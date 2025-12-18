Oma Häme on lyhentänyt merkittävästi hoitojonoja erikoissairaanhoidossa
Oma Häme jatkaa määrätietoista työtään hoitoon pääsyn parantamiseksi erikoissairaanhoidossa. Tuoreimmat tiedot osoittavat, että hoitojonot ovat lyhentyneet merkittävästi kuluvan vuoden aikana, ja kehitys näkyy konkreettisesti useilla erikoisaloilla.
Tällä hetkellä yli hoitotakuuajan leikkaushoitoa odottavia potilaita on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastossa yhteensä 261, joista 87 potilasta on jo saanut vastaanottoajan. Elokuun lopussa yli 180 vuorokautta odottaneita oli THL:n tilastossa 1 055, joten vähennystä on lähes 700 potilasta.
Oma Hämeen omissa järjestelmissä näkyy, että kuulolaitesovitusten suhteen ollaan päästy hoitotakuuseen jo 19. marraskuuta. Suun terveydenhuollossa erikoissairaanhoidon jonossa ei ole tällä hetkellä yhtään potilasta, joka olisi odottanut hoitoa yli kuusi kuukautta. Hyvinvointialueen järjestelmissä myös leikkausta odottavien potilaiden määrä on pienempi.
Ensikäyntien osalta kehitys on ollut erityisen myönteistä: yli 90 vuorokautta odottaneiden määrä erikoissairaanhoidon sairaalapalveluissa on laskenut 617:stä 114:ään. Esimerkiksi ortopediassa yli hoitotakuun odottavia on enää kaksi potilasta, ja silmätaudeilla vastaava luku on 11. Silmätautien osalta on kuitenkin huomattava, että hoitokontrollien aikataulut ovat tällä hetkellä viivästyneet.
Hoitoon pääsy kuntoon pysyvästi
Valvira antoi Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle lokakuussa määräyksen saattaa kiireettömän erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy lainmukaiseksi 30.4.2026 mennessä.
Määräyksen noudattamista tehostetaan miljoonan euron uhkasakolla, ja hyvinvointialueen on toimitettava Lupa- ja valvontavirastolle selvitys toimenpiteistä ja ajantasaiset seurantatiedot 15.5.2026 mennessä.
Oma Häme valitti marraskuussa hallinto-oikeuteen Valviran päätöksestä. Hyvinvointialue katsoo, että Valviran päätöksessä asetettu määräaika ja uhkasakon suuruus eivät ole suhteessa alueen todellisiin olosuhteisiin ja toimintaedellytyksiin. Hoitoon pääsyn parantamiseen liittyvä kehittämistyö jatkuu kuitenkin suunnitelmallisesti Oma Hämeessä.
Alkuvuosi tuo omat haasteensa Assi-sairaalaan muuton ja perehdytysten vuoksi. Leikkaussaliaikaa on tilapäisesti käytettävissä aiempaa vähemmän, mikä edellyttää joustavuutta ja ennakoivaa suunnittelua koko organisaatiolta.
Erikoissairaanhoidon hoidon saatavuuden parantaminen on kuitenkin yksi Oma Hämeen keskeisimmistä tavoitteista. Tänä vuonna myönnetty lisärahoitus hoitotakuun toteuttamiseen on vauhdittanut kehittämistyötä. Assin valmistumisen myötä leikkauskapasiteetti asteittain nousee, mikä edesauttaa hoitoon pääsyn paranemista.
Yhteyshenkilöt
Kati KortelainenErikoissairaanhoidon sairaalapalveluiden tulosalueylilääkäriPuh:040 168 4243kati.kortelainen@omahame.fi
Virpi KrögerKuntoutuksen tulosaluejohtaja (kuulolaitteet)Puh:050 591 7034virpi.kroger@omahame.fi
