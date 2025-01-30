Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 2026: Yrittäjien kasvuodotuksissa selviä vahvistumisen merkkejä

Maakuntaennusteen tulokset osoittavat, että varsinaissuomalaisten yrittäjien liikevaihdon ja kannattavuuden kasvuodotukset ovat nousussa jo kolmatta vuotta peräkkäin. Myös henkilöstön määrän kasvuodotukset ovat kääntyneet hienoiseen nousuun kolmen vuoden laskun jälkeen. Investointiaikeissa on niin ikään noustu merkittävästi viime vuosien pohjalukemista, vaikka investointiaikeiden kasvuodotukset ovat edelleen negatiiviset. Liikevaihto-odotusten saldoluku* on tänä vuonna 13 (muutos +5 yksikköä viime vuodesta), kannattavuusodotusten saldoluku 8 (muutos +9 yksikköä viime vuodesta), henkilöstön määrän odotusten saldoluku on 4 (muutos +1 yksikköä viime vuodesta) ja investointiaikeiden saldoluku on -5 (muutos +8 yksikköä viime vuodesta). Positiivinen saldoluku tarkoittaa optimistista ja negatiivinen saldoluku pessimististä talousnäkymää.

– On erittäin hyvä uutinen, että alueemme yrittäjien odotukset ovat Maakuntaennusteen mukaan toiveikkaampia kuin vuosiin. On hyvä nostaa esiin erityisesti palvelualojen selkeästi viime vuotta suotuisammat talouskehitysodotukset: saldoluku on noussut 15 yksikköä 22:een. Lähes puolet Maakuntaennusteen vastaajista on palvelualan yrittäjiä, ja he muodostavat merkittävän osan maakunnan elinkeinorakenteesta. Positiivinen vire näkyy myös muilla toimialoilla. Investointiaikeet ovat madelleet viime vuosina pohjalukemissa, ja niissäkin näkyy nyt tapahtuneen käänne, sanoo Varsinais-Suomen Yrittäjien vt. toimitusjohtaja Jutta Wirén.

Seutukuntakohtainen vertailu osoittaa, että liikevaihdon kasvuodotukset ovat korkeimmat Loimaan ja Turun seuduilla. Kannattavuuden kasvuodotukset ovat puolestaan korkeimmat Loimaan seudulla ja Vakka-Suomessa. Henkilöstömäärän kasvuodotukset ovat selvästi muita seutukuntia paremmat Vakka-Suomessa, kun taas investointiaikeissa toiveikkain seutukunta on Turunmaa. Tietotekniikka-ala lähtee muita toimialoja toiveikkaampana uuteen vuoteen, mutta myös teollisuudessa ja palvelualoilla kasvuodotukset ovat viimevuotista suuremmat.

– Varsinaissuomalaisten yrittäjien esiin nostamat epävarmuustekijät liittyvät ennen kaikkea yleisiin talousnäkymiin ja niiden epävarmuuteen. OP Pohjolan ekonomistien viimeisimmät arviot, joiden mukaan Suomen taloudella on hyvät edellytykset elpyä lähivuosina jopa ennustettua kasvua nopeammin, vahvistavat yhdessä Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen kohonneiden talousodotusten kanssa toivoa siitä, että talous lähtee nopeampaan kasvuun myös Varsinais-Suomessa, toteaa OP Varsinais-Suomen toimitusjohtaja Petteri Rinne.

Maakuntaennusteen vastausten perusteella Osuuspankin asema varsinaissuomalaisena yrittäjäpankkina on säilynyt vakaana, kun noin puolet varsinaissuomalaisista yrittäjistä valitsee pankkikumppanikseen OP Pohjolaan kuuluvan Osuuspankin. Tärkeimpiä valintaperusteita pankkikumppanin valinnassa ovat pankin luotettavuus, pankin verkko- ja mobiilipalvelujen laatu sekä nimetty asiakasvastaava.

Yrittäjien esittämien arvioiden perusteella voidaan ennakoida, että myös tänä vuonna Yrittäjien jäsenyrityksissä syntyy Varsinais-Suomeen tuhansia uusia työpaikkoja. Erityisen suotuisia henkilöstön määrän kasvuodotukset ovat yrityksissä isomman kokoluokan yrityksissä eli yrityksissä, joiden liikevaihto on yli 5 miljoonaa euroa.

Maakunnan yrittäjyysilmapiiri sekä arviot kunnan ja yrittäjien välisestä yhteistyöstä ovat säilyneet viime vuoden tasolla. Parhaaksi seutukunnaksi yrittäjyysilmapiiriltään on arvioitu Vakka-Suomi, jossa myös kunnan ja yritysten välistä yhteistyötä pidetään parhaana. Paras kunta sekä yrittäjyysilmapiiriltään että kunnan ja yritysten välisessä yhteistyössä on tänä vuonna Naantali.

*Maakuntaennusteessa on tulosten esittämisessä käytetty prosenttiosuuksien ja niiden muutosten lisäksi saldolukuja. Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Saldoluku voi vaihdella -100 ja +100 välillä. Positiivinen saldoluku tarkoittaa optimistista ja negatiivinen saldoluku pessimististä talousnäkymää.

Varsinais-Suomen Maakuntaennuste laadittiin tänä vuonna 33. kerran. Vuoden 2026 Maakuntaennusteen pohjana oleva kysely tehtiin 24.11.–8.12.2025 Internet-kyselynä suomen ja ruotsin kielillä. Kysely lähetettiin Varsinais-Suomen Yrittäjien paikallisyhdistysten 6 697 jäsenelle. Heistä 10,2 prosenttia eli 682 yrittäjää vastasi kyselyyn. Yrittäjien aktiivinen osallistuminen tutkimukseen tekee Varsinais-Suomen Maakuntaennusteesta maamme pitkäaikaisimman, kattavimman ja luotettavimman alueellisen suhdannebarometrin. www.maakuntaennuste.fi