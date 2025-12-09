Aluevaltuusto hyväksyi talousarvion sekä palvelustrategian ja palveluverkkosuunnitelman

Aluevaltuuston puheenjohtaja Tony Melvillen mukaan Keski-Suomen tulevaisuuden kannalta ja palveluiden kokonaisuuden kannalta päätökset ovat perusteltuja, vaikkakin myös vaikeita.

- Päätökset turvaavat palvelut tiukassa taloustilanteessa ja edesauttavat siinä, että sosiaali- ja terveyspalveluista päätetään jatkossakin Keski-Suomessa. Kaikki me haluamme turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut ja palveluverkkopäätös on vastuullinen päätös koko Keski-Suomen parhaaksi, Melville kertoo.

- Hyvinvointialueen on päästävä nollatulokseen ensi vuonna ja sen jälkeen ylijäämäiseen tulokseen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuspaineet kasvavat tulevina vuosina, toiminta ja talous on yhteensovitettava nyt, ei sitten joskus, Melville lisää.

Keski-Suomen hyvinvointialue pitää kiinni varhaisen tuen palveluista ja esimerkiksi lapsiperheiden varhaisen tuen palveluita vahvennetaan. Liikkuvia palveluita ja digipalveluita kehitetään ja kotihoitoa on jatkossakin saatavilla joka osoitteeseen. Toimintamallien uudistamisen myötä tavoitellaan hoidon jatkuvuuden ja palvelujen vaikuttavuuden paranemista.

Hoidon jatkuvuutta parannetaan

Tavoitteena on terveydenhuollossa parantaa hoidon jatkuvuutta. Omahoitaja- ja lääkärimalli laajennetaan kaikille keskisuomalaisille lähivuosien aikana. Hoidon jatkuvuus varmistetaan kaikille, myös toimipistemuutoksissa eli asukkaille, joilla esimerkiksi terveysasema muuttuu palvelupisteeksi. Samoin varmistetaan niiden toimipisteiden riittävä henkilöstöresurssi, joihin ohjautuu palveluverkkomuutoksista johtuen lisää asiakkaita.

Terveysasemapalveluja tarjotaan sosiaali- ja terveyskeskuksissa, sosiaali- ja terveysasemilla sekä sosiaali- ja terveyspalvelupisteissä. Digitaalisia palveluita on kehitetty ja kehitetään edelleen parantamaan palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Palvelujen aukioloaikoja tavoitellaan laajennettavan ja asukkaiden valinnanvapaus laajenee. Liikkuvilla palveluilla parannetaan palveluiden saavutettavuutta, yhdenvertaisuutta ja oikea-aikaisuutta asiakkaille, joiden on vaikeaa hakeutua lähimmälle sosiaali- ja terveysasemalle tai jotka muusta syystä hyötyvät lähipalvelusta.

Multian ja Luhangan sosiaali- ja terveyspalvelupisteestä luovutaan. Jyväskylässä on jatkossa neljä sosiaali- ja terveysasemaa nykyisen seitsemän sijaan. Poistuvia sosiaali- ja terveysasemia ovat Tikkakosken ja Korpilahden terveysasemat sekä Huhtasuon terveysasema sen vaatiman rakennusinvestoinnin vuoksi. Aluevaltuusto päätti, että vuoden 2026 aikana selvitetään sote-pisteen tarpeellisuutta Huhtasuo-Seppälä-Tourula-alueelle. Konnevedellä, Pihtiputaalla, Kuorevedellä ja Kinnulassa on jatkossa sosiaali- ja terveyspalvelupisteet nykyisten sosiaali- ja terveysasemien sijaan. Oma hoitaja-lääkäri -työpari nimetään asiakkaille jatkossa lähimmiltä sote-asemilta. Palvelupisteillä järjestetään ammattilaisten lähivastaanottoja tarpeen mukaan. Uusilla palvelupisteillä omalääkärin vastaanotto on myös mahdollinen. Etä- ja digipalvelut täydentävät palveluita.

