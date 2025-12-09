Tela-blogi: Rahastoinnin puute ei ole syypää YEL-maksun tasoon
Yrittäjien eläkejärjestelmän kehittäminen on noussut yhdeksi kuumista julkisen keskustelun aiheista. Tunteiden kuohuessa argumentit saattavat olla kärjekkäitä ja perustua osin virheellisiinkin näkemyksiin. Ohessa tästä pari esimerkkiä.
Yksi viime päivinä korkeiltakin tahoilta toistetuista näkemyksistä on, että YEL:n vaikea tilanne ei ole nykyisten yrittäjien syy. Tämä onkin fakta. Samoin on fakta se, että myös työntekijän eläkelain mukainen maksu on monien mielestä liian korkea eikä sekään ole nykyisten työntekijöiden vika.
Mutta: jos sanotaan – kuten valtakunnallisesta mediasta olen kuullut – että YEL:n rahoitustilanne ei ole nykyisten yrittäjien vastuulla, mennään metsään. YEL-järjestelmä on periaatteeltaan juuri samanlainen sukupolvien väliseen vastuunkantoon pohjautuva järjestelmä kuin TyEL-järjestelmäkin: tämän päivän työssäkäyvät rahoittavat eläkkeellä olevien toimeentulon.
Vaikka se ikävää onkin, on kuitenkin syytä hyväksyä se fakta, että myös YEL-järjestelmä on rakennettu olettaen rahoitusvastuun kantajiksi kulloinkin aktiiviset sukupolvet, toisin sanoen nykyiset yrittäjät. Näinhän järjestelmä ei kuitenkaan toimi vaan valtio kustantaa suuren osan YEL:n mukaisesta eläkemenosta. TyEL-järjestelmän puolella vastuun heikkenevästä syntyvyydestä ja hankalasta väestön ikärakenteesta kantavat työnantajat ja työntekijät yhdessä, ei valtio. Toki osittainen rahastointi auttaa pitämään maksun nousua kurissa.
Rahastoinnin puutetta helppo syyttää
Se, että YEL ei ole TyEL:n tapaan osittain rahastoitu järjestelmä, ei tietenkään ole yrittäjien vika. Toisaalta menneiden vuosikymmenien päätösten arvostelu ei ole kovin hedelmällistä, koska se ei auta eläkejärjestelmien rahoittamisessa. Fakta on, että yrittäjien eläkemaksuprosentti on alennusta saavia aloittavia yrittäjiä lukuun ottamatta sama kuin TyEL:ssä. Tämä on itse asiassa hyvä ja rahoitusvastuuta kohtuullistava asia yrittäjien kannalta, koska ilman tätä maksutasojen yhdenmukaisuutta YEL-maksuprosentti olisi – juuri rahastoinnin puutteen vuoksi – paljon nykyistäkin korkeampi.
Rahastoinnin puutetta on käytetty argumenttina keskustelussa monin tavoin. Fakta on, että valtion suuri maksuosuus johtuu juuri rahastoinnin puutteesta. Ainoa eläkemenoja kattava tulonlähde YEL-järjestelmässä on maksutulo, kun TyEL-järjestelmässä maksutuloa täydentävät rahastoiduille varoille saatavat sijoitustuotot.
Sen sijaan monesti kuultu argumentti, jonka mukaan rahastoinnin puute olisi yrittäjien liian korkeiksi koettujen eläkemaksujen syy, on virheellinen. YEL-maksu on laissa määrätty samansuuruiseksi kuin osittain rahastoidun TyEL-järjestelmän maksu. Siksi YEL-maksun korkeaa tasoa ei voi perustella rahastoinnin puutteella. Maksutaso olisi joka tapauksessa sama, vaikka rahastointi olisi alusta asti ollut TyEL:n tasoista. Valtion osuus sen sijaan olisi merkittävästi pienempi, mikä toki olisi positiivinen seikka myös yrittäjien kannalta.
On selvää, että YEL-järjestelmässä on suuria ongelmia. Niiden ratkaisemista ei kuitenkaan edesauta huolimaton ja joskus jopa tarkoituksellisesti virheellinen argumentointi. Ratkaisuja on löydettävissä ja viimeksi selvityshenkilö Jukka Rantalan selvityksessä sellaisia on asetettu tarjolle. Valitettavasti YEL-järjestelmän vaikeudet taitavat kuitenkin tarjota niin paljon poliittisen pelin paikkoja, että kehittäminen yrittäjien ja veronmaksajien kannalta oikeaan suuntaan voi unohtua.
