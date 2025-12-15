Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli Helsingin kaupunkitilojen ajankohtaiskatsausta
Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli syyskauden viimeisessä kokouksessaan 15. joulukuuta Helsingin kaupunkitilat Oy:n ajankohtaiskatsausta. Konsernijaosto merkitsi katsauksen tiedoksi.
Helsingin Kaupunkitilat vuokraa ja kehittää kaupungin kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tiloja, alueita ja kauppapaikkoja. Kohteita ovat Torikorttelit, Teurastamon ja Tukkutorin alue, kaikki kauppahallit sekä torit (Kauppatori, Hakaniemen tori, Hietalahden tori, Töölöntori, Fredrikintori, Ylä-Malmin tori ja Etelä-Haagan tori).
Helsinki on asettanut kokonaan omistamalleen yhtiölle omistajastrategiassa neljä tavoitetta. Tavoitteet ovat kaupungin vetovoiman edistäminen, tyytyväiset asiakkaat, ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen sekä riittävä vakavaraisuus.
Kaikki konsernijaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa. Päätöstiedote löytyy konsernijaoston asiakirjojen sivulta. Konsernijaosto kokoontuu seuraavan kerran 19. tammikuuta.
Ilona Turtola
Viestintäasiantuntija
Kaupunginkanslia
puh. 040 192 9003
ilona.turtola@hel.fi
Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.
