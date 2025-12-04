Talousarvio 2026: hyvinvointialueen alijäämän kattaminen aikataulussa jatkuu

Oma Hämeen vuoden 2026 talousarvio on laadittu tilanteessa, jossa vuosien 2023 ja 2024 yhteenlaskettu alijäämä on noin 109 miljoonaa euroa ja lain mukaan se on katettava vuoden 2026 loppuun mennessä. Hyvinvointialueen menot kasvavat edelleen valtion rahoitusta nopeammin, ja rahoituksen arvioidaan heikkenevän vuosina 2026–2028. Tilannetta vaikeuttaa myös se, että vuoden 2025 tulosennuste on laskenut 22,2 miljoonasta eurosta 13,9 miljoonaan euroon, mikä lisää ensi vuonna katettavaa alijäämää 8,4 miljoonalla eurolla.

Samaan aikaan julkisuuteen on noussut tietoja, joiden mukaan hyvinvointialueet – Kanta-Häme mukaan lukien – voisivat jatkossa saada yhden tai kahden vuoden lisäajan alijäämiensä kattamiseen ilman arviointimenettelyä. Talousarviota ei voi kuitenkaan suunnitella tämän tiedon varassa, koska lakimuutos ei vielä ole voimassa, eivätkä lisäajan hakemisen lopulliset ehdot ole tiedossa.

Lisäajan myöntäminen edellyttäisi ilmeisesti aluevaltuuston hyväksymää, muutostalousarviota vastaavaa suunnitelmaa, jonka mukaan alijäämät olisi katettu vuoden 2028 loppuun mennessä. Hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen ei vielä esitä lisäajan hakemista, vaan siitä päätetään myöhemmin.

Oma Häme haluaa välttää arviointimenettelyn, joka voisi käynnistyä, mikäli suunnitelmaa alijäämän kattamista ei pidettäisi valtiovarainministeriössä uskottavana. Jos alijäämien kattamisaikaa pidennetään vuoteen 2028, pienenee ylijäämän tarve Oma Hämeessä vuodelle 2026 jopa noin 30 miljoonaa.

– Lisäaikalain voimaantulo tapahtuu vasta keväällä, mikä monimutkaistaa sen käsittelyä hyvinvointialueella. Mutta lisäaika on erittäin tervetullut Oma Hämeellekin, toteaa Naukkarinen.

Hyvinvointialuejohtaja esittelee talousarvioesityksenä aluehallitukselle 8. joulukuuta. Esityksessä ei ole olennaisia euromääräisiä muutoksia suhteessa viime viikolla esillä olleeseen alustavaan talousarvioesitykseen.

Tasapainottamistoimista päätetään keväällä

Oma Hämeellä on poikkeuksellisen paljon toimintamuutoksia vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä. Muutoshallinnan vuoksi esitetään, että 30 miljoonan euron tasapainottamistoimista päätetään tarkemmin keväällä, kun mahdollinen lisäaika ja mahdollinen lisärahoitus ovat selvillä. Aikataulun katsotaan istuvan hyvin yhteen uuden strategian hyväksymisen kanssa. Toimialat ovat päivittäneet omat talousarvionsa ja -suunnitelmansa siten, että mahdollisen lisäajan vaikutukset on otettu huomioon.

Lisärahoitusta hyvinvointialue voi hakea vain lakisääteisten palvelujen turvaamiseen. Lisärahoitus ei ole keino yleiseen talouden tasapainottamiseen eikä rakenteellisen rahoitusvajeen korjaamiseen, eikä sitä voida käyttää kustannuksiin, jotka johtuvat esimerkiksi viivästyneistä päätöksistä tai sisäisistä organisaatiomuutoksista. Tämän vuoksi hyvinvointialuejohtaja ei esitä myöskään lisärahoituksen hakemista tässä vaiheessa.

Vuoden 2026 talousarviossa toimintatuotot ovat noin 124 miljoonaa euroa ja toimintakulut noin 830 miljoonaa euroa. Valtion yleiskatteellinen rahoitus on noin 827 miljoonaa euroa. Vuosikate on noin 112 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos noin 95,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen.



Talousarvio tukee aiemmin päätettyä talouden tasapainottamisohjelmaa. Toiminnan tuottavuutta parannetaan sekä palvelurakenteen muutoksilla että toiminnan tehostamisella. Talous on suunnitelmakaudella 2026–2028 edelleen ylijäämäinen, vaikka ylijäämän taso pienenee vuosittain.

Aluevaltuusto päättää talousarviosta 16. joulukuuta

Tulosaluetason tavoitteet, palvelutoiminnan volyymit sekä tasapainottamistoimien kohdentaminen tuodaan aluehallitukselle käsiteltäväksi 18. joulukuuta talouden käyttösuunnitelman yhteydessä.

Aluehallitus käsittelee kokouksessaan 8. joulukuuta hyvinvointijohtajan talousarvioesitystä vuodelle 2026 sekä vuosien 2026–2028 taloussuunnitelmaa. Valtuusto päättää talousarviosta 16. joulukuuta.

Tiukasta taloustilanteesta huolimatta Oma Häme on onnistunut pitämään useimmat lakisääteiset palveluajat ja henkilöstömitoitukset pääosin lain mukaisina, ja osin jopa parantanut niitä hyvinvointialueen alkuun verrattuna. Myös ensi vuoden talousarvioesityksen lähtökohtana on palveluiden turvaaminen taloudellisesti kestävällä tavalla. Ennaltaehkäisevien ja kotona selviytymistä tukevien palvelujen rooli vahvistuu kaikilla toimialoilla.

Talousarvion tavoitteita toimialoittain ja taloustilanteen taustoja esitellään tarkemmin tässä tiedotteessa: Oma Hämeen alustava talousarvioesitys: tavoitteena kestävä talous ja yhdenvertaiset palvelut - Oma Häme