Kevään 2026 NIVEA uutuudet: NIVEA Repair & Care -vartalovoide ja NIVEA Refreshing Scrub -kuorintavoide
NIVEA tuo keväällä 2026 NIVEA Repair & Caren vaihtoehdoksi suosittuun hajusteettomien tuotteiden kategoriaan. NIVEA Refreshing Scrub -kuorintavoide puolestaan puhdistaa, tasoittaa ja virkistää kasvojen ja kaulan ihoa.
Hajusteetonta hoivaa herkälle iholle: UUSI NIVEA Repair & Care hajusteeton vartalovoide
Hajusteettoman kosmetiikan ja ihonhoitotuotteiden suosio kasvaa yhä, sillä moni hakee niistä ratkaisua yliherkkyyksiin, allergioihin sekä niiden aiheuttamiin iho-oireisiin. Hajusteettomat tuotteet ovat myös hyvä valinta silloin, kun haluaa hoitaa ihoaan tehokkaasti, mutta jättää silti tilaa harkitummille ja toivotummille tuoksunuoteille kuten hajuvesille.
NIVEA:n suosittuun Repair & Care -tuoteperheeseen lanseerataan hajusteeton NIVEA Repair & Care -vartalovoide. Se rauhoittaa välittömästi ärtynyttä ihoa ja tuo pitkäkestoista kosteutusta ja hoivaa herkistyneelle iholle. Herkän ihon hoidossa hajusteettomuus on erityisen tärkeää, sillä hajusteet saattavat aiheuttaa ihoärsytystä ja jopa allergisia oireita.
Voide on kehitetty erityisesti kuivan ja herkän ihon tarpeisiin. Koostumuksessa on 10 prosenttia aktiivisia ainesosia: ihoa pehmittävää E-vitamiinia, tehokkaasti ihoa kosteuttavaa glyseriiniä ja ihoa rauhoittavaa ja vahvistavaa B5-provitamiinia.
Voide sopii koko perheelle, mikä näkyy myös riittoisassa 400 millin pakkauskoossa.
Käyttövinkki:
Levitä kosteusvoidetta heti suihkun jälkeen, kun iho on vielä kostea. Tämä auttaa sitomaan kosteutta ihoon. Kosteusvoiteen säännöllinen käyttö auttaa ylläpitämään ihon kosteustasapainoa ja vahvistaa sitä ulkoisia ärsykkeitä vastaan.
Hinta ja koko: noin 10 euroa, 400 ml
Saatavuus: NIVEA Care & Repair -hajusteeton vartalovoide tulee myyntiin keväällä 2026.
NIVEA Refreshing Scrub -kuorintavoide herättää ihon hehkun eloon
Ihon kuorinta auttaa tekemään ihosta virkeämmän ja elinvoimaisemman näköisen. Kuorinta tukee ihon omaa uusiutumista, ja edistää muiden hoitotuotteiden imeytymistä.
UUSI NIVEA Refreshing Scrub -kuorintavoide puhdistaa ihoa ja auttaa tasoittamaan ihon tekstuuria ja sävyä. Kuorinta virkistää ja kosteuttaa ihoa, ja auttaa ihoa ylläpitämään kosteustasapainoa sisältämänsä aloe veran ja hyaluronihapon ansiosta. NIVEA Refreshing Scrub -kuorintavoide kuorii ihon perusteellisesti, häivyttäen näkyvästi ihohuokosia.
Kuusi hyötyä kuorinnasta
Kaikki ihotyypit hyötyvät kuorinnasta. Kuorintakertojen tiheys kannattaa kuitenkin säätää ihon kunnon ja tarpeiden mukaan. Säännöllinen kuorinta:
- Poistaa kuolleiden ihosolujen kertymän ihon pinnalta ja kirkastaa ihon sävyä.
- Tasoittaa ihon pintaa - kuorinta luo säteilevämmän, pehmeämmän ja tasaisemman ihon tekstuurin.
- Auttaa puhdistamaan tukkeutuneita ihohuokosia ja poistamaan epäpuhtauksia.
- Parantaa muiden ihonhoitotuotteiden imeytymistä. Kuorinta edesauttaa kosteusvoiteiden ja seerumien imeytymistä ihoon ja tehostaa niiden toimintaa.
- Tasoittaa ihon sävyä ja tekee siitä kuulaamman ja valoisamman.
- Luo optimaalisen pohjan myös kasvomeikille. Sileä ja heleä pinta tarjoaa paremman pohjan meikille. Meikkivoide levittyy tasaisemmin ja myös kestää pidempään.
Käyttö: Levitä pieni määrä kuorintavoidetta puhtaalle kasvojen ja kaulan iholle pienin pyörivin liikkein, älä hankaa tarpeettomasti. Huuhtele vedellä ja levitä sitten muut hoitotuotteet. Normaalia ja sekaihoa kannattaa kuoria kerran viikossa, kuivaa ja herkkää ihoa harvemmin tai tarpeen mukaan.
Hinta ja koko: noin 8 euroa, 150 ml
Saatavuus: Kuorintavoide tulee myyntiin keväällä 2026. NIVEA:n aiemmat riisipohjaiset Rice Scrub -sarjan kuorinnat jäävät samalla vähitellen kauppojen valikoimasta pois.
