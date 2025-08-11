Suomalainen Kirjakauppa

Kauppakeskus Jumbon Suomalainen Kirjakauppa uudistuu

3.12.2025 14:15:06 EET | Suomalainen Kirjakauppa | Tiedote

Jaa

Kauppakeskus Jumbossa sijaitseva Suomalainen Kirjakauppa päivitetään alkuvuodesta ketjun uuteen myymäläkonseptiin. Remonttimyynti alkaa heti joulun jälkeen. Myymälä on avoinna viimeistä päivää sunnuntaina 11.1. ja suljetaan remontin ajaksi 12.1. alkaen. Uudistettu myymälä avataan asiakkaille helmikuussa, arviolta viikon 6 aikana.

Kirjakaupan sisätila, hyllyt täynnä kirjoja ja leluja.
Jumbon nykyinen myymälä Jumbon myymälä

Suomalaisen Kirjakaupan Jumbon myymäläpäällikkö Ville Hako iloitsee pitkään odotetusta uudistuksesta:
“Olemme innoissamme, kun pääsemme toteuttamaan Jumbon myymälässä kauan odotetun uudistuksen ja päivittämään myymäläilmeen sekä värimaailman vastaamaan asiakkaidemme kasvavia odotuksia. Uudistuksen ansiosta meillä on entistä mukavampi asioida ja entistä helpompi viihtyä.”

Myös Jumbon kauppakeskuksen johtaja Olli Lehtoaro toivottaa uudistuksen tervetulleeksi:
“Suomalainen Kirjakauppa on yksi Jumbon pitkäaikaisimmista kumppaneista, sillä myymälä on toiminut meillä aina kauppakeskuksen avaamisesta lähtien. Olemme erittäin iloisia liikkeen konseptiuudistuksesta, joka tarjoaa asiakkaillemme entistä viihtyisämmän ympäristön ja erinomaiset puitteet helppoon ja miellyttävään asiointiin. Odotamme innolla, että pääsemme näkemään uudistetut liiketilat valmiina.”

Avainsanat

myymälämyymäläremonttierikoiskauppakauppakeskusjumbovantaa

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Sisäänkäynti kirjakauppaan, jonka yläpuolella lukee "Suomalainen". Sisällä on kirjoja ja joulukuusi.
Jumbon nykyisen myymälän sisäänkäynti
Lataa
Hyllyt täynnä askartelutarvikkeita myymälässä.
Jumbon nykyisen myymälän taide- ja askarteluosasto
Lataa

Linkit

Suomalainen Kirjakauppa on Suomen suurin ja asiakkaidensa arvostama kirjakauppaketju. Yli 50 myymälää palvelevat ympäri Suomen sekä verkkokirjakauppasi, Suomalainen.com - https://www.suomalainen.com/, on avoinna 24/7!

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomalainen Kirjakauppa

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye