Kevään 2026 NIVEA uutuudet: NIVEA Repair & Care -vartalovoide ja NIVEA Refreshing Scrub -kuorintavoide

Hajusteetonta hoivaa herkälle iholle: UUSI NIVEA Repair & Care hajusteeton vartalovoide

Hajusteettoman kosmetiikan ja ihonhoitotuotteiden suosio kasvaa yhä, sillä moni hakee niistä ratkaisua yliherkkyyksiin, allergioihin sekä niiden aiheuttamiin iho-oireisiin. Hajusteettomat tuotteet ovat myös hyvä valinta silloin, kun haluaa hoitaa ihoaan tehokkaasti, mutta jättää silti tilaa harkitummille ja toivotummille tuoksunuoteille kuten hajuvesille.

NIVEA:n suosittuun Repair & Care -tuoteperheeseen lanseerataan hajusteeton NIVEA Repair & Care -vartalovoide. Se rauhoittaa välittömästi ärtynyttä ihoa ja tuo pitkäkestoista kosteutusta ja hoivaa herkistyneelle iholle. Herkän ihon hoidossa hajusteettomuus on erityisen tärkeää, sillä hajusteet saattavat aiheuttaa ihoärsytystä ja jopa allergisia oireita.

Voide on kehitetty erityisesti kuivan ja herkän ihon tarpeisiin. Koostumuksessa on 10 prosenttia aktiivisia ainesosia: ihoa pehmittävää E-vitamiinia, tehokkaasti ihoa kosteuttavaa glyseriiniä ja ihoa rauhoittavaa ja vahvistavaa B5-provitamiinia.

Voide sopii koko perheelle, mikä näkyy myös riittoisassa 400 millin pakkauskoossa.

Käyttövinkki: Levitä kosteusvoidetta heti suihkun jälkeen, kun iho on vielä kostea. Tämä auttaa sitomaan kosteutta ihoon. Kosteusvoiteen säännöllinen käyttö auttaa ylläpitämään ihon kosteustasapainoa ja vahvistaa sitä ulkoisia ärsykkeitä vastaan.

Hinta ja koko: noin 10 euroa, 400 ml

Saatavuus: NIVEA Care & Repair -hajusteeton vartalovoide tulee myyntiin keväällä 2026.

NIVEA Refreshing Scrub -kuorintavoide herättää ihon hehkun eloon

Ihon kuorinta auttaa tekemään ihosta virkeämmän ja elinvoimaisemman näköisen. Kuorinta tukee ihon omaa uusiutumista, ja edistää muiden hoitotuotteiden imeytymistä.

UUSI NIVEA Refreshing Scrub -kuorintavoide puhdistaa ihoa ja auttaa tasoittamaan ihon tekstuuria ja sävyä. Kuorinta virkistää ja kosteuttaa ihoa, ja auttaa ihoa ylläpitämään kosteustasapainoa sisältämänsä aloe veran ja hyaluronihapon ansiosta. NIVEA Refreshing Scrub -kuorintavoide kuorii ihon perusteellisesti, häivyttäen näkyvästi ihohuokosia.

Kuusi hyötyä kuorinnasta

Kaikki ihotyypit hyötyvät kuorinnasta. Kuorintakertojen tiheys kannattaa kuitenkin säätää ihon kunnon ja tarpeiden mukaan. Säännöllinen kuorinta:

Poistaa kuolleiden ihosolujen kertymän ihon pinnalta ja kirkastaa ihon sävyä. Tasoittaa ihon pintaa - kuorinta luo säteilevämmän, pehmeämmän ja tasaisemman ihon tekstuurin. Auttaa puhdistamaan tukkeutuneita ihohuokosia ja poistamaan epäpuhtauksia. Parantaa muiden ihonhoitotuotteiden imeytymistä. Kuorinta edesauttaa kosteusvoiteiden ja seerumien imeytymistä ihoon ja tehostaa niiden toimintaa. Tasoittaa ihon sävyä ja tekee siitä kuulaamman ja valoisamman. Luo optimaalisen pohjan myös kasvomeikille. Sileä ja heleä pinta tarjoaa paremman pohjan meikille. Meikkivoide levittyy tasaisemmin ja myös kestää pidempään.

Käyttö: Levitä pieni määrä kuorintavoidetta puhtaalle kasvojen ja kaulan iholle pienin pyörivin liikkein, älä hankaa tarpeettomasti. Huuhtele vedellä ja levitä sitten muut hoitotuotteet. Normaalia ja sekaihoa kannattaa kuoria kerran viikossa, kuivaa ja herkkää ihoa harvemmin tai tarpeen mukaan.

Hinta ja koko: noin 8 euroa, 150 ml

Saatavuus: Kuorintavoide tulee myyntiin keväällä 2026. NIVEA:n aiemmat riisipohjaiset Rice Scrub -sarjan kuorinnat jäävät samalla vähitellen kauppojen valikoimasta pois.

Tuote- ja kuvatiedustelut: PR- ja viestintätoimisto Podiva Oy, Riitta Sirén