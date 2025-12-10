Ennuste: Asuntojen hinnat nousevat ensi vuonna maltillisesti
Danske Bankin tuoreen asuntomarkkinakatsauksen mukaan asuntojen hinnat kääntyvät 0,8 prosentin nousuun ensi vuonna. Rakentamisen piristyminen odotuttaa itseään.
Danske Bank ennustaa, että asuntojen hinnat laskevat 1,5 prosenttia vuonna 2025. Ensi vuonna tilanteen odotetaan taittuvan, sillä pankki ennustaa asuntojen hintojen nousevan 0,8 prosenttia. Tämän hetken arvion mukaan vuonna 2027 asuntojen hinnat nousevat 2,5 prosenttia. Danske Bankin senioriekonomistin Ozan Yanarin mukaan asuntomarkkinoilla tilanne on tällä hetkellä kaksijakoinen.
“Yhtäältä vanhojen asuntojen kauppamäärät ja uusien myönnettyjen asuntolainojen volyymi ovat kasvaneet kohti asuntomarkkinoiden huippuvuosia edeltäneitä keskimääräisiä tasoja. Toisaalta vanhojen asunto-osakkeiden hinnat ovat jatkaneet laskuaan kuluvan vuoden lokakuussa laskien 2,3 prosenttia vuoden takaisesta. Suomalaisten kuluttajien heikko luottamus heijastuu asuntokaupan tilanteeseen selvästi”, Yanar kertoo.
Rakentaminen piristyy hitaasti
Danske Bank ennustaa, että asuntorakentamisen elpyminen alkaa vähitellen ensi vuonna, mutta elpymisen merkittävin vaihe ajoittuu vuoteen 2027. Yanar huomauttaa, että rakentamisen luottamusindikaattorit ovat olleet lievässä nousussa, vaikka luottamuksen taso on tällä hetkellä hyvin matala.
Yanar painottaa rakennusalan toipumisen tärkeyttä Suomen talouden elpymisen näkökulmasta, sillä rakentamisen huono vire selittää valtaosan Suomen viime vuosien investointitaantumasta.
“Myymättömien uusien asuntojen määrä vähenee jatkuvasti, mikä on merkki markkinoiden alakulon hitaasta käännöksestä. Rakentaminen käynnistyy toden teolla vasta, kun kotitalouksien ostohalukkuus kasvaa asuntomarkkinoilla. Työmarkkinatilanteen parantuminen on keskeisessä roolissa kotimaisen kysynnän ja asuntomarkkinoiden elpymisessä. Työllisyysaste on kasvanut viime kuukaudet, mikä on valonpilkahdus työmarkkinoilla.”
Tasaista korkomarkkinoilla
Euroopan keskuspankin (EKP) koronleikkausten ansiosta kotitalouksien korkomenot ovat pienentyneet tänä vuonna, ja lokakuussa 2025 kaikkien asuntolainojen keskimääräinen korko oli 2,8 prosenttia. Vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna keskimääräinen korko on laskenut yhden prosenttiyksikön.
Suomen yleisin asuntolainakorko, 12 kuukauden euribor, oli vuoden 2025 joulukuussa reilu 2,2 prosenttia. Korkotason ennustetaan pysyvän melko vakaana tästä eteenpäin.
“Markkinat tällä hetkellä spekuloivat, että EKP voisi alkaa nostaa ohjauskorkoja vuoden 2027 aikana. Tästä saattaa syntyä nousupainetta 12 kuukauden euriborille ensi vuoden loppupuolella. Meidän mielestämme nämä spekulaatiot ovat ennenaikaisia ja uskomme ohjauskoron pysyvän kahdessa prosentissa ainakin vuoden 2027 loppuun.”
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mediapuhelin arkisin klo 9–16ViestintäPuh:050 422 6644
Kuvat
Danske Bankista
Danske Bank on Suomen kolmanneksi suurin pankki, joka tarjoaa noin miljoonalle suomalaiselle kotitaloudelle, yritykselle ja instituutiolle palveluita laajan asiantuntemuksen sekä innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen avulla. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike on osa pohjoismaista Danske Bank -konsernia.
Danske Bank on pohjoismainen yleispankki, jolla on vahvat alueelliset juuret ja tiivis yhteys ympäröivään maailmaan. Danske Bank -konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Kööpenhaminassa. danskebank.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
Tutkimus: Miehillä on naisiin verrattuna lähes kaksinkertainen tili- ja sijoitusvarallisuus10.12.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Danske Bankin Sijoittavat suomalaiset 2025 -kyselytutkimuksen mukaan miesten tili- ja sijoitusvarallisuus on keskimäärin lähes kaksinkertainen naisten varoihin verrattuna, vaikka miehet ja naiset ovat miltei yhtä aktiivisia sijoittajia ja säästäjiä. Myös miesten ja naisten tavoissa sijoittaa on huomattavia eroja.
Suhdannekatsaus: Parempien aikojen kynnyksellä3.12.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Usean vaisun vuoden jälkeen Danske Bank ennustaa talouskasvun kiihtyvän vuonna 2026, mutta jäävän aiemmin ennakoitua hitaammaksi. Ensi vuodelle Danske Bank ennustaa nyt 1,5 prosentin talouskasvua aiemman 2,0 prosentin sijaan. Danske Bank laskee ennustettaan kuluvan vuoden talouskasvusta 0,3 prosenttiin aiemmasta 0,9 prosentista.
Sijoitusnäkemys: osakkeilla vahvat lähtökohdat ensi vuoteen2.12.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Danske Bank näkee ensi vuonna hyviä mahdollisuuksia saada houkuttelevia tuottoja osakkeista ja pitää tiettyjä alueita ja toimialoja erityisen kiinnostavina.
Marjaana Mäkinen nimitetty Danske Bank Suomen yritysasiakkaista vastaavaksi johtajaksi1.12.2025 12:20:00 EET | Tiedote
Danske Bank Suomen yritysasiakkaista vastaavaksi johtajaksi on nimitetty Marjaana Mäkinen. Mäkinen siirtyy tehtävään Danske Bankin Sisä-Suomen yrityspankin johtajan roolista. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 1.12.2025.
Muistutuskutsu medialle: Kohti parempia aikoja – Danske Bank julkistaa talousennusteensa26.11.2025 09:55:05 EET | Kutsu
Danske Bank julkaisee aamulla 3.12.2025 Nordic Outlook -raportin, joka tarjoaa kattavan katsauksen Suomen, Pohjoismaiden ja maailmantalouden keskeisten alueiden talousennusteisiin. Ennustekierros sisältää ensimmäistä kertaa talousennusteet myös vuodelle 2027.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme