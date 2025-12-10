Antti J. Jokisen suurelokuvaan pohjaava romaani Kullervon tarina herättää eloon Kalevalasta tutut henkilöt

Millaista on olla hiv-positiivinen äiti Suomessa? – Kansainvälistä aids-päivää vietetään 1.12. 11.11.2025 13:14:00 EET | Tiedote

Kirjailija-toimittaja Mirkka Torikan Positiivinen – Minä ja hiv (Gummerus) kertoo Mervi Pakan elämästä yhtenä noin 3700 suomalaisesta hiv-positiivisesta. Teos päivittää tietoa hi-viruksesta, kuvaa sairastuneiden kohtaamaa syrjintää ja purkaa tautiin liittyvää stigmaa. Ennen tätä kirjaa yksikään suomalainen nainen, äiti, ei ole kertonut omalla nimellään hiv-tartunnastaan tässä mittakaavassa.