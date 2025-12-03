Nuorena saatu endometrioosidiagnoosi vaikuttaa elämään monin tavoin
Nuorena saatu endometrioosidiagnoosi on yhteydessä suurempaan sairastavuuteen sekä koulutuksellisiin ja ammatillisiin haasteisiin. Aikaisella hoidolla voitaisiin helpottaa sairaustaakkaa.
Endometrioosi on yleinen naisten sairaus, jossa kohdun limakalvon kaltaista kudosta kasvaa kohdun ulkopuolella, tyypillisimmin vatsakalvon alueella. Se aiheuttaa kipua, lapsettomuutta ja siihen liittyy kohonnut riski muulle sairastavuudelle.
Elina Raspin väitöstutkimuksessa tutkittiin naisia, jotka olivat saaneet endometrioosidiagnoosin alle 25-vuotiaana leikkauksen yhteydessä vuosina 1987–2012, ja vertailtiin heitä naisiin, joilla ei ole endometrioosia.
– Etenkin kipuun liittyvät sairaudet, gynekologiset tulehdukset ja lapsettomuus olivat endometrioosiryhmässä selvästi yleisimpiä. Endometrioosista kärsivät myös käyttivät terveyspalveluita vertaisryhmän naisia enemmän, LL Elina Rasp kertoo.
Tutkimus osoitti yhteyden nuorena saadun endometrioosidiagnoosin ja myöhemmän masennuksen ja ahdistuksen välillä. Lisäksi havaittiin yhteys endometrioosin ja kaksisuuntaiseen mielialahäiriön, persoonallisuushäiriöiden sekä myöhemmän sairaalahoitoa vaatineen päihdeongelman välillä.
Diagnoosilla yhteys myös koulutus- ja työelämähaasteisiin
Aiemmat tutkimukset ovat viitanneet endometrioosin yhteyteen koulutuksellisiin ja työelämähaasteisiin sekä lisääntyneisiin sairauspoissaoloihin. Rasp tarkasteli koulutus- ja ammattitasoja ennen 40. ikävuotta.
– Endometrioosiryhmäläiset saavuttivat harvemmin ylemmän korkeakoulututkinnon, ja he olivat vanhempia valmistuessaan. He työskentelivät useammin matalamman vaatimustason tehtävissä ja päätyivät harvemmin asiantuntija- tai johtotehtäviin, Rasp sanoo.
– Aikainen, oireperusteinen hoito, kroonisen kivun tehokas hallinta sekä kokonaisvaltainen nuoren tukeminen voisivat lieventää sairaustaakkaa ja parantaa koulutuksellisia ja ammatillisia mahdollisuuksia”, hän jatkaa.
