuista tehdyistä oikaisuvaatimuksista päättäminen talousjohtajan toimivaltaan

180 § Osa-aikainen luottamustoimi: poistetaan maininta erillispalkkioista

187 § Palkkioiden maksaminen ja takaisin periminen: muutetaan vuosipalkkioiden maksaminen tapahtuvaksi puolivuosittain

Hyvinvointialue saa varoja Sairaskotisäätiöltä

Aluehallitus päätti ottaa Keski-Suomen Sairaskotisäätiö sr:n hyvinvointialueelle osoittamat varat vastaan ja hyväksyi suunnitelman varojen käyttämiseksi. Varat käytetään hyvinvointialueen nykyisin omistaman Sotainvalidien Sairaskodin kiinteistön parantamiseen, kuten oleskelupihan ja allasosaston kunnostamiseen. Kiinteistöön on tulossa hyvinvointialueen ikääntyneiden ja vammaisten palveluja, kuten asumispalveluja ja kuntoutusta.

Varojen luovutus liittyy Sairaskotisäätiön toiminnan päättymiseen. Luovutettavien varojen arvo on noin 810 000-860 000 euroa.

Hyvinvointialue hakee valituslupaa korkeimmasta oikeudesta potilasvakuutusmaksukiistassa

Aluehallitus päätti hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta ja valtuutti vs. hyvinvointialuejohtajan tekemään valituslupahakemuksen ja valituksen Vaasan hovioikeuden tuomiosta.

Kiista koskee potilasvakuutusmaksusaatavia Jämsän kaupungilta, jotka ovat aiheutuneet ennen vuotta 2012 Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan potilasvahingoista. Käräjäoikeuden tuomion mukaan Jämsällä on maksuvelvollisuus vaadituista potilasvakuutusmaksukuluista. Sen sijaan hovioikeus hylkäsi hyvinvointialueen vaatimukset potilasvakuutusmaksusaatavista.

Aluevaltuustolle vastauksia valtuustoaloitteisiin

Aluehallitus päätti merkitä seuraavat valtuustoaloitteesiin laaditut vastauksen tiedokseen ja lähetti ne edelleen tiedoksi aluevaltuustolle.

Vastauksesta aloitteeseen kansallisen kynnysarvon alittavien hankintapäätösten ottamisesta hallintosäännön otto-oikeuden piiriin ilmenee, että huomioiden tehtyjen päätöksien sekä viranhaltijoiden määrä ei ole tarkoituksenmukaista nostaa ilmoitusvelvollisten viranhaltijoiden tai ottokelpoisuuden piiriin kuuluvien päätöstyyppien määrää. Aloitteen kanssa samansuuntainen muutos on kuitenkin lisätä otto-oikeuden piiriin ilmoitusvelvollisten kaikki yli 60 000 euroa käsittävät hankinnat. Mahdolliset toimivaltaylitykset tai muu ohjeiden vastainen toiminta pitää pystyä havaitsemaan hyvinvointialueen sisäisen valvonnan kautta.

Vastauksesta aloitteeseen vanhusten ympärivuorokautisen hoivan yksiköiden sulkemisen keskeyttämiseksi ilmenee, että ikääntyneiden palveluasumisen yksiköiden sulkeminen perustuu aluevaltuuston 11.6.2024 tekemään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjausten mukaiseen ensimmäisen vaiheen palveluverkkopäätökseen. Päätöksen toimeenpano on edennyt suunnitellusti ja asukkaiden palvelujen jatkuvuus on turvattu.

Vastauksesta aloitteeseen Lehtolan palvelutalon sulkemispäätöksen uudelleenarvioinnista ilmenee, että Lehtolan palvelutalon toiminnasta luopuminen on osa aluevaltuuston 11.6.2024 tekemää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjausten mukaista ensimmäisen vaiheen palveluverkkopäätöstä. Päätöksen toimeenpano on edennyt suunnitellusti ja kaikille asukkaille on turvattu heidän palvelutarpeitaan vastaava asuminen.

Vastauksesta aloitteeseen perusoikeudet ja työrauha kuuluvat kaikille ilmenee, että Keski-Suomen hyvinvointialueen henkilöstömitoitusta koskevissa ratkaisuissa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sosiaali- ja terveysministeriön linjauksia. Hyvinvointialueen taloustilanne edellyttää tällä hetkellä erityisen tarkkaa taloudenhallintaa sekä valtakunnallisiin muutoksiin perustuvia sopeutustoimia, joiden yhteydessä henkilöstömitoitukset on tarkasteltu lakien ja asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti. Henkilöstön tukemista muutoksessa on lisätty esihenkilöstön muutosjohtamiseen liittyvällä johtamiskoulutuksella. Johtamisosaaminen kehittäminen on välttämätöntä tarvittavien uudistamisten ja talouden johtamisen vaatimusten läpiviemisessä.

Vastauksesta aloitteeseen huumeiden käytön ehkäisemisestä ja käyttäjien hoidon koordinointivastuusta hyvinvointialueelle ilmenee, että päihdetyön moniammatillinen – ja alainen kehittäminen hyvinvointialueella on vielä kesken ja palveluiden ovat pirstaleisia. Hyvinvointialue varmistaa moniammatillisen ja -alaisen päihdetyön kehittämisen seuraavilla toimenpiteillä:

päihdepalveluiden välistä yhteistyötä tiivistetään,

yhteistyötä kuntien ja eri viranomaistahojen, kuten poliisin kanssa, lisätään

viestintää eri viestintäkanavilla koskien päihdepalvelutarjontaan ja vertais- sekä läheistukea tehostetaan

riittävä resurssi päihdetyön varmistamiseksi ja kehittämiseksi turvataan talousarvion puitteissa

ennaltaehkäisevän päihdetyön ja hoidon koordinointiin liittyvän moniammatillisen ja-toimijaisen ohjausryhmän perustaminen selvitetään.



Toimielinten kokoonpanoihin muutoksia

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se myöntää Mauno Vanhalalle eron Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen jäsenyydestä sekä valitsee Vanhalan tilalle uuden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se myöntää Samuli Mattilalle eron terveyden ja hyvinvoinnin lautakunnan jäsenyydestä ja valitsee terveyden ja hyvinvoinnin lautakunnan varsinaisen jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen Mattilan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se myöntää Hanna Hautamäelle eron terveyden ja hyvinvoinnin lautakunnan varajäsenyydestä.

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se myöntää Moona Sepälle eron turvallisuuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee Sepän tilalle varsinaisen jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.

Aluehallitus päätti myöntää Katri Ruthille eron yksilöasiainjaoston jäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen Samuli Mattilan yksilöasiainjaoston varsinaiseksi jäseneksi ja tälle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Iiro Järvelinin.

Aluehallitus jätti pöydälle eron myöntämisen Mauno Vanhalalle yksilöasiainjaoston jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen, varajäsenen ja puheenjohtajan valinnan.

Muut asiat

Aluehallitus totesi Itä-Suomen yhteistyöalueen jäsenehdokkaan Hyvil Oy:n hallitukseen, joka on Etelä-Savon hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä.

Aluehallitus hyväksyi sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman.

Aluehallitus merkitsi hankintojen hallinnointiprosessin tarkastuskertomuksen tiedokseen ja edellytti, että aluehallitukselle raportoidaan laadittavassa toteuttamissuunnitelmassa olevien toimenpiteiden toteutumisesta kesäkuun 2026 loppuun mennessä.

Esityslista ja pöytäkirja

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen löytyy osoitteessa www.hyvaks.fi/aluehallitus (suora linkki esityslistaan: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2025291 ).

Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla heti kun se on tarkistettu.

Lisätietoja:

Jani Ylälehto, aluehallituksen puheenjohtaja, p. 0400 922 636, jani.ylalehto(at)hyvaks.fi

Kati Kallimo, vs. hyvinvointialuejohtaja, p. 050 442 2302, kati.kallimo(at)hyvaks.fi