Telan näkemykset YEL-rahastoinnin mahdollisuuksista muistiossa
Miten yrittäjäeläkkeiden rahastointi sitten voitaisiin aloittaa? Tela valmisteli yhdessä työeläkevakuuttajien asiantuntijoiden kanssa aineistoja tuoreen YEL-selvityksen tueksi. Muistiomme rahastoinnin aloittamisen vaihtoehdoista on osa selvityksen materiaalia ja saatavilla Telan verkkosivuilla. Rahastoinnin mahdollisuuksista on myös johtajamme Antti Tanskasen ja erityisasiantuntijamme Janne Pelkosen blogikirjoituksessa ”Yrittäjäeläkkeiden haasteita ei voida enää siirtää tuleville päättäjille”.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jari SokkajohtajaPuh:0400 703 620jari.sokka@tela.fi
Työeläkevakuuttajat Tela
Salomonkatu 17 B
00100 Helsinki
https://www.tela.fi/
Työeläkevakuuttajat Tela on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Työeläkevakuuttajat Tela
Eläkeuudistusta koskeva lakiesitys saa vahvan kannatuksen työeläkevakuuttajilta9.12.2025 07:21:22 EET | Tiedote
Eläkeuudistusta koskeva luonnos hallituksen esitykseksi on juuri lähtenyt lausuntokierrokselle. Työeläkevakuuttajat Telan johtaja Jari Sokan mukaan lakiesitys edesauttaa työeläkejärjestelmän rahoitusaseman parantamista ja keventää työeläkemaksun korotuspainetta tulevaisuudessa. Siksi Tela puoltaa vahvasti esityksen hyväksymistä.
Nyt tarvitaan vastuullinen ja reilu YEL-uudistus – tuore selvitys tarjoaa eväitä5.12.2025 12:50:47 EET | Tiedote
YEL-selvityshenkilö Jukka Rantalan selvitys yrittäjäeläkkeiden kehittämisestä on valmistunut. Sosiaaliturvaministeri Grahn-Laasosen ulostulot viittaavat kuitenkin siihen, että YEL:in tehtäisiin vain pieniä uudistuksia. Telan Siimes pitää valitettavana, jos ansiopohjaiselle eläkemaksulle ei anneta todellista mahdollisuutta. Siimeksen mielestä Rantalan ehdotukset ansaitsevat tulla avoimesti ja huolellisesti arvioiduiksi.
Tela-blogi: Eläkeuudistus Revisited2.12.2025 11:09:16 EET | Blogi
Hallituksen esitys työmarkkinajärjestöjen eläkesopimuksen pohjalta tehtävistä lakimuutoksista on lähdössä lausuntokierrokselle. Jatkovalmistelussa mukana ollut Telan johtaja Jari Sokka vertailee nyt omaa arviotaan alkuperäisestä sopimuksesta, tarkentunutta valmistelutyötä sekä uudistuksen saamaa kritiikkiä. “Koska paketin vaikutukset julkiseen talouteen osoittautuivat noin kaksinkertaisiksi asetettuun tavoitteeseen nähden, lisättäköön antamieni leijonien ja lampaiden joukkoon yksi jalopeura”, Sokka kirjoittaa.
Osakemarkkinoiden hyvä vire kasvatti eläkevaroja – rahastoissa 279 miljardia28.11.2025 06:35:00 EET | Tiedote
Sijoitusmarkkinoiden ja erityisesti osakkeiden hyvä vire jatkui loppukesän aikana, mikä kerrytti kasvua työeläkevaroihin. Varat kasvoivat vuoden kolmannen neljänneksen aikana yhteensä seitsemällä miljardilla eurolla. Kaikkiaan suomalaisten työeläkkeiden rahoitukseen käytettäviä eläkevaroja oli syyskuun lopussa 279 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan tuoreista tilastoista.
Tela-blogi: Mikä on valtion rooli eläkkeiden rahoituksessa?27.11.2025 12:09:48 EET | Blogi
Julkisen keskustelun perusteella voisi ehkä ajatella, että työeläkkeet kuuluisivat valtion budjettitalouden piiriin. Luokitellaanhan työeläkevakuuttajat kansantalouden tilinpidossa julkisyhteisöihin eli osaksi julkista sektoria. Työeläkejärjestelmän toimeenpano ja pääosin myös rahoitus on kuitenkin järjestetty erillään muusta julkisesta taloudesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme