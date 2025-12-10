Hämeen ELY-keskuksen rahoitusvuosi oli toimintaympäristöltään haastava, mutta tulevaisuuteen uskova

Hämeen ELY-keskuksen kokonaisrahoitus Hämeeseen oli vuonna 2025 yli 54 miljoonaa euroa. Tieto ilmenee Hämeen ELY-keskuksen vuoden 2025 rahoituskatsauksesta. Rahoituskatsaukseen on kerätty tiedot aikaväliltä 1.1.–30.11.2025.

Maaseudun ja maatalouden rahoitus 18 422 753 € Rakennerahastot: EAKR ja ESR+ 8 680 919 € Valtion korvaukset kotoutumisen edistämisestä 22 284 191 € Luonnonsuojelu, vesistöavustukset ja kulttuuriympäristö 4 557 735 € Kalatalouden rahoitus 148 771 € Yhteensä 54 094 368 €

Kun tarkastellaan Hämeen maakuntien yritystoimintaa, maa- ja kalataloutta ja ympäristön kehittämistä, siihen myönnettiin rahoitusta lähes 15,2 miljoonaa euroa.

Yritysten kehittämisrahoituksessa ja kasvun ja kansainvälistymisen toimenpiteissä varovaisuutta

Kehittämisrahoituksella tuettiin Hämeen ELY-keskuksen viimeisen toimintavuoden aikana muun muassa yritysten kasvua, kansainvälistymistä ja tuotekehitystä, maatalouden investointeja, sekä maaseudun ja kalatalouden kehittämistä. Lisäksi edistettiin alueen työllisyyteen, osaamiseen ja osallisuuteen liittyviä osa-alueita.

– Hämeen ELY-keskuksen viimeinen rahoitusvuosi näkyi Hämeen osalta myönnettyjä euromääriä vähäisempänä, kun tilannetta vertaa kahteen edelliseen vuoteen. Epävakaa maailmantilanne ja epävarmat taloussuhdanteet vaikuttivat osaltaan myöntömääriin, toteaa Hämeen ELY-keskuksen E-vastuualueen johtaja Vesa Jouppila.

Pk-yrityksille suunnattua yrityksen kehittämisavustusta myönnettiin 2,6 miljoonaa euroa. Kehittämisavustusten myönnöissä korostuivat esimerkiksi teolliset investointikokonaisuudet, digitalisaation kehittäminen sekä kilpailukyvyn että kansainvälistymisvalmiuksien edistäminen.

– Tulevan vuoden 2026 aikana kehittämishankkeiden määrä ja merkitys tulee korostumaan, kun rahoitusta ohjataan enemmän tutkimus- ja kehittämistoimiin, toteaa rahoituspäällikkö Juho Wuorinen.

ESR-rahoituksella oli merkittävä osuus osaamisen, työllisyyden ja osallistamisen alueilla.

– Hämeen ELY-keskus myönsi ESR+ -rahoitusta 17 hankkeelle yhteensä 4,6 miljoonaa euroa. Hankkeilla rakennetaan monimuotoisempaa työelämää ja vahvistetaan alueen osaamista. Lisäksi tuetaan heikommassa asemassa olevien osallisuutta ja ehkäistään syrjäytymistä, toteaa rahoituspäällikkö Riikka Huhtanen-Pitkänen.

Team Finland- toiminnan osalta havaittiin kuluneena vuonna varovaisuutta vientitoimien avaamisessa. Business Finlandin rahoituksen osalta huomattavaa oli sekä lainarahoitusten lisääntyminen Kanta-Hämeeseen, että suuri yksittäinen avustus Fazer Makeisille, lähes 19,5 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan Hämeen molempiin maakuntiin myönnettiin Business Finlandin rahoitusta noin 27 miljoonaa euroa, mikä oli edellisvuotta enemmän.

– Ensi vuonna Team Finland -rakenteet muuttuvat, kun ulkoministeriöön sulautuvat Business Finlandin ulkomaanverkoston toiminnot saavat uusia vientipalvelukokonaisuuksia. Elinvoimakeskukset jatkavat Team Finland -toiminnan maakunnallista koordinaatiota entiseen tapaan levittäen Team Finland- strategian tavoitteet ja toimintatavat maakuntiin, toteaa tiiminvetäjä Matti Nykänen.

Viljelijän ammatti kiinnostaa edelleen hämäläisnuoria – maaseudun ja maatalouden tuissa mielenkiintoinen vuosi

Maatalouden rakennetukia eli maatalouden investointitukia sekä nuoren viljelijän aloitustukea haettiin ja myönnettiin Hämeessä tänä vuonna runsaasti. Investointituen osalta myönteisiä rahoituspäätöksiä tehtiin 92 kappaletta yhteensä 2,9 miljoonan euron edestä.

