Suomalainen jalkapallo vahvistaa tutkimusyhteistyötä – Mihaly Szerovay työelämäprofessorina vuoteen 2028

Vuonna 2020 tehtävään nimitetyn Mihaly Szerovayn tehtävänä on kehittää tiedolla johtamista ja tutkimusverkostoja suomalaisessa jalkapallossa ja futsalissa.

"Työ on pitkäjänteistä, ja olen erittäin innostunut, että saan jatkaa työelämäprofessorina vielä kolme vuotta. Kansalliset ja kansainväliset jalkapallon sekä akateemiset sidosryhmät ovat olleet hyvin tyytyväisiä ensimmäisten vuosien avauksiin”, Szerovay sanoo.

Yhteistyön aikana on luotu useita toimintamalleja ja työkaluja, jotka tarjoavat uutta tietoa ja kohtaamisia opiskelijoille, tutkijoille sekä jalkapallon ja futsalin käytännön toimijoille. Näistä esimerkkejä ovat suomalaisen jalkapallon ja futsalin tutkimustietokanta, opinnäytetyöprotokolla, Football through an academic lens –opintojakso, Tiede kohtaa käytännön -tapahtumat sekä Palloliiton tietotarveselvitysten yhteisjulkaisu yliopiston JYU Reports -julkaisusarjassa. Tutkimustietokanta on avoin kaikille ja sen aineistoa voidaan hyödyntää esimerkiksi valmennuksen tietopohjaisessa kehittämisessä.

Lisäksi Jyväskylän yliopisto ja Suomen Palloliitto panostavat aktiivisesti pohjoismaisen tutkimusyhteistyön vahvistamiseen. Nordic Football Research Conference käynnistettiin Jyväskylässä vuonna 2022, ja toinen konferenssi järjestettiin Reykjavikissa kuluvana vuonna. Seuraava tapahtuma toteutetaan Tanskan Odensessa. Lisäksi Szeróvay on ollut mukana toimittamassa teosta Football in the Nordic Countries, joka syventää alueellista jalkapallotutkimusta 31 kirjoittajan voimin.

Szerovay korostaa rooliaan sillanrakentajana:

“Tavoitteena on vakiinnuttaa kehitettyjä toimintamalleja ja vahvistaa Palloliiton yhteistyötä myös muiden korkeakoulujen kanssa”, Szerovay sanoo.

Yhteistyö vahvistaa kansainvälisiä verkostoja ja toimii mallina muille lajeille

Palloliiton urheilutoimenjohtaja Aki Hyryläinen toteaa, että jatkopäätös oli luonteva:

“Työelämäprofessuuri on jo ensimmäisen sopimuskauden aikana tuottanut paljon uutta tietoa jalkapallon ja futsalin kehittämiseen Suomessa. Tavoitteena jatkossa on rakentaa myös kansainvälistä verkostoa entistä vahvemmaksi”, Palloliiton Urheilutoimenjohtaja Aki Hyryläinen sanoo.

Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti lisää:

“Työelämäprofessuuri on vahvistanut Palloliiton tietopohjaista toimintaa, kehittänyt jalkapalloyhteisön osaamista ja edistänyt kansainvälistä tiedonvaihtoa. Nämä toimenpiteet ovat tuoneet lisäarvoa jalkapallolle elinikäisenä harrastuksena sekä tukeneet suomalaisten pelaajien mahdollisuuksia”, Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti sanoo.

Liikuntatieteellisen tiedekunnan tuleva dekaani Vesa Linnamo näkee yhteistyön mallina muille lajeille:

“Minua ilahduttaa erityisesti, että yhteistyö on poikinut myös muuta ulkopuolista rahoitusta ja tutkimustyö on ollut aktiivista. Odotan innolla mitä kaikkea jatkossa saadaan aikaiseksi”, Linnamo sanoo.

Työelämäprofessorin tehtävänä on organisoida Suomen Palloliiton tiedolla johtamista yhdessä organisaation tutkimus- ja kehityshenkilöstön kanssa, jalkapallon ja futsalin strategian (2025–28) mukaisesti. Tehtäviin sisältyy myös koulutustoiminnan kehittäminen. Työelämäprofessori osallistuu meneillään oleviin yliopiston hankkeisiin sekä täydentävän tutkimus- ja kehittämisrahoituksen hankkimiseen.