Alueellisessa osastotoiminnassa akuuttihoidon osastopaikkoja lisätään pääsääntöisesti laajan palvelun sosiaali- ja terveyskeskusten yhteyteen, joissa kiirevastaanottotoiminta sekä tukipalvelut kuten kuvantaminen ja laboratoriopalvelut ovat kattavampia. Näin voidaan välttää asiakkaan siirtoa paikasta toiseen sekä turvataan henkilöstön osaaminen, palvelun laatu ja potilasturvallisuus. Osastoja on kahdeksassa paikassa, eli Joutsan, Karstulan, Keuruun ja Pihtiputaan osastoista luovutaan. Paikkamäärä vähenee hieman nykyisestä eli 455 paikasta 425 paikkaan.

Ikääntyneiden palvelurakennetta kevennetään

Ikääntyneiden palveluita kehitetään kokonaisuutena, jolloin tavoitteena on vahvistaa kevyempiä palveluita ja vähentää raskaiden palveluiden käyttöä. Palveluissa kehitetään ja vahvistetaan muun muassa yhteisöllistä asumista ja lyhytaikaishoitoa. Jokaiseen kotiin on tarjolla kotihoidon palveluita. Päivätoiminta säilyy pääsääntöisesti nykyisellään, mutta Jyväskylän Keltinkankaan toimipisteestä luovutaan.

Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen peittävyys on ollut muuta maata korkeampaa. Tavoitteena on laskea peittävyys lähemmäs maan keskiarvoa. Jatkossa yksiköitä on yhteensä 75 kun nykyisin niitä on 80. Neljästä pienyksiköstä, eli Luhangan Tuuliharjusta, Kivijärven Hopearannasta, Jämsän Länkipohjan palvelutalosta ja Laukaan Sylvistä luovutaan ja Jyväskylän Harjuhovi muutetaan yhteisöllisen asumisen yksiköksi. Vanhusten hoivan ratkaisut myös uudelleen arvioidaan jokaisessa kunnassa. Arviointi tehdään ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköiden säilyttämisen talousvaikutusten, ostopalveluiden vähentämisen, sekä kevyempien palveluiden kehittämisen ja omaishoidon sekä osaavan henkilöstön saatavuuden turvaamisen näkökulmasta.

Perheiden palveluissa vahvistetaan varhaista tukea

Lapsiperheiden varhaisen tuen palveluiden saatavuutta parannetaan. Merkittäviä toimintamallien muutoksia ovat lisäksi esimerkiksi lastensuojelun laitoshoidon eri tasojen asiakkuuksien tarpeenmukainen määrittely, varhaisen tuen palveluiden vahvistaminen ja oman palvelutuotannon lisääminen lastensuojelun laitoshoidossa.

Neuvolapalveluissa palvelutarpeen muutokset huomioidaan toimintamallia kehittämällä tiiviissä yhteistyössä perhekeskusten ja muiden lapsiperhetoimijoiden kanssa. Keski-Suomen hyvinvointialueella lapsimäärä on monilla alueilla pieni ja syntyvyys vähäistä. Väestöennusteen mukaan 0–6-vuotiaiden määrä tulee edelleen laskemaan yli 20 prosenttia vuoteen 2030 mennessä pohjoisessa Keski-Suomessa.

Osa neuvolapalveluista toteutetaan sosiaali- ja terveysasemien yhteydessä, joissa on laajemmat aukioloajat ja palvelutarjonta. Osa neuvolapalveluista järjestetään erillisinä palvelupäivinä muun muassa kouluterveydenhuollon tai muissa hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteiskäyttötiloissa.. Huhtasuon osalta Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta arvioi vuoden 2026 aikana, missä palvelut tuotetaan vuoden 2026 jälkeen ottaen huomioon alueen erityispiirteet ja lapsimäärän. Palveluverkko on tulevaisuudessakin tiheä, sillä palveluja tarjotaan esityksessä 28 äitiys- ja lastenneuvolassa tai toimipisteessä.

Aluevaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2026

Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion sekä asiakasmaksujen perusteet.

Talousarvioesitys sisältää sopeuttamistoimenpiteet, joilla tavoitellaan yhteensä 58 miljoonan euron vaikutuksia vuonna 2026. Sopeuttamistoimenpiteet on valmisteltu sen mukaisesti, että toiminta sopeutetaan vuonna 2026 käytettävissä olevaan rahoitukseen. Sopeuttamistoimenpiteet koskevat kaikkia toimialoja.

Toimenpiteiden kohdentamisessa on tarkasteltu erityisesti eroja palvelujen laajuudessa ja peittävyydessä tai tuotantokustannuksissa verrattuna muihin hyvinvointialueisiin ja toisaalta eroja hyvinvointialueen oman toiminnan eri yksiköiden välillä. Toimenpiteet sisältävät sekä palvelujen tuotannon tehostamisen toimenpiteitä, palveluiden järjestämistavan muutoksia, että palvelujen myöntämisen perusteiden tai sisällön muutoksia. Palvelujen toteutustavoissa, muodoissa ja sijainneissa tapahtuu muutoksia vuoden 2026 aikana, mutta hyvinvointialueen perustehtävästä, asukkaiden lakisääteisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen turvaamisesta huolehditaan edelleen.

Asiakasmaksuasetuksen mukaisista palveluista perittävien asiakasmaksujen enimmäiseuromääriä tarkistetaan kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Lisäksi harkinnanvaraisiin asiakasmaksuihin on tulossa muutoksia. Ne perustuvat pääsääntöisesti siihen, että hintoja on tarkasteltu vastaamaan paremmin niistä aiheutuvia kustannuksia.

Aluevaltuutettu Matleena Käppi (vas.) esitti Irma Hirsjärven (vas.) kannattamana tekstilisäystä talousarvioon; jonka mukaan henkilöstön tulee voida luottaa siihen, että palveluiden saatavuuden varmistaminen perustuslain 19 pykälän edellyttämällä tavalla sekä muiden sote- ja pelastuspalveluita turvaavien lakien noudattaminen asetetaan hyvinvointialueen toiminnassa talouden tasapainottamisen edelle. Aluevaltuusto päätti tekstilisäyksestä äänin 42-27, 1 tyhjä.

Varavaltuutettu Johannes Routila (sd.) esitti Leena Laurilan (sd.) kannattamana pontta, jonka mukaan aluevaltuusto edellyttää, että aluehallitus hyväksyy hankintasuunnitelmassa esitetyt hankinnat erikseen saatuaan ennen hankintaa selvityksen niiden välttämättömyydestä ja toimittaa aluevaltuustolle selvityksen hyväksytyistä hankinnoista. Aluevaltuusto hyväksyi ponnen yksimielisesti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia

Aluevaltuusto hyväksyi palvelustrategian muutettuna. Aluevaltuusto täydensi palvelustrategian lasten, nuorten ja perheiden palveluja koskeviin toimenpiteisiin varhaista tukea ja perhehoitoa koskevia kohdilla.

Palvelustrategia linjaa, miten hyvinvointialue uudistaa palvelutuotantoa niin, että palvelut ovat oikea-aikaisia, helposti saavutettavia ja yhdenvertaisia, sekä vastaavat väestön muuttuvaan tarpeeseen.

Aluevaltuutettu Maria Kaisa Aulan (kesk.) esityksestä ja aluevaltuutettu Sanna Hintikan (kesk.) kannattamana palvelustrategiaan toimenpiteisiin tehtiin seuraavat täydennykset äänestyksen jälkeen (täydennys kursiivilla, suluissa äänestystulos): 1) Otamme uudet toimintamallit käyttöön: perhekeskustoiminta, neuvola, varhaisen tuen lapsiperhepalvelut sekä varhaiskasvatus yhteistyössä (34-31, 4 tyhjää), 2) Kasvatamme perhehoidon osuutta lastensuojelun sijaishuollossa ja hyödynnämme perhehoidon mahdollisuuksia monipuolisesti myös avohuollossa (33-32, 4 tyhjää), 3) Neuvolan, perhekeskustoiminnan, pikkulapsiperheiden psykologien ja lapsiperheiden varhaisen tuen toimijoiden alueellisella yhteisellä työllä varhaiskasvatuksen kanssa lisäämme oikea-aikaista vaikuttavuutta (34-32, 3 tyhjää).

Sen sijaan seniorikeskusta ja muun muassa lastensuojelun vastuulääkäreitä koskevat muutoesitykset kaatuivat äänin 43-22, 4 tyhjää ja 50-15, 4 tyhjää.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkkotyön toinen vaihe

Aluevaltuusto hyväksyi palveluverkkosuunnitelman toisen vaiheen. Palveluverkko koostuu sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelukanavista, joihin kuuluvat muun muassa palvelutuotannon toimipisteet, digitaaliset palvelut, liikkuvat palvelut ja asiakkaille kotiin vietävät palvelut.

Palveluverkkoa käsiteltäessä tehtiin seuraavat muutosesitykset:

Aluevaltuutettu Juha Hyötyläinen (sd.) esitti SDP:n valtuustoryhmän muutosesityksenä, että vuoden 2026 aikana selvitetään sote-pisteen tarpeellisuutta Huhtasuo-Seppälä-Tourula-alueelle. Aluevaltuusto päätti asiasta muutosesityksen mukaisesti äänin 64-5.

Aluevaltuutettu Juha Hyötyläinen (sd.) esitti SDP:n valtuustoryhmän muutosesityksenä, että hoidon jatkuvuus turvataan. Oma hoitaja-lääkäri -työpari nimetään asiakkaille jatkossa lähimmiltä sote-asemilta. Palvelupisteillä järjestetään ammattilaisten lähivastaanottoja tarpeen mukaan. Uusilla palvelupisteillä omalääkärin vastaanotto on myös mahdollinen. Etä- ja digipalvelut täydentävät palveluita. (vastaesitys aluehallituksen Pihtipudas-Konnevesi-Kuorevesi kirjaukselle). Aluevaltuusto päätti asiasta muutosesityksen mukaisesti äänin 39-29, 1 tyhjä.

Aluevaltuutettu Ilse Weijo (kesk.) esitti Moona Sepän (kesk.) kannattamana, että Korpilahden perusterveydenhuolto toteutetaan palvelupisteenä mikäli se voidaan toteuttaa kustannusneutraalisti. Aluevaltuusto päätti asiasta aluehallituksen pohjaesityksen mukaisesti äänin 39-29, 1 tyhjä.

Aluevaltuutettu Irma Hirsjärvi (vas.) esitti aluevaltuutettu Sirpa Martinsin (vas.) kannattamana tekstilisäystä tiivistettynä niin, että vanhusten hoivan kokonaisuus arvioitaisiin uudelleen jokaisessa kunnassa. Aluevaltuusto päätti asiasta muutosesityksen maukaisesti äänin 36-33.

Aluevaltuutettu Otteliina Rantanen (sd.) esitti aluevaltuutettu Sipa Martinsin (vas.) kannattamana Korpilahdelle, Tikkakoskelle, Kuorevedelle ja Multiaan sote-palvelupistettä, joissa olisi muun muassa lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto. Aluevaltuusto päätti asiasta aluehallituksen pohjaesityksen mukaisesti äänin 49-20.

Aluevaltuutettu Jouko Nykänen (kesk.) esitti Keskustan valtuustorymän muutosesityksenä, että Kivijärven Hopearannan ja Luhangan Tuuliharjun toimintaa jatketaan ja käynnistetään kuntien kanssa yhteistöimintaneuvottelut ja vastaavasti vähennettäisiin ostopalveluista. Aluevaltuusto päätti asiasta aluehallituksen pohjaesityksen mukaisesti äänin 33-32, 4 tyhjää.

