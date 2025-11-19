Kansallinen lääketietovaranto saa nimen Farmasto – viranomaisten lääketiedonhallinta siirtyy uudelle aikakaudelle

Valmistuttuaan Farmasto on viranomaisten lääkevalmisteisiin liittyvän tiedon kansallinen päätietolähde.

- Farmasto tarjoaa saavutettavan ja keskitetyn pääsyn lääketietoon juuri silloin, kun sitä tarvitaan, sanoo Fimean tieto- ja kehittämisjohtaja Johanna Seppänen.

Nimi Farmasto viittaa farmasiaan eli lääkealan tieteeseen ja asiantuntemukseen, mutta samalla paikkaan, josta lääketieto löytyy helposti ja luotettavasti. Nimenä Farmasto viestii myös järjestelmällisyyttä ja asiantuntemusta.

- Farmasto on suunniteltu palvelemaan laajasti eri käyttäjiä. Edessä on merkittävä muutos siinä, miten viranomaiset jakavat lääketietoa eri kohderyhmille: kansalaisille, terveydenhuollon ammattilaisille ja terveysteknologiayrityksille. Tämä on myös askel kohti avoimempaa ja nykyaikaista tiedonvälitystä, kertoo Seppänen.

Farmasto on saanut oman tunnuksen ja visuaalisen ilmeen. Tunnus rakentuu selkeästä ja modernista muotokielestä, joka viestii tietorakenteista, järjestelmällisyydestä ja luotettavuudesta. Ilmeen on suunnitellut markkinointitoimisto Valve.

Farmaston kehityskumppanit aloittavat työnsä alkuvuodesta 2026

Vuoden vaihtuessa lääketietovarantohanke ottaa ison harppauksen eteenpäin.

- On ilo todeta, että Farmaston käytännön rakentaminen käynnistyy vuonna 2026. Olemme innoissamme siitä, että pitkän suunnittelu- ja valmisteluvaiheen jälkeen pääsemme siirtymään konkreettiseen toteutukseen, kertoo Fimean tieto- ja kehittämisjohtaja Johanna Seppänen.

Farmaston tuottaman tiedon on oltava laadukasta, luotettavaa ja ajantasaista. Palvelujen ja sisältöjen on myös vastattava aidosti käyttäjien arkea ja odotuksia. Siksi Farmaston kehittämiseen liittyvien asiantuntijapalveluiden kilpailutuksessa painotettiin vahvaa osaamista vaativien, laajojen ja tietoturvallisten palveluiden toteutuksesta sekä käyttäjälähtöisestä kehittämisestä.

Kilpailutuksen jälkeen tietoalustan ja -kantojen sekä tiedonhallinnan toteuttajaksi valikoitui teknologiakonsultointiin ja ohjelmistokehitykseen keskittynyt Tieto Tech Consulting. Alusta toimii tiedon varastoinnin, organisoinnin ja käsittelyn perustana.

- Haluamme osaltamme varmistaa, että hanke tukee viranomaisten työtä ja parantaa lääketiedon hallintaa Suomessa, kommentoi Tieto Tech Consultingin julkisten palveluiden liiketoimintajohtaja Antti Pudas. Autamme mahdollistamaan tehokkaammat ja turvallisemmat lääketiedonhallinnan palvelut, ja olemme sitoutuneita hankkeen onnistuneeseen toteutukseen.

Asiakkaiden suuntaan näkyvän verkkosivuston ja siihen liittyvät käyttäjäpalvelut rakentaa Microsoft-teknologioihin erikoistunut konsultointiyritys Meltlake.

- Olemme ylpeitä saadessamme olla mukana rakentamassa Fimean kanssa palvelua, joka hyödyttää niin ammattilaisia kuin kansalaisia, toteaa Meltlaken kaupallinen johtaja Maiju Immonen. Rakennamme yhdessä verkkopalvelun käyttäjien tarpeet edellä varmistaaksemme, että se vastaa kohderyhmien tarpeita.

Mikä lääketietovaranto?

Farmaston tavoitteena on koota ihmis- ja eläinlääkevalmisteiden tiedot yhteen paikkaan, jotta ne olisivat nykyistä helpommin löydettävissä ja hyödynnettävissä. Tulevaisuudessa kaikki saavat lääkevalmisteisiin liittyvät tärkeät tiedot viranomaisten yhteisen verkkopalvelun kautta.

Kehittämistyötä koordinoi lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kansaneläkelaitos Kelan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n sekä Lääkkeiden hintalautakunta Hilan kanssa. Lääketietovarannon kehittäminen on osa hallitusohjelmaa ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) lääkkeet ja apteekkitalous -hanketta.