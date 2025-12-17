Keski-Suomen hyvinvointialue

26 henkilöä haki Keski-Suomeen hyvinvointialuejohtajaksi

17.12.2025 16:44:46 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan viran hakuaika päättyi tänään. Hyvinvointialuejohtajaksi haki 26 henkilöä.

Haku oli avoinna 14.11.-17.12. Seuraavaksi valintaprosessi etenee haastatteluihin, jotka pidetään 8.1. Hyvinvointialuejohtajan hakua ja valintaa varten on perustettu erillinen valmisteluryhmä. Tavoitteena on, että aluevaltuusto päättää hyvinvointialuejohtajan valinnasta helmikuussa.

Hyvinvointialuejohtajaksi hakeneet

Piia Aarnisalo, lääketieteen tohtori, Helsinki

Juha Ahokas, logistiikan perustutkinto, Jyväskylä

Kalle Eklund, kauppatieteiden maisteri, Vantaa

Hanna Funck, lähihoitaja, Viitasaari

Iida Göös, lähihoitaja, Jyväskylä

Anne Hannunen, diplomi-insinööri, Äänekoski

Ilkka Haukijärvi, filosofian tohtori, Nokia

Tommi Kalmari, kauppatieteiden maisteri, Laukaa

Kai Koskinen, Jyväskylä

Toni Kumpulainen, Viitasaari

Hanna Kuninkaanniemi, terveystieteiden tohtori, Mikkeli

Janne Laine, valtiotieteiden maisteri, Helsinki

Nella Leppänen, maatalousalan perustutkinto, Saarijärvi

Kirsi Leväpelto, kauppatieteiden maisteri, Turku

Päivi Merjonen, psykologian tohtori, Jyväskylä

Juha Nieminen, valtiotieteiden maisteri, Helsinki

Ilpo Nurminen, kauppatieteiden maisteri, Jyväskylä

Esa Nurminen, insinööri, Saarijärvi

Essi Paulamäki, terveydenhoitaja (YAMK), Lempäälä

Anssi Pääjoki, sairaanhoitaja, Jyväskylä

Oona Räisänen, yhteiskuntatieteiden maisteri, Riihimäki

Mervi Saastamoinen, sairaanhoitaja (YAMK), Pihtipudas

Sami Sipilä, kauppatieteiden maisteri, filosofian maisteri, Lahti

Aimo Vaara, yhteiskuntatieteiden kandidaatti, Rovaniemi

Juha Viertola, oikeustieteen lisensiaatti, Helsinki

Piia Vuorela, lääketieteen tohtori, dosentti, Espoo

Hyvinvointialuejohtaja vastaa hyvinvointialueen strategisesta johtamisesta ja kehittämisestä sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Keski-Suomen hyvinvointialueen budjetti on noin 1,4 miljardia euroa ja hyvinvointialueella työskentelee noin 12 500 sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden ammattilaista.

Lisätietoja:
HR-johtaja, valintaryhmän valmistelija, Eija-Liisa Heikkilä, p. 050 567 9972

Yhteyshenkilöt

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.   
    
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.  

Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.    

Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.   

Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.  

Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi. 
 
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue  
 
#hyvaks #hyväarkikaikille 