Varavaltuutettu Johannes Routila (sd.) esitti Leena Laurilan (sd.) kannattamana, että alueellisen osastotoiminnan sairaansijat sijoitettasiin maakunnallisesti niin, että Jokilaakson, Karstulan, Keuruun ja Viitasaaren osastoille tulisi lisäpaikkoja. Novan, Kyllön, Pihtiputaan, Äänekoskelle paikkojen määrä pysyisi nykyisellään. Muuramen paikkojen määrä vähenisi ja Saarijärven ja Joutsan osastot laukkautettaisiin. Aluevaltuusto päätti asiasta aluehallituksen pohjaesityksen mukaisesti äänin 56-13.

Varavaltuutettu Hanna Hautamäki (kesk.) esitti Mervi Viirun (kesk.) kannattamana ettei Karstulan, Pihtiputaan, Muuramen ja Joutsan vuodeosastoja lakkauteta. Aluevaltuusto päätti asiasta aluehallituksen pohjaesityksen mukaisesti äänin 39-27, 3 tyhjää.

Lisäksi asiaa käsiteltäessä aluevaltuutettu Joni Parkkonen (ps.) esitti aluevaltuutettu Tapio Puolimatkan (kd.) kannattamana asian palauttamista uudelleen valmisteluun muun muassa evästyksellä, että valmistelu annetaan riippumattomalle ja asiantuntevalle taholle. Asian käsittelyä jatkettiin äänin 64-4, 1 tyhjä.

Myös aluevaltuutettu Mervi Viiru (kesk.) esitti Johanna Humaljoen (kesk.) kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun alueellisen osastotoiminnan perusteella. Asian käsittelyä jatkettiin äänin 51-15, 3 tyhjää.

Ensihoidon palvelutasopäätös 2025–2027

Aluevaltuusto hyväksyi ensihoidon palvelutasopäätöksen vuosille 2025–2027. Ensihoidon palvelutasopäätös ohjaa ensihoitopalvelun järjestämistä ja kehittämistä hyvinvointialueella. Päätöksessä määritellään muun muassa ensihoitopalvelun tavoiteajat, henkilöstön koulutusvaatimukset sekä palvelun alueellinen ja ajallinen kattavuus.

Tiedote 20.11.2025: Ensihoidon palvelutasopäätökseen tulossa päivityksiä

https://www.hyvaks.fi/uutiset/ensihoidon-palvelutasopaatokseen-tulossa-paivityksia

Muutoksia hallintosääntöön

Aluevaltuusto päätti muuttaa Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosääntöä ja hyväksyi sen voimaantulevaksi 1.1.2026.

Hallintosäännöllä ohjataan hyvinvointialueen päätöksentekoa, hallintoa ja toimintaa. Muutokset koskevat seuraavia hallintosäännön kohtia:

16 § Aluevaltuuston tehtävät: lisätty lisätehtävien kohtaan 2 päättäminen palvelustrategiasta

18 § Lautakuntien tehtävät: hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan tehtävien listasta pois kohta 2, koska sisältö kohdassa 4, johon lisätään järjestämisen suunnitelma- käsitteen tilalle palvelustrategia

19 § Yksilöasiainjaoston tehtävät: kohtaan 2 lisäys tehtäviin eli jatkossa käsittelee vahingonkorvausasioista tehdyt oikaisuvaatimukset

25 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen: laajennetaan ilmoitusvelvollisuutta yli 60.000 euron hankintoihin

36 § Professiojohtajien tehtävät: kohtiin 15 vastaa osaltaan- ilmaisun tilalle yhteensovittaa

43 § ja 44 § Häiriötilanteita ja poikkeusoloja koskien: poistetaan maininta hyvinvointialueen terveydenhuollosta vastaava lääkäri

57 § Virkaan valinta ilman julkista hakumenettelyä ja viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen: valintamenettelyn selkeyttäminen

62 § Lomauttaminen: laajennetaan lomauttamisesta päättämiseen oikeutettuja viranhaltijoita

86 § Maksuista päättäminen: lisätään terveydenhuollon tasasuuruisista maksuista tehdyistä oikaisuvaatimuksista päättäminen talousjohtajan toimivaltaan

180 § Osa-aikainen luottamustoimi: poistetaan maininta erillispalkkioista

187 § Palkkioiden maksaminen ja takaisin periminen: muutetaan vuosipalkkioiden maksaminen tapahtuvaksi puolivuosittain

Lisätalousarvio vuodelle 2025

Aluevaltuusto hyväksyi muutosesityksen tämän vuoden talousarvioon. Hyvinvointialueen lokakuun kuukausikatsaukseen sisältyvän tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2025 tulos on muodostumassa noin 80,3 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Talousarvion loppusummaa ja tulostavoitetta muuttavat talousarvion muutostarpeet koskevat tilinpäätösennusteen mukaisia talousarviopoikkeamia. Erot talousarvioon muodostuvat pääosin siten, että konsernipalveluiden toimialan tilinpäätösennuste on 4,4 miljoonaa euroa muutostalousarviota parempi ja sosiaali- ja terveyspalveluiden tilinpäätösennuste on noin 12 miljoonaa euroa muutostalousarviota heikompi.

Asiaa käsiteltäessä aluevaltuutettu Joni Parkkonen (ps.) esitti Tapio Puolimatkan (kd.) kannattamana, että aluevatuusto ei hyväksy lisätalousarviossa esitettyä aljäämän kasvua. Aluevaltuusto päätti asiasta aluehallituksen pohjaesityksen mukaisesti äänin 62-4 (3 tyhjää).

Mauno Vanhalasta aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja, Moona Seppä aluehallituksen jäseneksi

Aluevaltuusto myönsi eron Jani Ylälehdolle aluevaltuuston ensimmäisen varapuheenjohtajan tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen Mauno Vanhalan.

Aluevaltuusto myönsi eron Mauno Vanhalalle aluehallituksen jäsenyydestä sekä valitsi Moona Sepän aluehallituksen jäseneksi ja Pekka Neittaanmäen hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Aluevaltuusto myönsi Samuli Mattilalle eron terveyden ja hyvinvoinnin lautakunnan jäsenyydestä ja valitsi Sakari Suomalan terveyden ja hyvinvoinnin lautakunnan varsinaiseksi jäseneksi ja Marianne Ahon henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Aluevaltuustolle myönsi Moona Sepälle eron turvallisuuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsi Hanna Hautamäen turvallisuuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi ja Timo Jylhän henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Aluevaltuusto totesi Mika Huuskolan luottamustoimen päättyneeksi ja aluevaltuuston puheenjohtajan kutsuvan hänen sijaan uudeksi aluevaltuutetuksi Hanna Hautamäen. Aluevaltuusto valitsi Mervi Viirun henkilökohtaiseksi varajäseneksi Timo Pasasen hyvinvoinnin ja terveyden lautakuntaan. Aluevaltuusto myös totesi aluevaltuuston puheenjohtajan pyytävän aluevaalilautakuntaa nimeämään Keskustan valtuustoryhmään 21. varavaltuutetun.

Aluevaltuusto myönsi Hanna Hautamäelle eron terveyden ja hyvinvoinnin lautakunnan varajäsenyydestä.

Aluevaltuusto hyväksyi valtuustoaloitteiden vastauksia

Aluevaltuusto hyväksyi seuraaviin valtuustoaloitteisiin laaditut vastaukset sekä totesi ne loppuun käsitellyksi:

Vastauksesta valtuustoaloitteeseen hyvinvointialueen hierarkisen organisaatiorakenteen yksinkertaistamiseksi ilmenee, että Keski-Suomen hyvinvointialueella on tunnistettu tarve organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän arvioinnille. Selvitysten perusteella on tarpeen jatkaa johtamisrakenteen ja -käytäntöjen kehittämistä, jotta voidaan vahvistaa operatiivista johtamista, tuloksellista toimintaa, henkilöstön osallistumista ja palvelujen integraatiota. Myös arviointiryhmän toimenpide-ehdotuksissa kiinnitettiin huomio sekä tunnistettiin tarve organisaatio – ja johtamisjärjestelmän tarkastelulle.

