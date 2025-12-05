Elämän parketeilla: Uusi runokirja elämästä, rakkaudesta ja Kuusamon erämaista
Utajärvellä syntynyt eläkeläiskirjailija Aarno Rimpiläinen julkaisee kattavan runokokoelman "Elämän parketeilla". Kirja on poikkeuksellinen katsaus yhden miehen maalliseen vaellukseen teini-iästä eläkeikään – ajanjakso, joka kattaa lähes kuusi vuosikymmentä.
Teoksesta
Runokokoelmassa käsitellään elämän kaikki osa-alueet rakkausrunoista isänmaallisiin runoihin ja metsästysrunoista elämän rajallisuutta pohtiviin teksteihin. Määrällisesti eniten mukana on rakkausrunoja, sillä rakkaus on ollut kirjailijalle elämän tärkein asia. Myös rakkaat harrastukset, kuten metsästys ja kuntourheilu, ovat vahvasti läsnä. Monet Rimpiläisen luontorunoista ovat saaneet inspiraationsa Kuusamon mökillä.
Kirjailijasta
Aarno Rimpiläinen(s. 1950 Utajärvellä) on eläkeläiskirjailija, joka teki pitkän työuran tuotantomestarina Nesteellä ja Borealiksella.
Hän aloitti runojen kirjoittamisen jo teini-iässä, mutta luomisvimma palasi täydellä teholla hänen jäätyään eläkkeelle vuonna 2013. Rimpiläinen on aiemmin julkaissut myös romaanin Teerenmetsästäjä (2023).
Kirjan tiedot:
Nimi: Elämän parketeilla
Kirjailija: Aarno Rimpiläinen
Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
Julkaisuvuosi: 2025
Sivumäärä: 187
ISBN: 9789527603574
Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Aarno Rimpiläinen, tekijä
aarno.rimpilainen@kolumbus.fi
Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
+35825122172
info@calidriskustannus.fi
https://www.calidriskustannus.fi/
Santeri Sandberg
