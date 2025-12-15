Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli Helsingin kaupunkitilojen ajankohtaiskatsausta

15.12.2025 19:19:28 EET | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote

Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli syyskauden viimeisessä kokouksessaan 15. joulukuuta Helsingin kaupunkitilat Oy:n ajankohtaiskatsausta. Konsernijaosto merkitsi katsauksen tiedoksi.

Ihmisiä kävelemässä ja pyöräilemässä.
Konsernijaosto käsitteli Helsingin kaupunkitilat Oy:n ajankohtaiskatsausta. Kaupunkitilojen yksi kohteista on Teurastamon alue. Vesa Laitinen

Helsingin Kaupunkitilat vuokraa ja kehittää kaupungin kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tiloja, alueita ja kauppapaikkoja. Kohteita ovat Torikorttelit, Teurastamon ja Tukkutorin alue, kaikki kauppahallit sekä torit (Kauppatori, Hakaniemen tori, Hietalahden tori, Töölöntori, Fredrikintori, Ylä-Malmin tori ja Etelä-Haagan tori).

Helsinki on asettanut kokonaan omistamalleen yhtiölle omistajastrategiassa neljä tavoitetta. Tavoitteet ovat kaupungin vetovoiman edistäminen, tyytyväiset asiakkaat, ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen sekä riittävä vakavaraisuus.

Kaikki konsernijaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa. Päätöstiedote löytyy konsernijaoston asiakirjojen sivulta. Konsernijaosto kokoontuu seuraavan kerran 19. tammikuuta.

Ilona Turtola
Viestintäasiantuntija
Kaupunginkanslia
puh. 040 192 9003
ilona.turtola@hel.fi

Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.

