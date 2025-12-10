Antti J. Jokisen suurelokuvaan pohjaava romaani Kullervon tarina herättää eloon Kalevalasta tutut henkilöt
Jussi Moilan romaani Kullervon tarina (Gummerus) pohjaa Antti J. Jokisen ja Jorma Tommilan käsikirjoittamaan samannimiseen suurelokuvaan. Koston kierre, luonnon karuus ja muinaiset myytit kietoutuvat yhteen tummanpuhuvassa, historiaa ja fantasiaa yhdistelevässä seikkailussa. Teos on ilmestynyt äänikirjana Storytelin palvelussa, ja sen lukijoina ovat elokuvan tähdet Elias Salonen ja Eero Aho.
Kullervon tarina herättää Kalevalasta tutut henkilöt eloon ja vie raudan, turpeen ja hurmeen hajuiseen 1000-luvun Itä-Suomeen. Veljessurmasta käynnistyvät tapahtumat repivät Kullervon kotisijoiltaan. Untamo kasvattaa hänet omaksi pojakseen ja opettaa miekan käytön. Kyläläiset kuitenkin vieroksuvat Kullervoa kuin hänen ylleen olisi langetettu kirous. Väkivahvana ja mitään pelkäämättömänä Kullervo kulkee taistelusta toiseen kohti vääjäämätöntä kohtaloaan.
Antti J. Jokisen ohjaama Kullervon tarina -elokuva on ensi-illassa 16.1.2026. Moilan romaani ilmestyy myös ruotsiksi keväällä 2026 Storysiden kustantamana.
Jussi Moila (s. 1981) on joensuulaislähtöinen kirjailija, joka on valmistunut dramaturgiksi Teatterikorkeakoulusta. Moila on kirjoittanut lukuisia näytelmiä sekä useita kuunnelmasarjoa. Hänen viimeisimpiä töitään ovat käsikirjoitukset Helsingin kaupunginteatterin Kuningatarnäytelmä (2025) ja Kansallisteatterin Jumalat (2025). Moilan esikoisromaani Tuntematon ilmestyi vuonna 2022.
Jussi Moila: Kullervon tarina
253 sivua
ilmestynyt äänikirjana Storytelissä, lukijat: Elias Salonen ja Eero Aho
ilmestyy muissa lukuaikapalveluissa sekä painettuna kirjana elokuvan ensi-iltapäivänä 16.1.2026
