Vasemmistoliitto

Veronika Honkasalo: Koko kansanedustajaurani surullisin näytelmä

10.12.2025 15:18:41 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote

Jaa

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kuvaa eduskunnan täysistunnon käsittelyssä olevaa metsästyslakiesitystä hänen "koko poliittisen uransa surullisimmaksi näytelmäksi”. Honkasalon mukaan sekä hallituksen esitys että sen valiokuntakäsittely ovat muodostuneet vakavaksi oikeusvaltion ja demokraattisen päätöksenteon loukkaukseksi.

kansanedustaja Veronika Honkasalo
Kuva: Antti Yrjönen

Honkasalo muistuttaa, että hallitus esittää suden rauhoituksen poistamista ja kiintiömetsästyksen sallimista, vaikka susi on Suomessa edelleen erittäin uhanalainen laji. Valiokunta lisäsi metsästyslain muutokseen täysin uusia pykäliä, jotka mahdollistaisivat lisäksi karhun, ilveksen ja saukon kiintiömetsästyksen koko Suomessa.

– On täysin selvää, että tämä esitys on sekä luontovihamielinen että tieteenvastainen. Valiokuntakäsittelyn hutilointi on johtanut tilanteeseen, jossa edes hallituspuolueet itse eivät tienneet, mitä lakimuutokset tulevat käytännössä tarkoittamaan. Tämä on farssi, jolla on surullinen loppu, Honkasalo sanoo.

Honkasalon mukaan esityksen käsittely maa- ja metsätalousvaliokunnassa on ollut poikkeuksellisen vakava poikkeama eduskunnan perinteistä ja lainvalmistelun perusperiaatteista.

Muutokset syntyivät hallituspuolueiden omien pykäläluonnosten pohjalta ilman virkamiesvalmistelua, asiantuntijakuulemisia ja vaikutusarviointeja. 

– Kysynkin varsinkin pääministeripuolue kokoomukselta: Eikö teitä hävetä, että olette vetäneet läpi täysin perustuslaista ja parlamentaarisista säännöistä piittamattoman prosessin? Pykälien rustaaminen omin päin ilman asiantuntijakuulemisia on eduskunnan työtä halventavaa ja ylimielistä toimintaa.

Honkasalo muistuttaa tuoreesta kyselytutkimuksesta, joka osoittaa, että selvä enemmistö suomalaisista vastustaa susien kiintiömetsästystä myös haja-asutusalueilla.

– Kansalaiset ymmärtävät luonnon monimuotoisuuden merkityksen paremmin kuin hallitus. He ymmärtävät, että susi – aivan kuten ilves, karhu ja saukkokin – kuuluvat Suomen luontoon, Honkasalo sanoo.

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye