Vuoden Professori 2026 Jani Erola on uranuurtaja eriarvoisuuden tutkijana
Professoriliitto on valinnut Vuoden Professoriksi 2026 sosiologian professori Jani Erolan Turun yliopistosta. Valinta julkistettiin liiton Puheenvuoroja tieteen ytimestä -yleisötilaisuudessa Oulussa torstaina 15.1.2026. Vuoden Professorin palkintosumma on 20 000 euroa.
”Professori Jani Erola on arvostettu sosiaalitieteiden tutkija sekä Suomessa että kansainvälisesti. Hän on perehtynyt laaja-alaisesti sosiaaliseen eriarvoisuuteen, siihen vaikuttaviin tekijöihin sekä eriarvoisuuden periytyvyyteen”, Professoriliiton puheenjohtaja Teija Laitinen perustelee Vuoden Professorin valintaa.
”Erolan työ on erinomainen esimerkki siitä, miten korkeatasoinen tieteellinen tutkimus voi olla yhteiskunnallisesti vaikuttavaa”, hän jatkaa.
Erola on johtanut vuodesta 2019 INVEST-lippulaivahanketta, jossa tutkitaan hyvinvointivaltion ja eriarvoisuuden tilaa Suomessa. INVESTin ympärille on kasvanut merkittävä monitieteinen tutkimushankkeiden rypäs.
Erola on aktiivinen keskustelija tiedekentällä sekä julkisuudessa, ja hän on edistänyt sosiologiaa tieteenalana. Vuonna 2010 julkaistussa teoksessaan ”Luokaton Suomi?” Erola käsitteli yhteiskunta-aseman periytyvyyttä ja sitä, miten se selittää eriarvoisuutta 2000-luvun Suomessa. Erolan mukaan taloudellinen eriarvoisuus ei johdu niinkään työväenluokan huono-osaisuudesta kuin ylimmän luokan kasvaneesta hyväosaisuudesta.
Erola on ollut Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen vuodesta 2021. Tällä vuosikymmenellä hän on tutkinut ja käynyt julkista keskustelua varhaiskasvatuksen vaikutuksesta yksilön koulutustasoon ja sosiaaliseen liikkuvuuteen.
Vuoden 2026 alussa käynnistyi Erolan kuusivuotiskausi akatemiaprofessorina. Suomen Akatemian rahoitus mahdollistaa uusien tutkimussuuntien avaamisen. Erola aikoo tutkia koulutustason nousua ja sen sukupuolittuneita muutoksia, työmarkkinoiden polarisoitumista sekä digitalisaation, erityisesti tekoälyn, mukanaan tuomia muutoksia.
Erolalla on myös useita kansainvälisiä luottamustehtäviä, ja hän on mukana merkittävissä monikansallisissa hankkeissa. Euroopan tiedeneuvosto myönsi hänelle vuonna 2014 arvostetun Consolidator Grant -apurahan sosiaalisen aseman periytyvyyden tutkimiseen. Tällä hetkellä Erola koordinoi EU:n rahoittamaa Mapineq-projektia, jossa analysoidaan koulutuksellisia, sosioekonomisia ja terveydellisiä eriarvoisuuksia elämänkaaren eri vaiheissa.