Tuote- ja kuvatiedustelut: PR- ja viestintätoimisto Podiva Oy, Riitta Sirén
Yhteyshenkilöt
Lotta LeppäniemiBeiersdorfPuh:040 825 6604lotta.leppaniemi@beiersdorf.com
Riitta SirénViestintä- ja PR-toimisto PodivaPuh:050 547 9544riitta.siren@podiva.fi
Liitteet
Lisätietoa Beiersdorf AG:stä
Beiersdorf on jo lähes 140 vuoden ajan kehittänyt ja valmistanut innovatiivisia ja korkealaatuisia ihonhoitotuotteita ja toiminut ihotutkimuksen uranuurtajana. Yrityksen brändejä ovat mm. maailmanlaajuisessa johtoasemassa oleva ihonhoitotuotemerkki NIVEA*, Eucerin (dermokosmetiikka), La Prairie (selektiivinen kosmetiikka), Hansaplast/Elastoplast (laastarit ja haavanhoito) ja Labello (huulivoiteet). Laajaa tuoteportfoliota täydentävät muut tunnetut tuotemerkit, kuten Aquaphor, Coppertone, Chantecaille, 8x4, atrix, Hidrofugal, Maestro ja Florena kuluttajasegmentissä.
Päätoimipaikkaansa Hampurissa pitävän yhtiön liikevaihto oli 9,5 miljardia euroa vuonna 2023. Beiersdorfissa työskentelee maailmanlaajuisesti yli 20 000 työntekijää, joita yhdistävät yhteiset perusarvot, vahva yrityskulttuuri ja Beiersdorfin motto ”Care Beyond Skin”. Yhtiö noudattaa Win with Care -liiketoimintastrategiansa välityksellä monivuotista investointiohjelmaa, jossa keskitytään kilpailukykyiseen ja kestävään kasvuun.
*Euromonitor International Limited; NIVEA maailmanlaajuinen tuotemerkki vartalonhoito-, kasvojenhoito- ja käsienhoitokategorioissa, vähittäishinnoin, 2023.
Beiersdorf kantaa yhteiskuntavastuunsa edelläkävijän tavoin
-
Beiersdorf tiukentaa kestävän kehityksen sitoumustaan ja on asettanut kunnianhimoisen Net Zero -tavoitteen vuoteen 2045 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi yhtiön on vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjään 90 prosentilla.
-
Beiersdorf on yksi harvoista yrityksistä, jolle CDP-ympäristöjärjestö on myöntänyt AAA-luokituksen tunnustuksena kestävän kehityksen eteen tekemästään työstä.
-
Beiersdorf tukee yhteiskuntaa myös sosiaalisen vastuun ohjelmien kautta. Paikallisesti Suomessa osoitamme lahjoitussumman nuorten yksinäisyyden ehkäisyyn HelsinkiMission kautta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Podiva Oy
NIVEAn kevät 2026: kollageenipeptidejä sisältävät uutuustuotteet sekä tehokasta aurinkosuojaa myös päivävoiteissa4.12.2025 09:13:00 EET | Tiedote
NIVEA Q10-sarjan kevään 2026 uutuusseerumissa ja kasvovoissa on ihoa kosteuttavia ja kimmoisuutta tuovia kollageenipeptidejä. Uudistetussa NIVEA Cellular Expert Filler-sarjan anti-age-päivävoiteessa ja epäpuhtauksiin taipuvaisen ihon NIVEA Derma Skin Clear -sarjan päivävoiteessa on ihoa tehokkaasti suojaava korkea aurinkosuoja.
Järvikylän salaattisekoitukset valittu Suomen vastuullisimmiksi27.11.2025 09:32:05 EET | Tiedote
Famifarm Oy:n Juvan kerrosviljelylaitoksella kasvavat salaattisekoitukset ovat voittaneet Suomen vastuullisin tuote -kilpailun ruoka- ja juomakategorian. Voitto tekee näkyväksi Famifarmin vastuullisuustyön ja ruoantuotannon ennakkoluulottoman edelläkävijyyden. Kilpailun voittajat julkistettiin 26.11.2025 Helsingissä.
Tulinen uutuus kaupan yrttihyllystä: Järvikylän Iso Chili14.11.2025 11:33:24 EET | Tiedote
Ruokakaupoista saa nyt todella tuoretta kotimaista chiliä. Famifarm Oy:n Järvikylän Iso Chili on keskivahva, ruukussa kasvava chili, jonka voi asettaa viihtymään ikkunalaudalle tai viedä tuliaisiksi kaverille. Chilipalot poimitaan oksilta suoraan kokkailuihin, ja osan voi säilöä talven varalle.
Famifarm Oy vuoden kansainvälinen työnantaja3.11.2025 16:59:29 EET | Tiedote
Famifarm Oy on palkittu 29.10.2025 Suomen kansainvälisimpänä työnantajana PK-yritysten sarjassa International Employer of the Year 2025 -kilpailussa, jossa nostetaan esiin kansainväliseen rekrytointiin ja monimuotoisuuden edistämiseen panostaneita suomalaisia työnantajia. Kilpailun järjestää Suomen Nuorkauppakamarit ry:n Business Finlandin Work in Finland -yksikön ja Business Helsingin kanssa.
Tunne kasvien voima: Frantsilan uusi Sulattele-kasviuute elvyttää ruoansulatuksen28.10.2025 15:02:29 EET | Tiedote
Raskas ruoka tai tavallista suuremmat määrät herkkuja laittavat ruoansulatuksen koetukselle loppuvuoden ruokasesongissa. Frantsilan uusi Herbalist-sarjan Sulattele-kasviuute tulee avuksi, kun ruoansulatus tarvitsee elvytystä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme