Kauppakeskus Jumbon Suomalainen Kirjakauppa uudistuu

Suomalaisen Kirjakaupan Jumbon myymäläpäällikkö Ville Hako iloitsee pitkään odotetusta uudistuksesta:

“Olemme innoissamme, kun pääsemme toteuttamaan Jumbon myymälässä kauan odotetun uudistuksen ja päivittämään myymäläilmeen sekä värimaailman vastaamaan asiakkaidemme kasvavia odotuksia. Uudistuksen ansiosta meillä on entistä mukavampi asioida ja entistä helpompi viihtyä.”

Myös Jumbon kauppakeskuksen johtaja Olli Lehtoaro toivottaa uudistuksen tervetulleeksi:

“Suomalainen Kirjakauppa on yksi Jumbon pitkäaikaisimmista kumppaneista, sillä myymälä on toiminut meillä aina kauppakeskuksen avaamisesta lähtien. Olemme erittäin iloisia liikkeen konseptiuudistuksesta, joka tarjoaa asiakkaillemme entistä viihtyisämmän ympäristön ja erinomaiset puitteet helppoon ja miellyttävään asiointiin. Odotamme innolla, että pääsemme näkemään uudistetut liiketilat valmiina.”