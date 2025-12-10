Veronika Honkasalo: Koko kansanedustajaurani surullisin näytelmä

Honkasalo muistuttaa, että hallitus esittää suden rauhoituksen poistamista ja kiintiömetsästyksen sallimista, vaikka susi on Suomessa edelleen erittäin uhanalainen laji. Valiokunta lisäsi metsästyslain muutokseen täysin uusia pykäliä, jotka mahdollistaisivat lisäksi karhun, ilveksen ja saukon kiintiömetsästyksen koko Suomessa.

– On täysin selvää, että tämä esitys on sekä luontovihamielinen että tieteenvastainen. Valiokuntakäsittelyn hutilointi on johtanut tilanteeseen, jossa edes hallituspuolueet itse eivät tienneet, mitä lakimuutokset tulevat käytännössä tarkoittamaan. Tämä on farssi, jolla on surullinen loppu, Honkasalo sanoo.

Honkasalon mukaan esityksen käsittely maa- ja metsätalousvaliokunnassa on ollut poikkeuksellisen vakava poikkeama eduskunnan perinteistä ja lainvalmistelun perusperiaatteista.

Muutokset syntyivät hallituspuolueiden omien pykäläluonnosten pohjalta ilman virkamiesvalmistelua, asiantuntijakuulemisia ja vaikutusarviointeja.

– Kysynkin varsinkin pääministeripuolue kokoomukselta: Eikö teitä hävetä, että olette vetäneet läpi täysin perustuslaista ja parlamentaarisista säännöistä piittamattoman prosessin? Pykälien rustaaminen omin päin ilman asiantuntijakuulemisia on eduskunnan työtä halventavaa ja ylimielistä toimintaa.

Honkasalo muistuttaa tuoreesta kyselytutkimuksesta, joka osoittaa, että selvä enemmistö suomalaisista vastustaa susien kiintiömetsästystä myös haja-asutusalueilla.

– Kansalaiset ymmärtävät luonnon monimuotoisuuden merkityksen paremmin kuin hallitus. He ymmärtävät, että susi – aivan kuten ilves, karhu ja saukkokin – kuuluvat Suomen luontoon, Honkasalo sanoo.