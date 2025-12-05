Elämän parketeilla: Uusi runokirja elämästä, rakkaudesta ja Kuusamon erämaista

Kirjassa "Katkelmia" Kuvataiteilija Reijo Puranen pukee sanoiksi pohjoisen luontoyhteyden. 2.12.2025 10:12:21 EET | Tiedote

Kuvataiteilija ja kirjailija Reijo Puranen julkaisee uuden teoksen "Katkelmia". Kirja on sarja fiktiivisiä, erillisiä tarinoita, jotka ovat saaneet vaikutteita mytologiasta ja kansantarinoista, tarjoten mielikuvitusta ruokkivan katsauksen Meänmaan ja Tornionlaakson elämään Ruotsin sekä Suomen puolelle.