Ennuste: Asuntojen hinnat nousevat ensi vuonna maltillisesti

12.12.2025 07:00:00 EET | Danske Bank A/S, Suomen sivuliike | Tiedote

Danske Bankin tuoreen asuntomarkkinakatsauksen mukaan asuntojen hinnat kääntyvät 0,8 prosentin nousuun ensi vuonna. Rakentamisen piristyminen odotuttaa itseään.

Danske Bank ennustaa, että asuntojen hinnat laskevat 1,5 prosenttia vuonna 2025. Ensi vuonna tilanteen odotetaan taittuvan, sillä pankki ennustaa asuntojen hintojen nousevan 0,8 prosenttia. Tämän hetken arvion mukaan vuonna 2027 asuntojen hinnat nousevat 2,5 prosenttia. Danske Bankin senioriekonomistin Ozan Yanarin mukaan asuntomarkkinoilla tilanne on tällä hetkellä kaksijakoinen.

“Yhtäältä vanhojen asuntojen kauppamäärät ja uusien myönnettyjen asuntolainojen volyymi ovat kasvaneet kohti asuntomarkkinoiden huippuvuosia edeltäneitä keskimääräisiä tasoja. Toisaalta vanhojen asunto-osakkeiden hinnat ovat jatkaneet laskuaan kuluvan vuoden lokakuussa laskien 2,3 prosenttia vuoden takaisesta. Suomalaisten kuluttajien heikko luottamus heijastuu asuntokaupan tilanteeseen selvästi”, Yanar kertoo.

Rakentaminen piristyy hitaasti

Danske Bank ennustaa, että asuntorakentamisen elpyminen alkaa vähitellen ensi vuonna, mutta elpymisen merkittävin vaihe ajoittuu vuoteen 2027. Yanar huomauttaa, että rakentamisen luottamusindikaattorit ovat olleet lievässä nousussa, vaikka luottamuksen taso on tällä hetkellä hyvin matala.

Yanar painottaa rakennusalan toipumisen tärkeyttä Suomen talouden elpymisen näkökulmasta, sillä rakentamisen huono vire selittää valtaosan Suomen viime vuosien investointitaantumasta.

“Myymättömien uusien asuntojen määrä vähenee jatkuvasti, mikä on merkki markkinoiden alakulon hitaasta käännöksestä. Rakentaminen käynnistyy toden teolla vasta, kun kotitalouksien ostohalukkuus kasvaa asuntomarkkinoilla. Työmarkkinatilanteen parantuminen on keskeisessä roolissa kotimaisen kysynnän ja asuntomarkkinoiden elpymisessä. Työllisyysaste on kasvanut viime kuukaudet, mikä on valonpilkahdus työmarkkinoilla.”

Tasaista korkomarkkinoilla

Euroopan keskuspankin (EKP) koronleikkausten ansiosta kotitalouksien korkomenot ovat pienentyneet tänä vuonna, ja lokakuussa 2025 kaikkien asuntolainojen keskimääräinen korko oli 2,8 prosenttia. Vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna keskimääräinen korko on laskenut yhden prosenttiyksikön.

Suomen yleisin asuntolainakorko, 12 kuukauden euribor, oli vuoden 2025 joulukuussa reilu 2,2 prosenttia. Korkotason ennustetaan pysyvän melko vakaana tästä eteenpäin.

“Markkinat tällä hetkellä spekuloivat, että EKP voisi alkaa nostaa ohjauskorkoja vuoden 2027 aikana. Tästä saattaa syntyä nousupainetta 12 kuukauden euriborille ensi vuoden loppupuolella. Meidän mielestämme nämä spekulaatiot ovat ennenaikaisia ja uskomme ohjauskoron pysyvän kahdessa prosentissa ainakin vuoden 2027 loppuun.”

