Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli Helsingin kaupunkitilojen ajankohtaiskatsausta

Helsingin Kaupunkitilat vuokraa ja kehittää kaupungin kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tiloja, alueita ja kauppapaikkoja. Kohteita ovat Torikorttelit, Teurastamon ja Tukkutorin alue, kaikki kauppahallit sekä torit (Kauppatori, Hakaniemen tori, Hietalahden tori, Töölöntori, Fredrikintori, Ylä-Malmin tori ja Etelä-Haagan tori).

Helsinki on asettanut kokonaan omistamalleen yhtiölle omistajastrategiassa neljä tavoitetta. Tavoitteet ovat kaupungin vetovoiman edistäminen, tyytyväiset asiakkaat, ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen sekä riittävä vakavaraisuus.

Kaikki konsernijaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa. Päätöstiedote löytyy konsernijaoston asiakirjojen sivulta. Konsernijaosto kokoontuu seuraavan kerran 19. tammikuuta.

Ilona Turtola

Viestintäasiantuntija

Kaupunginkanslia

Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.