Vastauksesta aloitteeseen kansallisen kynnysarvon alittavien hankintapäätösten ottamisesta hallintosäännön otto-oikeuden piiriin ilmenee, että huomioiden tehtyjen päätöksien sekä viranhaltijoiden määrä ei ole tarkoituksenmukaista nostaa ilmoitusvelvollisten viranhaltijoiden tai ottokelpoisuuden piiriin kuuluvien päätöstyyppien määrää. Aloitteen kanssa samansuuntainen muutos on kuitenkin lisätä otto-oikeuden piiriin ilmoitusvelvollisten kaikki yli 60 000 euroa käsittävät hankinnat. Mahdolliset toimivaltaylitykset tai muu ohjeiden vastainen toiminta pitää pystyä havaitsemaan hyvinvointialueen sisäisen valvonnan kautta.

Vastauksesta aloitteeseen vanhusten ympärivuorokautisen hoivan yksiköiden sulkemisen keskeyttämiseksi ilmenee, että ikääntyneiden palveluasumisen yksiköiden sulkeminen perustuu aluevaltuuston 11.6.2024 tekemään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjausten mukaiseen ensimmäisen vaiheen palveluverkkopäätökseen. Päätöksen toimeenpano on edennyt suunnitellusti ja asukkaiden palvelujen jatkuvuus on turvattu.

Vastauksesta aloitteeseen Lehtolan palvelutalon sulkemispäätöksen uudelleenarvioinnista ilmenee, että Lehtolan palvelutalon toiminnasta luopuminen on osa aluevaltuuston 11.6.2024 tekemää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjausten mukaista ensimmäisen vaiheen palveluverkkopäätöstä. Päätöksen toimeenpano on edennyt suunnitellusti ja kaikille asukkaille on turvattu heidän palvelutarpeitaan vastaava asuminen.

Vastauksesta aloitteeseen perusoikeudet ja työrauha kuuluvat kaikille ilmenee, että Keski-Suomen hyvinvointialueen henkilöstömitoitusta koskevissa ratkaisuissa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sosiaali- ja terveysministeriön linjauksia. Hyvinvointialueen taloustilanne edellyttää tällä hetkellä erityisen tarkkaa taloudenhallintaa sekä valtakunnallisiin muutoksiin perustuvia sopeutustoimia, joiden yhteydessä henkilöstömitoitukset on tarkasteltu lakien ja asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti. Henkilöstön tukemista muutoksessa on lisätty esihenkilöstön muutosjohtamiseen liittyvällä johtamiskoulutuksella. Johtamisosaaminen kehittäminen on välttämätöntä tarvittavien uudistamisten ja talouden johtamisen vaatimusten läpiviemisessä.

Vastauksesta aloitteeseen huumeiden käytön ehkäisemisestä ja käyttäjien hoidon koordinointivastuusta hyvinvointialueelle ilmenee, että päihdetyön moniammatillinen – ja alainen kehittäminen hyvinvointialueella on vielä kesken ja palveluiden ovat pirstaleisia. Hyvinvointialue varmistaa moniammatillisen ja -alaisen päihdetyön kehittämisen seuraavilla toimenpiteillä:

päihdepalveluiden välistä yhteistyötä tiivistetään,

yhteistyötä kuntien ja eri viranomaistahojen, kuten poliisin kanssa, lisätään

viestintää eri viestintäkanavilla koskien päihdepalvelutarjontaan ja vertais- sekä läheistukea tehostetaan

riittävä resurssi päihdetyön varmistamiseksi ja kehittämiseksi turvataan talousarvion puitteissa

ennaltaehkäisevän päihdetyön ja hoidon koordinointiin liittyvän moniammatillisen ja-toimijaisen ohjausryhmän perustaminen selvitetään.

Esityslista ja pöytäkirja

Aluevaltuuston kokouksen esityslista liitteineen ja videotallenne löytyvät osoitteessa www.hyvaks.fi/aluevaltuusto (suora linkki esityslistaan: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2025295 ).

Aluevaltuuston pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla heti kun se on tarkistettu.

Lisätietoja:

aluevaltuuston puheenjohtaja Tony Melville, p. 050 2464