Keski-Suomen hyvinvointialueen turvallisuuslautakunnan päätöksiä 17.12.2025 kokouksesta
Turvallisuuslautakunta piti kokouksensa 17.12.2025.
Lautakunta hyväksyi kokouksessaan keskiviikkona asiat esityslistan mukaisesti.
Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu.
Huomaattehan, että päätöstiedotteen sanamuodot eivät välttämättä ole täysin samat kuin ne lopullisessa pöytäkirjassa ovat. Asiasisältö on kuitenkin sama.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katri Asp-DalfidanTurvallisuuslautakunnan puheenjohtajaPuh:040 706 9960katri.h.asp-dalfidan@hyvaks.fi
Ville MensalaToimialajohtaja, pelastustoimen palvelutKeski-Suomen pelastuslaitos
Keski-Suomen hyvinvointialue
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Jyväskylän nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden walk in -vastaanottotoiminta päättyy 18.12. – muut nuorten palvelut jatkuvat normaalisti17.12.2025 13:24:31 EET | Tiedote
Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaanottotoiminta walk in -palveluna Jyväskylän Nuorten talolla päättyy 18.12. Muut Keski-Suomen hyvinvointialueen nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut jatkuvat normaalisti. Muutoksen myötä pystytään vastaamaan paremmin lasten ja nuorten mielenterveyden hoitotakuuseen.
Keski-Suomen hyvinvointialue laajentaa terveysasemien puhelinpalvelun tekoälyavustajan käyttöä17.12.2025 13:00:00 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen Novan ja Kyllön terveysasemien puhelinpalvelussa on testattu esitietoja keräävää tekoälyavustajaa. Kokeilujakson aikana saadun positiivisen näytön perusteella tekoälyavustajan käyttöä on päätetty jatkaa ja laajentaa koko hyvinvointialueelle.
Jämsän neuvolapalvelut, kuntoutus ja mielenterveys- ja päihdepalvelut muuttavat tammikuun puolessa välissä17.12.2025 09:50:40 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen Jämsän neuvolapalvelut, puheterapia ja kuntoutus- sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut siirtyvät Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksesta uusiin tiloihin tammikuun puolessa välissä. Myös lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelun avohuolto, aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut sekä kuntouttava työtoiminta muuttavat. Muuttoajankohdista ja osoitteenmuutoksista tiedotetaan tarkemmin, kun muuttoajankohdat varmistuvat.
Aluehallitus päätti Keski-Suomen hyvinvointialueen ensi vuoden lomautusten periaatteista16.12.2025 17:15:45 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen ensi vuoden talousarviossa henkilöstön lomautuksilla tavoitellaan kahden miljoonan euron säästöjä. Lomautukset pyritään toteuttamaan siten, että niillä on mahdollisimman vähän vaikutuksia palveluihin.
Infotilaisuus lasten ja nuorten perhehoidosta kiinnostuneille 8.1.16.12.2025 14:46:13 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen perhehoitoyksikkö Koivikko järjestää infotilaisuuden etäyhteyksin 8.1.2026 klo 16.30. Tilaisuus tarjoaa tietoa perhehoidosta kiinnostuneille. Ilmoittautumiset tulee lähettää viimeistään 7.1.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme