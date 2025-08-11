Kauppakeskus Jumbon Suomalainen Kirjakauppa uudistuu
Kauppakeskus Jumbossa sijaitseva Suomalainen Kirjakauppa päivitetään alkuvuodesta ketjun uuteen myymäläkonseptiin. Remonttimyynti alkaa heti joulun jälkeen. Myymälä on avoinna viimeistä päivää sunnuntaina 11.1. ja suljetaan remontin ajaksi 12.1. alkaen. Uudistettu myymälä avataan asiakkaille helmikuussa, arviolta viikon 6 aikana.
Suomalaisen Kirjakaupan Jumbon myymäläpäällikkö Ville Hako iloitsee pitkään odotetusta uudistuksesta:
“Olemme innoissamme, kun pääsemme toteuttamaan Jumbon myymälässä kauan odotetun uudistuksen ja päivittämään myymäläilmeen sekä värimaailman vastaamaan asiakkaidemme kasvavia odotuksia. Uudistuksen ansiosta meillä on entistä mukavampi asioida ja entistä helpompi viihtyä.”
Myös Jumbon kauppakeskuksen johtaja Olli Lehtoaro toivottaa uudistuksen tervetulleeksi:
“Suomalainen Kirjakauppa on yksi Jumbon pitkäaikaisimmista kumppaneista, sillä myymälä on toiminut meillä aina kauppakeskuksen avaamisesta lähtien. Olemme erittäin iloisia liikkeen konseptiuudistuksesta, joka tarjoaa asiakkaillemme entistä viihtyisämmän ympäristön ja erinomaiset puitteet helppoon ja miellyttävään asiointiin. Odotamme innolla, että pääsemme näkemään uudistetut liiketilat valmiina.”
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ari HokkanenLiikepaikkapäällikköPuh:040 595 0481ari.hokkanen@suomalainen.com
Kuvat
Linkit
Suomalainen Kirjakauppa on Suomen suurin ja asiakkaidensa arvostama kirjakauppaketju. Yli 50 myymälää palvelevat ympäri Suomen sekä verkkokirjakauppasi, Suomalainen.com - https://www.suomalainen.com/, on avoinna 24/7!
