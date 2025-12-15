Kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaavan toteuttamisohjelman 2025

Yleiskaavan toteuttamisohjelman 2025 lähtökohtana on yleiskaava 2016 ja muut voimassa olevat yleiskaavat, osayleiskaavat sekä maanalainen yleiskaava.

Toteuttamisohjelmalla määritetään yleiskaavan toteuttamisen periaatteet ja aikataulutetaan yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla tarkoitetaan muun muassa suunnitteluperiaatteita, kaavarunkoja, asemakaavoja, liikennesuunnitelmia, viher- ja virkistysaluesuunnitelmia sekä suurempien hankekokonaisuuksien selvityksiä ja suunnitelmia.

Yleiskaavan toteuttamisohjelma tarkistetaan valtuustokausittain kaupunkistrategian valmistelun yhteydessä. Nyt hyväksytty toteuttamisohjelma on järjestyksessään kolmas.

Päiväkoti Luotsin perusparannus etenee

Kaupunginhallitus hyväksyi Katajanokalla sijaitsevan päiväkoti Luotsin perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelman. Hanke koskee Laivastokuja 4:n tiloja, jotka sijaitsevat Katajanokan Merikasarmin alueella. Kuntotutkimusten perusteella nykyinen päiväkotirakennus on laajan teknisen ja toiminnallisen perusparannuksen tarpeessa, eikä rakennus kaikilta osin tue toiminnallisia tavoitteita.

Perusparannuksen on tarkoitus alkaa tammikuussa 2027 ja tilojen valmistua toukokuussa 2028. Perusparannus toteutetaan yhdessä Katajanokan ala-asteen koulun peruskorjaushankkeen kanssa, josta päätetään erikseen.

Lisäksi kaupunginhallitus asetti nuorisoneuvoston toimikaudeksi 2026–2027 sekä päätti kaupunginhallituksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustuksista järjestöille vuodelle 2026.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.

Seuraavan kerran kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina 12. tammikuuta 2026.

