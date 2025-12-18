Oma Häme on lyhentänyt merkittävästi hoitojonoja erikoissairaanhoidossa

Oma Hämeen talousarvio ratkeaa tiistaina – palveluja kehitetään tiukasta taloustilanteesta huolimatta 15.12.2025 16:34:26 EET | Tiedote

Oma Hämeen vuoden 2026 talousarvioesitys on valmisteltu erittäin haastavassa taloustilanteessa. Menojen kasvu ylittää edelleen valtion rahoituksen kehityksen, ja alijäämän kattamisvelvoite edellyttää tiukkaa kulukuria kaikilla toimialoilla. Aluevaltuusto päättää talousarviosta kokouksessaan Hämeenlinnassa tiistaina 16. joulukuuta. Kokousta voi seurata suorana Oma Hämeen verkkosivujen kautta klo 10 alkaen. Aluehallitus esittää vuoden 2026 talousarviota ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelmaa aluevaltuustolle hyväksyttäväksi. Vuosien 2023 ja 2024 yhteenlaskettu alijäämä on noin 109 miljoonaa euroa ja lain mukaan se on katettava vuoden 2026 loppuun mennessä. Lopullisista lisäsopeutustoimista päätetään keväällä 2026, kun valtion lisärahoitus ja mahdollisen lisäajan saaminen alijäämien kattamiseen selviävät. Talousarvion lähtökohtana on talouden tasapainottaminen ja kustannusten hillitseminen siten, että lakisääteiset palvelut pystytään turvaamaan ja palveluja kehitetään hallitusti myös tul