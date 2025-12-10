Kaupunginvaltuusto hyväksyi satamatunnelin asemakaavan

Satamatunnelin asemakaava ja kaavamuutos mahdollistavat satamaliikenteen käyttöön tulevan tunnelin rakentamisen Jätkäsaaren ja Länsiväylän välille. Kaavaratkaisun myötä Länsisataman liikennettä siirtyy tunneliin, mikä sujuvoittaa maanpäällistä liikennettä ja vähentää sen aiheuttamia haittoja. Tunnelin pohjoisen suuaukon yhteyteen on sijoitettu myös Länsibaana, pyöräliikenteen pääyhteys keskustasta Länsiväylän suuntaan.

Tunnelin toteuttaminen mahdollistaa satamatoimintojen uudelleenjärjestelyn ja useita maankäytön muutoksia kaupungin alueella. Tavoitteena on vahvistaa Helsingin Sataman toimintaedellytyksiä ja satamatoimintojen uudelleenjärjestelyn avulla vapauttaa Eteläsataman alueita kaupunkilaisten kannalta nykyistä mielekkäämpään käyttöön.

Vuoden viimeisessä kokouksessaan kaupunginvaltuusto käsitteli myös valtuutettujen aloitteita, hyväksyi päivitetyn konserniohjeen sekä merkitsi tiedoksi selvityksen vuoden 2024 arviointikertomuksen pohjalta suoritetuista toimenpiteistä.

Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjat -sivulla.

Seuraavan kerran kaupunginvaltuusto kokoontuu 21. tammikuuta 2026. Kaupunginvaltuuston vuoden 2026 kokouskalenteri löytyy kaupunginvaltuuston sivuilta.

Helsingin kaupunginvaltuusto viettää tänä vuonna 150-vuotisjuhlavuotta. Seuraa juhlavuoden tapahtumia osoitteessa Hel.fi/valtuusto150.

Johanna Snellman

Viestintäasiantuntija

P. 040 843 09 15

johanna.snellman@hel.fi