Kotieläintalouteen kohdistuvat investoinnit ja erityisesti lypsykarjatalouden hankkeet vilkastuivat vuonna 2025. Hakemuksissa ja myönnetyissä tuissa painottuivat myös ympäristön tilaa edistävät investoinnit. Nuoren viljelijän aloitustukea tilanpidon aloittamiseen puolestaan myönnettiin 25 kappaletta lähes miljoonan euron edestä, mikä osoittaa viljelijän ammatin edelleen kiinnostavan hämäläisnuoria.

– Nämä ovat hyviä lukuja valtakunnallisessakin vertailussa. Olemme Hämeen ELY-keskuksessa pyrkineet tietoisesti aktivoimaan maatalouden investointeja ja maatilojen sukupolvenvaihdoksia esimerkiksi infojen ja hanketoiminnan avulla, joten tässäkin mielessä luvut ovat positiivisia. Ennen kaikkea hyvä vire on kuitenkin tärkeää kotimaisen ruoantuotannon jatkuvuuden varmistamisen ja huoltovarmuuden tukemisen kannalta, kertoo maaseutuyksikön päällikkö Kari Kivikko.

Maaseudun hankerahoitusta haettiin myös runsaasti, ja rahoitettavien hankkeiden osalta kilpailu rahoituksesta oli kovaa. Maaseudun hanketukia myönnettiin jaksolla ELY-keskuksen kautta yhteensä noin 2,6 miljoonan euron edestä esimerkiksi yrittäjyyden, ympäristön, ruokasektorin ja matkailun tukemiseen. Maaseudun yritystukien kysyntä jäi puolestaan ennakoitua vaisummaksi. Kanta- ja Päijät-Hämeen maaseudun yrityksiä olisi mahdollisuuksia tukea vielä nykyistä enemmänkin.

Rahoitusta yritystoiminnan tukemisen lisäksi luonnonsuojeluun, vesistöjen kunnostukseen ja rakennusperinnön hoitoon sekä kotoutumisen edistämiseen

Rauhoituskorvauksia yksityisten luonnonsuojelualueiden perustamiseksi ja kauppahintoja suojeltavien alueiden hankkimiseksi valtiolle maksettiin maanomistajille yhteensä 2,6 miljoonaa euroa. Helmi-ohjelman mukaisia eri elinympäristöjen kunnostus- ja hoitotoimia hankittiin noin 0,75 miljoonalla eurolla. Lisäksi rauhoitettujen eläinlajien (pääasiassa valkoposkihanhi) aiheuttamista vahingoista maksettiin korvauksia viljelijöille noin 0,26 miljoonaa euroa.

Vesienhoidon toteutusta palveleviin hankkeisiin myönnettiin lähes 0,5 miljoonaa euroa. Valtaosa avustuksista kohdistui konkreettisiin kunnostuksiin, kuten hoitokalastukseen sekä kosteikkojen ja pohjapatojen rakentamiseen. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan korjaamista tuettiin noin 0,28 miljoonalla eurolla.

Kotoutumisen edistämisen osalta maksettiin rahoitusta yhteensä n. 22,3 miljoonaa euroa, joka on noin 8,8 miljoonaa euroa enemmän kuin vuosi sitten. Suurin muutos on tapahtunut laskennallisissa korvauksissa, joita on myönnetty Hämeen ELY-keskuksen alueen kunnille ja hyvinvointialueille noin 9 miljoonaa euroa enemmän kuin vuosi sitten. Taustalla vaikuttaa muun muassa laskennallisen korvauksen mahdollistuminen maaliskuusta 2023 alkaen tilapäistä suojelua saaneiden osalta, joilla on kotikunta väestötietojärjestelmässä.

Tarkempaa tietoa Hämeen ELY-keskuksen myöntämästä rahoituksesta vuonna 2025 löydät tiedotteen liitteistä.

Rahoitusta myönnettiin sekä kansallisista että EU:n rahastoista. Ensi vuonna Päijät-Hämeen alue on osa Kaakkois-Suomen elinvoimakeskusta ja Kanta-Häme Sisä-Suomen elinvoimakeskusta. Tämä oli Hämeen ELY-keskuksen viimeinen rahoituskatsaus, ja jatkossa elinvoimakeskukset julkaisevat tietoa myöntämistään rahoituksista.

Yhteyshenkilöt

Yritysrahoitus

​

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitus

Maaseudun yritystuki, hankerahoitus ja maa- ja kalatalouden rakennetuet

Valtion korvaukset kotoutumisen edistämisestä

Ympäristöavustukset ja rahoitukset

Tiedotus

Huom! 1.1.2026 jälkeen sähköpostiosoitteet noudattavat muotoa: etunimi.sukunimi(at)elinvoimakeskus.fi