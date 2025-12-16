Kuntien päästöt laskevat edelleen – liikenteen osuus päästöistä kasvaa
Vuoden 2024 ennakkolaskentatietojen perusteella Hinku-laskentasääntöjen mukaiset Suomen kasvihuonekaasupäästöt laskivat noin viisi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Pitkällä aikavälillä vuodesta 2005 lähtien päästöt ovat vähentyneet 40 prosenttia ja vuoteen 1990 verrattuna 43 prosenttia.
Eniten laskivat sähkön ja kaukolämmön päästöt. Kaukolämmön tuotannossa vähennettiin edelleen kivihiilen ja turpeen käyttöä. Sähkön tuotannossa tuulivoiman osuus jatkoi kasvuaan. Kulutussähkön päästöt pienenivät noin 24 prosenttia ja sähkölämmityksen päästöt noin 34 prosenttia. Kaukolämmön päästöt laskivat noin 19 prosenttia.
Myös muiden sektoreiden, kuten öljylämmityksen, teollisuuden ja jätteiden käsittelyn päästöt pienenivät hieman vuoteen 2023 verrattuna.
Tieliikenteen päästöt kasvussa
Tieliikenteen päästöt kasvoivat Suomessa noin neljä prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Päästöjen kasvu johtui pääosin liikennepolttoaineiden bio-osuuden laskemisesta. Tieliikenne oli ainoa sektori, jonka päästöt kasvoivat edellisvuoteen verrattuna.
”Suomen kokonaispäästöjen ja erityisesti sähkön ja lämmön tuotannon päästöjen pienentyessä tieliikenteen päästöt korostuvat entisestään. Tieliikenteen osuus päästöistä on jo noin kolmannes. Tieliikenteen päästöjen vähentämiseen tulisikin vaikuttaa politiikkatoimilla entistä vahvemmin”, Suomen ympäristökeskuksen erikoissuunnittelija Jari Rantsi sanoo.
Maakuntien hyvä päästökehitys jatkui
Kaikkien maakuntien ilmastopäästöt jatkoivat pienenemistään vuoteen 2023 verrattuna. Päästöt vähenivät noin kahdesta kymmeneen prosenttia. Myös asukaskohtaiset päästöt jatkoivat laskuaan. Maakuntien päästöjen pienenemiseen vaikuttaa samat tekijät kuin Suomen kokonaispäästöjen pienenemiseen, sähkön tuotannon puhdistuminen ja kaukolämmön tuotannon siirtyminen pois fossiilisista polttoaineista.
Maakuntien väliset erot päästövähennyksissä johtuvat muun muassa elinkeinorakenteesta, maataloudesta ja kaukolämmön polttoainekäytön eroista.
Hinku-verkostoon kuuluvat kunnat ja maakunnat ovat sitoutuneet kansallista tavoitetta kunnianhimoisempiin päästövähennyksiin ja ne kehittävät ilmastoratkaisuja yhdessä yritysten kanssa.
