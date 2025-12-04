Tekoälyagentit ratkomaan talotekniikan tuottavuuden haasteita
Business Finland on myöntänyt Co-Innovation rahoituksen projektille, jonka tavoitteena on ratkaista talotekniikka-alan tuottavuusongelmia ja kasvattaa konsortion yritysten kansainvälistä liiketoimintaa. Projektin kokonaisbudjetti on 20 miljoonaa euroa.
Tutkijat yhdessä yritysten kanssa yhdistävät voimansa AI Champion -projektissa. Projektia koordinoi Tampereen yliopisto noin viiden miljoonan euron tutkimusosuudellaan.
– Hakuprosessi ja valmistelu tälle ainutlaatuiselle talotekniikka- ja rakennusalaa mullistavalle AI eli tekoälyprojektille kesti 20 kuukautta. Olen erittäin iloinen, että saimme rahoituksen, joka mahdollistaa Tampereen yliopiston poikkitieteellisen tutkimuksen ja AI-keskittymän rakentamisen Suomeen. Projekti on yksi työ- ja elinkeinoministeriön merkittävimmistä datatalouden pilottihankkeista, apulaisprofessori ja projektin koordinaattori Piia Sormunen Tampereen yliopistosta sanoo.
Projektissa selvitetään talotekniikan suunnittelun ja rakentamisen tuottavuuden haasteita sekä syitä projektien viivästyksille ja kustannusten ylityksille. Tutkijat tietävät, että yksi syy on datan epäjatkuvuuskohdat talotekniikan eri toimitusketjuissa ja uskovat, että hajanaisten datavirtojen muuttaminen yhtenäisiksi onnistuu tekoälyn avulla. Sormunen kertoo tästä esimerkin.
– Suunnitteludokumentit ovat yleensä aina pdf-muodossa, jonka urakoitsija tulostaa työmaalle. Suuri kysymys tässä kohdin on, että miksi data ei siirry sähköisessä muodossa osapuolilta seuraaville vaan yleensä aiheuttaa jossain prosessin kohdassa tietokatkoksen osapuolten välillä.
AI Champion -projektissa kehitetään sata “ihmismäistä” tekoälyagenttia, jotka parantavat automaatiota ja tiedonkulkua talotekniikan toimitusketjuissa. Kun rajapinta, jossa tieto ei kulje, on tunnistettu, tieto menee Tampereen yliopiston GPT-laboratorioon eli virtuaaliseen tekoälylaboratorioon. Tekoälytutkijoiden tehtävä on yhdistää tieto ja kehittää tekoälyagentit prosessien ja toimintamallien avuksi. Sormunen uskoo, että tekoälyagenteilla on mahdollisuus ratkaista useita alan haasteita.
– Prosesseissa tietyt työvaiheet häviävät, mutta samalla syntyy uusia. Datavetoisia ja tekoälyohjattuja prosesseja ja palveluita kehittyy useampia projektin aikana, ja ne parantavat konsortion yritysten kilpailukykyä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Lisäksi Suomen tekoälyyn keskittyneillä yrityksillä on myös mahdollisuus löytää uutta liiketoimintaa rakennusteollisuuden alalta, Sormunen toteaa.
Monialaisella tiimillä odotukset korkealla
Projektissa korostuu käyttäjäkeskeisyys ja tiivis yhteistyö kaikkien toimijoiden kesken. Projektissa syntyvää uutta tietoa ja uusia tekoälyagentteja kokeillaan jatkuvasti aidoissa työympäristöissä yritysten omissa hankkeissa.
Projektikonsortio kattaa kaikki talotekniikan toimitusketjun ja datavirran elinkaaren osapuolet suunnittelusta ylläpitoon. Tampereen yliopisto osallistuu projektiin monitieteisillä tutkimustiimeillä, jotka ovat rakennetun ympäristön, johtamisen ja talouden sekä informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnista. Tutkimus keskittyy rakentamiseen, tiedonhallintaan ja tekoälyagenttien kehittämiseen talotekniikan näkökulmasta. Oulun yliopisto tuo projektille osaamista tuotehallinnan ja liiketoiminnan digitalisoinnin alueelta professori Harri Haapasalon johdolla.
– Projekti on kokonaisuudessaan erittäin tärkeä ja sisältää paljon mielenkiintoisia vaiheita. Tärkeimmät odotukset ovat siinä, että pääsemme aidosti virtauttamaan dataa. Datan virtauttaminen tarkoittaa enemmän kuin pelkkää datan siirtämistä järjestelmästä toiseen. Odotuksemme on, että data kulkee jatkuvasti, automaattisesti ja oikeassa muodossa eri prosessien ja järjestelmien läpi niin, että sitä voidaan hyödyntää reaaliaikaisesti ilman manuaalisia välikäsittelyjä. Kun tähän saadaan linkitettyä rakentajien ydintiedot, aletaan puhua jo rikastetusta tuotetiedosta ja isoista tulevaisuuden mahdollisuuksista, Haapasalo sanoo.
Projektissa Business Finland rahoitusta saavat yritykset Granlund, Fira ja Koja Chiller tekevät tiivistä yhteistyötä toimitusketjun hallinnan tekoälyagenttitutkimuksessa sekä yhteisten palveluiden ja tuotteiden kehittämisessä. Tutkimusta rahoittavat myös ETS Nord, Kiilto, GF BFS, QMG, LVI-Info, STK ja Airlyse. Business Finlandin rahoittama projekti on käynnistynyt loppuvuodesta ja päättyy kesäkuussa vuonna 2028.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Piia Sormunen
Apulaisprofessori ja projektin koordinaattori, Tampereen yliopisto
piia.sormunen@tuni.fi
050 4766 731
Harri Haapasalo
Professori, Oulun yliopisto
harri.haapasalo@oulu.fi
040 5182 275
