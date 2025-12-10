Veronika Honkasalo: Koko kansanedustajaurani surullisin näytelmä
Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kuvaa eduskunnan täysistunnon käsittelyssä olevaa metsästyslakiesitystä hänen "koko poliittisen uransa surullisimmaksi näytelmäksi”. Honkasalon mukaan sekä hallituksen esitys että sen valiokuntakäsittely ovat muodostuneet vakavaksi oikeusvaltion ja demokraattisen päätöksenteon loukkaukseksi.
Honkasalo muistuttaa, että hallitus esittää suden rauhoituksen poistamista ja kiintiömetsästyksen sallimista, vaikka susi on Suomessa edelleen erittäin uhanalainen laji. Valiokunta lisäsi metsästyslain muutokseen täysin uusia pykäliä, jotka mahdollistaisivat lisäksi karhun, ilveksen ja saukon kiintiömetsästyksen koko Suomessa.
– On täysin selvää, että tämä esitys on sekä luontovihamielinen että tieteenvastainen. Valiokuntakäsittelyn hutilointi on johtanut tilanteeseen, jossa edes hallituspuolueet itse eivät tienneet, mitä lakimuutokset tulevat käytännössä tarkoittamaan. Tämä on farssi, jolla on surullinen loppu, Honkasalo sanoo.
Honkasalon mukaan esityksen käsittely maa- ja metsätalousvaliokunnassa on ollut poikkeuksellisen vakava poikkeama eduskunnan perinteistä ja lainvalmistelun perusperiaatteista.
Muutokset syntyivät hallituspuolueiden omien pykäläluonnosten pohjalta ilman virkamiesvalmistelua, asiantuntijakuulemisia ja vaikutusarviointeja.
– Kysynkin varsinkin pääministeripuolue kokoomukselta: Eikö teitä hävetä, että olette vetäneet läpi täysin perustuslaista ja parlamentaarisista säännöistä piittamattoman prosessin? Pykälien rustaaminen omin päin ilman asiantuntijakuulemisia on eduskunnan työtä halventavaa ja ylimielistä toimintaa.
Honkasalo muistuttaa tuoreesta kyselytutkimuksesta, joka osoittaa, että selvä enemmistö suomalaisista vastustaa susien kiintiömetsästystä myös haja-asutusalueilla.
– Kansalaiset ymmärtävät luonnon monimuotoisuuden merkityksen paremmin kuin hallitus. He ymmärtävät, että susi – aivan kuten ilves, karhu ja saukkokin – kuuluvat Suomen luontoon, Honkasalo sanoo.
Yhteyshenkilöt
Veronika HonkasalokansanedustajaPuh:040 555 9409veronika.honkasalo@eduskunta.fi
Liitteet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Pia Lohikoski: Kaikilla nuorilla ei ole rikkaita vanhempia ja heidän sijoitusasuntojaan10.12.2025 15:19:17 EET | Tiedote
STEA-leikkaukset uhkaavat romuttaa nuorten asunnottomuutta ehkäisevän työn. Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski syyttää hallitusta maton vetämisestä nuorten jalkojen alta.
Minja Koskela: Vasemmistoliiton edustajat tuovat kansalaisten äänen toimeentulotukileikkausten eduskuntakäsittelyyn9.12.2025 13:51:14 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela varoittaa toimeentulotukileikkausten rapauttavan pohjoismaista hyvinvointivaltiota ja kiihdyttävän eriarvoistumiskehitystä Suomessa. Eduskunnassa keskustellaan tänään toimeentulotukileikkauksista klo 14 alkavassa täysistunnossa.
Veronika Honkasalo: Metsästyskiima voitti järjen ja huolellisen lainvalmistelun valiokunnassa9.12.2025 12:31:28 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo kritisoi valiokunnan mietintöä metsästyslain muutoksesta historiallisen häikäilemättömäksi hyvän lainvalmistelun ja hallintotavan loukkaukseksi.
Johannes Yrttiaho: Potkulaki on perustuslain vastainen EK:n toimeksianto9.12.2025 11:12:12 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho jätti eriävän mielipiteen perustuslakivaliokunnan mietintöön niin sanotusta potkulaista, eli hallituksen esityksestä työsopimuslain irtisanomissuojan heikentämiseksi.
Veronika Honkasalo: Byrokratiaa kasvatetaan miljoonilla vain, jotta köyhimmiltä voidaan leikata8.12.2025 11:17:01 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kritisoi jyrkästi hallituksen suunnitelmaa lisätä viranomaisbyrokratiaa samaan aikaan, kun toimeentulotukea leikataan ja rajataan. Lakimuutoksen myötä Kela saa 10 miljoonaa euroa 130 lisähenkilön palkkaamiseksi. Muut viranomaiset saavat yhteensä 7 miljoonaa euroa lisää resursseja
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme