Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaavan toteuttamisohjelman 2025

15.12.2025 18:49:57 EET | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote

Jaa

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 15. joulukuuta yleiskaavan toteuttamisohjelman 2025. Valtuustokausittain päivitettävä ohjelma määrittää yleiskaavan toteuttamisen periaatteet ja aikatauluttaa yksityiskohtaisempaa suunnittelua.

Helsingin kaupunginhallituksen istuntosali.
Helsingin kaupunginhallitus kokoontuu kaupungintalolla maanantaisin. Kaupunginhallituksen seuraava kokous on 12. tammikuuta 2026. Sakari Röyskö

Yleiskaavan toteuttamisohjelman 2025 lähtökohtana on yleiskaava 2016 ja muut voimassa olevat yleiskaavat, osayleiskaavat sekä maanalainen yleiskaava. 

Toteuttamisohjelmalla määritetään yleiskaavan toteuttamisen periaatteet ja aikataulutetaan yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla tarkoitetaan muun muassa suunnitteluperiaatteita, kaavarunkoja, asemakaavoja, liikennesuunnitelmia, viher- ja virkistysaluesuunnitelmia sekä suurempien hankekokonaisuuksien selvityksiä ja suunnitelmia.

Yleiskaavan toteuttamisohjelma tarkistetaan valtuustokausittain kaupunkistrategian valmistelun yhteydessä. Nyt hyväksytty toteuttamisohjelma on järjestyksessään kolmas.

Päiväkoti Luotsin perusparannus etenee

Kaupunginhallitus hyväksyi Katajanokalla sijaitsevan päiväkoti Luotsin perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelman. Hanke koskee Laivastokuja 4:n tiloja, jotka sijaitsevat Katajanokan Merikasarmin alueella. Kuntotutkimusten perusteella nykyinen päiväkotirakennus on laajan teknisen ja toiminnallisen perusparannuksen tarpeessa, eikä rakennus kaikilta osin tue toiminnallisia tavoitteita. 

Perusparannuksen on tarkoitus alkaa tammikuussa 2027 ja tilojen valmistua toukokuussa 2028. Perusparannus toteutetaan yhdessä Katajanokan ala-asteen koulun peruskorjaushankkeen kanssa, josta päätetään erikseen.

Lisäksi kaupunginhallitus asetti nuorisoneuvoston toimikaudeksi 2026–2027 sekä päätti kaupunginhallituksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustuksista järjestöille vuodelle 2026.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.

Seuraavan kerran kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina 12. tammikuuta 2026.

Johanna Snellman
Viestintäasiantuntija
P. 040 843 09 15
johanna.snellman@hel.fi

Avainsanat

helsinkihelsingin kaupunkipäätöksentekopäätöksetkaupunginhallitus

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

EMBARGO 2.12.2025 klo 15.00: Kaupunkipolitiikan arviointineuvoston ensimmäinen raportti: Kelpoisia varhaiskasvatuksen opettajia on keskimäärin enemmän parempiosaisilla alueilla2.12.2025 15:00:00 EET | Tiedote

Kaupunkipolitiikan arviointineuvoston ensimmäinen raportti pureutuu koulutuksen segregaatioon pääkaupunkiseudulla ja nostaa esiin kunnille kriittisiä kysymyksiä: varhaiskasvatuksen alueellisesta eriytymisestä, segregaation torjumisen keinoista sekä siitä miten dataa ja tietoa hyödynnetään kaupunkien päätöksenteossa. Raportin mukaan parempiosaisten alueiden päiväkodeissa työskentelee keskimäärin enemmän kelpoisia opettajia. Samankaltaisten alueiden sisäinen vaihtelu on kuitenkin suurta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye