Aluehallitus hyväksyi osaltaan talousarvioesityksen sekä kuntien kanssa neuvotellut kiinteistökaupat

Maanantaina koolla ollut aluehallitus käsitteli useita laajoja asiakokonaisuuksia, jotka etenevät seuraavaksi aluevaltuuston käsiteltäväksi. Päätökset liittyvät kuntien kanssa tehtäviin kiinteistökauppoihin sekä ensi vuoden talousarvioon.
Oma Hämeen vuoden 2026 talousarvio on laadittu tilanteessa, jossa vuosien 2023 ja 2024 yhteenlaskettu alijäämä on noin 109 miljoonaa euroa ja lain mukaan se on katettava vuoden 2026 loppuun mennessä. Hyvinvointialueen menot kasvavat edelleen valtion rahoitusta nopeammin, ja rahoituksen arvioidaan heikkenevän vuosina 2026–2028.
Aluehallitus esittää vuoden 2026 talousarviota ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelmaa aluevaltuustolle hyväksyttäväksi. Aluehallitus esittää lisäksi, että 30 miljoonan euron tasapainottamistoimista päätetään tarkemmin keväällä, kun lisäajan saaminen alijäämien kattamiseen on selvillä. Myös mahdollisesta lisärahoituksen hakemisesta päätetään myöhemmin muutostalousarvion yhteydessä.
Oma Hämeellä on poikkeuksellisen paljon toimintamuutoksia vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä. Toisekseen lisäajan myöntämiseen liittyvä lakimuutos ei vielä ole voimassa, eivätkä lisäajan hakemisen lopulliset ehdot ole tiedossa. Jos alijäämien kattamisaikaa pidennetään vuoteen 2028, pienenee ylijäämän tarve Oma Hämeessä vuodelle 2026 jopa noin 30 miljoonaa.
Aluehallitus teki kuitenkin talousarviokirjan teksteihin joitakin lisäyksiä ja täsmennyksiä. Lauri Jormanainen (sd.) esitti, että ryhmärahaa pienennetään 500 euroa valtuutettua kohden. Aluehallitus hyväksyi muutoksen yksimielisesti. Myös Tarja Filatovin (sd.) muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Sen mukaan ikäihmisille kotiin annettavien palvelujen riittävyys arvioidaan kevään taloustarkastelussa, koska ympärivuorokautisen hoivan vähentäminen edellyttää kotiin annettavien palvelujen vahvistamista. Talousarvioesitystä on käsitelty laajemmin tässä tiedotteessa.
Lisäksi hyvinvointialuejohtaja teki lisäysesityksen ikäihmisten perhehoitoon liittyen. Aluehallituksen hyväksymän lisäyksen mukaan ikäihmisten perhehoidon kriteereitä tiukennetaan siten, että vapautuva rahoitus mahdollistaa palvelun tarjoamisen yhdenvertaisesti koko hyvinvointialueella. Tämän lisäksi arvioidaan vuosina 2023-2025 Janakkalan ja Hämeenlinnan alueella annetun perhehoidon kokonaisvaikuttavuutta ja tarvittavat muutokset tuodaan muutostalousarvion yhteydessä päätettäväksi.
Kiinteistökaupoille siunaus hallitukselta
Aluehallitus hyväksyi osaltaan Forssan, Hausjärven, Hämeenlinnan, Jokioisten ja Riihimäen kuntien kanssa valmistellut kiinteistökaupat. Oma Häme haluaa saada palveluverkon kannalta keskeiset toimipisteet omistukseensa. Se tukee hyvinvointialueen tavoitetta kehittää pitkäjänteisesti palveluverkkoa ja hallita itse kiinteistöjen elinkaarta. Omistukseen siirtyminen myös vähentää hyvinvointialueen toimintakuluja ja pienentää omistajavaihdoksiin liittyviä riskejä.
Kauppojen toteuttaminen edellyttää, että aluevaltuusto myöntää niille määrärahan ja valtioneuvosto hyväksyy muutoksen hyvinvointialueen lainanottovaltuuteen. Investoinnit on tarkoitus kattaa alueen omista kassavaroista, eikä tämänhetkisen ennusteen mukaan pitkäaikaista rahoitusta tarvita. Tavoitteena on, että rakennukset siirtyvät hyvinvointialueen omistukseen vuoden 2026 aikana.
Hämeenlinnassa Oma Häme on ostamassa Jukolan ja Ojoisten terveysasemia. Jokioisilla hyvinvointialueen omistukseen olisi siirtymässä Intalan kartano, ja Riihimäellä kaupan kohteena on Mäkikujan perhekeskus. Forssassa valmistellaan Heikanrinteen palvelukeskuksen, Forssan paloaseman ja pääterveysaseman ostoa. Hausjärven kanssa neuvotellaan Oitin Lehtimajan hankinnasta. Kiinteistökaupoista on kerrottu tarkemmin tässä tiedotteessa.
Asiakasmaksut siirtyvät valtuustokäsittelyyn
Aluehallitus merkitsi tiedoksi talouden toteuman tammi–lokakuulta 2025 ja hyväksyi osaltaan muutokset kuluvan vuoden talousarvioon. Lisäksi hallitus päätti tehdä 270 000 euron pääomasijoituksen Oma Hämeen Tukipalvelut Oy:hyn sekä enintään 200 000 euron pääomasijoituksen Kiinteistö Oy Riihimäen paloasemaan. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle myös alustavan investointisuunnitelman vuosille 2027–2030 hyväksymistä ja toimittamista ministeriöille.
Aluehallitus päätti myös hyvinvointialueen palkkiosääntöön tehtävistä muutoksista. Palkkiosääntöä on päivitetty ansionmenetyskorvausten maksatusaikataulun osalta ja lisäksi täsmennetty joitain ohjeita. Johanna Häggmanin (kesk.) esitti, että matkakorvaukset maksetaan ensi vuoden alusta alkaen kuukausittain. Häggmanin esitys hyväksyttiin äänestyksessä äänin 12-1.
Aluehallitus käsitteli kokouksessaan myös sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden asiakasmaksuja vuodelle 2026. Aluehallitus päätti esittää valtuustolle, että vuoden 2026 asiakasmaksuhinnasto vahvistetaan esityslistan liitteen mukaisena. Asiakasmaksuista viestitään asiakkaille erikseen valtuustopäätöksen jälkeen. Aluehallitus hyväksyi lisäksi vuoden 2026 ulosmyyntihinnaston.
Ikäihmisten perhehoidon toimintaohjeen aluehallitus päätti palauttaa valmisteluun, jotta matkakustannusten korvausperiaatteiden yhdenmukaisuus perhehoidon eri osa-alueilla voidaan varmistaa. Muut asiat aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti. Hallituksella on ylimääräinen kokous 15. joulukuuta. Valtuusto on koolla Hämeenlinnassa 16. joulukuuta. Klo 10 alkavaa kokousta voi seurata suorana Oma Hämeen verkkosivujen kautta.
