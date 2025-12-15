Kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaavan toteuttamisohjelman 2025
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 15. joulukuuta yleiskaavan toteuttamisohjelman 2025. Valtuustokausittain päivitettävä ohjelma määrittää yleiskaavan toteuttamisen periaatteet ja aikatauluttaa yksityiskohtaisempaa suunnittelua.
Yleiskaavan toteuttamisohjelman 2025 lähtökohtana on yleiskaava 2016 ja muut voimassa olevat yleiskaavat, osayleiskaavat sekä maanalainen yleiskaava.
Toteuttamisohjelmalla määritetään yleiskaavan toteuttamisen periaatteet ja aikataulutetaan yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla tarkoitetaan muun muassa suunnitteluperiaatteita, kaavarunkoja, asemakaavoja, liikennesuunnitelmia, viher- ja virkistysaluesuunnitelmia sekä suurempien hankekokonaisuuksien selvityksiä ja suunnitelmia.
Yleiskaavan toteuttamisohjelma tarkistetaan valtuustokausittain kaupunkistrategian valmistelun yhteydessä. Nyt hyväksytty toteuttamisohjelma on järjestyksessään kolmas.
Päiväkoti Luotsin perusparannus etenee
Kaupunginhallitus hyväksyi Katajanokalla sijaitsevan päiväkoti Luotsin perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelman. Hanke koskee Laivastokuja 4:n tiloja, jotka sijaitsevat Katajanokan Merikasarmin alueella. Kuntotutkimusten perusteella nykyinen päiväkotirakennus on laajan teknisen ja toiminnallisen perusparannuksen tarpeessa, eikä rakennus kaikilta osin tue toiminnallisia tavoitteita.
Perusparannuksen on tarkoitus alkaa tammikuussa 2027 ja tilojen valmistua toukokuussa 2028. Perusparannus toteutetaan yhdessä Katajanokan ala-asteen koulun peruskorjaushankkeen kanssa, josta päätetään erikseen.
Lisäksi kaupunginhallitus asetti nuorisoneuvoston toimikaudeksi 2026–2027 sekä päätti kaupunginhallituksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustuksista järjestöille vuodelle 2026.
Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.
Seuraavan kerran kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina 12. tammikuuta 2026.
Johanna Snellman
Viestintäasiantuntija
P. 040 843 09 15
johanna.snellman@hel.fi
Avainsanat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli Helsingin kaupunkitilojen ajankohtaiskatsausta15.12.2025 19:19:28 EET | Tiedote
Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli syyskauden viimeisessä kokouksessaan 15. joulukuuta Helsingin kaupunkitilat Oy:n ajankohtaiskatsausta. Konsernijaosto merkitsi katsauksen tiedoksi.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi satamatunnelin asemakaavan10.12.2025 20:48:51 EET | Tiedote
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10. joulukuuta Jätkäsaaresta Länsiväylälle suunnitellun satamatunnelin mahdollistavan asemakaavan.
Päiväkoti Tanelille esteettömyys- ja saavutettavuustunnustus10.12.2025 10:26:02 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin vammaisneuvosto myönsi vuosittain myönnettävän esteettömyys- ja saavutettavuustunnustuksen Helsingin kaupungin päiväkoti Tanelille. Viittomakieli ja kaksikielisyys ovat luonteva osa päiväkoti Tanelin arkea.
Sotepe-toimialan palvelustrategia sekä Munkkivuoren ostoskeskuksen kaavaratkaisu etenevät valtuustoon8.12.2025 18:49:05 EET | Tiedote
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8. joulukuuta esittää valtuustolle sosiaali-, terveys, ja pelastustoimialan palvelustrategian 2026-2029 hyväksymistä. Kaupunginhallitus päätti viedä myös Munkkivuoren ostoskeskuksen kaavamuutoksen valtuustoon hyväksyttäväksi.
EMBARGO 2.12.2025 klo 15.00: Kaupunkipolitiikan arviointineuvoston ensimmäinen raportti: Kelpoisia varhaiskasvatuksen opettajia on keskimäärin enemmän parempiosaisilla alueilla2.12.2025 15:00:00 EET | Tiedote
Kaupunkipolitiikan arviointineuvoston ensimmäinen raportti pureutuu koulutuksen segregaatioon pääkaupunkiseudulla ja nostaa esiin kunnille kriittisiä kysymyksiä: varhaiskasvatuksen alueellisesta eriytymisestä, segregaation torjumisen keinoista sekä siitä miten dataa ja tietoa hyödynnetään kaupunkien päätöksenteossa. Raportin mukaan parempiosaisten alueiden päiväkodeissa työskentelee keskimäärin enemmän kelpoisia opettajia. Samankaltaisten alueiden sisäinen vaihtelu on kuitenkin suurta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme