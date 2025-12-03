300 miljoonan euron satamatunnelista päätettiin ilman arvioita sen hyödyistä tai kannattavuudesta
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi tänään noin 300 miljoonan euron satamatunnelin ilman tavanomaisia taloudellisia hyöty-kustannuslaskelmia. Vihreiden mukaan näin mittavaa investointia ei olisi pitänyt viedä eteenpäin ilman kunnollista taloudellista ja kaupunkikehityksellistä tarkastelua.
Vihreät esittivät hankkeen palauttamista valmisteluun, jotta päätöksenteon pohjaksi olisi laadittu normaalit liikennehankkeiden hyöty-kustannus- ja kannattavuuslaskelmat. Esitys hävisi äänin 36–49, kun kokoomus, SDP, RKP ja perussuomalaiset äänestivät tunnelin puolesta.
“On poikkeuksellista, että näin kallis hanke viedään läpi ilman taloudellisia laskelmia. Päätöksentekoa ohjasi nyt ideologia, ei vastuu kaupungin taloudesta”, sanoo vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Suvi Pulkkinen.
“Satamatunneli on poikkeuksellisen kallis liikennehanke, joka syö tilaa luonnolta ja asuntorakentamiselta, eikä helpota ruuhkia. Helsingin satamatoimintojen uudelleenjärjestely ei edellytä satamatunnelia”, Pulkkinen jatkaa.
Satamatunnelin linjaus heikentää Salmisaaren kehittämismahdollisuuksia ja merkitsee kaupungille arviolta noin sadan miljoonan euron menetystä rakennusoikeutena. Taloudellisia vaikutuksia ei kuitenkaan ole arvioitu osana päätöksentekoa.
Myös tunnelin rahoitusmalli herättää vakavia kysymyksiä. “Mallin oletus satamaliikenteen kasvusta on epärealistinen, sillä viime vuosina kasvu on painottunut Vuosaareen. Hankkeen kustannukset kaatuvat käytännössä helsinkiläisille, kun sataman tuloutusta pienennetään jopa 10–20 miljoonalla eurolla vuodessa”, toteaa vihreän valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja Shawn Huff.
Tunnelilla on myös merkittäviä ympäristöhaittoja. Rakentamisen ilmastopäästöt vastaavat yli 7 000 suomalaisen vuotuisia päästöjä. Lisäksi linjaus leikkaa Lapinlahden puistosta ja edellyttää kymmenien puiden kaatamista aivan liito-oravan ydinalueen ja tuntumasta.
Vihreät ovat pettyneitä kokoomuksen ja SDP:n läpi viemään päätökseen.
Suvi PulkkinenVihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja
Shawn HuffVihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja
