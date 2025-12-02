Kokoomuksen Wallinheimo: Perintöverotus kevenee – helpotus monelle suomalaiselle
Eduskunta hyväksyi tänään merkittävät helpotukset perintö- ja lahjaverotukseen. Perintöveron alaraja nousee ensi vuoden alusta 30 000 euroon ja lahjaveron 7 500 euroon. Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo kuvaa uudistusta pitkään odotetuksi korjaukseksi, joka tekee perintötilanteista vihdoin kohtuullisempia tavallisille suomalaisille.
Eduskunta hyväksyi tänään hallituksen esityksen nostaa perintöveron alarajan 20 000 eurosta 30 000 euroon ja lahjaveron alarajan 5 000 eurosta 7 500 euroon. Tavanomaisen koti-irtaimiston verovapaa arvo kasvaa 7 500 euroon.
– Oli korkea aika tehdä nämä korjaukset. Ne ovat monelle suomalaiselle iso helpotus. Pienet perinnöt koskettavat aivan tavallisia suomalaisia. Kyse ei ole suurista omaisuuksista, vaan esimerkiksi pienestä kesämökistä tai rakkaasta lapsuudenkodista pienessä kunnassa, jossa asunnon myynti on vaikeaa, Wallinheimo sanoo
–Pitkällä aikavälillä kokoomus haluaa luopua perintöverosta kokonaan. Nykyinen veromalli aiheuttaa kohtuuttomia tilanteita ihmisille, joilla ei ole maksukykyä ja kannustaa siirtämään pääomia pois Suomesta. Ylisukupolvinen vaurastuminen ei saa olla Suomessa rikos, Wallinheimo sanoo.
Helpotuksia maksuvaikeuksiin
Perintöverotusta kohtuullistetaan myös maksuehtojen puolella. Maksuaika on jo aiemmin pidennetty kymmeneen vuoteen, ja nyt maksuajalta perittävä korko laskee 1,5 prosenttiyksikköä.
– On ollut kestämätöntä, että perintöverosta on voinut kertyä jopa kahdeksan prosentin korko. Kyseessä on vero, joka on maksettava riippumatta maksukyvystä. On oikeudenmukaista, että tätä taakkaa kevennetään, Wallinheimo painottaa.
Yritysten sukupolvenvaihdoshuojennusta laajennetaan niin, että sitä voidaan käyttää myös silloin, kun osa perillisistä on alaikäisiä. Muutos poistaa yhden yrittäjäperheiden suurimmista epäoikeudenmukaisuuksista.
– Jo yhden alaikäisen perillisen mukanaolo on voinut nostaa perheyrityksen verotaakkaa kohtuuttomasti. Tämä korjaus tuo ennustettavuutta, helpottaa yrityksen tulevaisuuden suunnittelua ja vapauttaa yrityksiltä resursseja kasvuun, Wallinheimo sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sinuhe WallinheimoEduskuntaryhmän varapuheenjohtaja
Keski-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
