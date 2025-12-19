Lidl jatkaa hintojen laskua – lohien hinnat 10 prosenttia halvemmaksi
Lidl on laskenut kaikkien omien merkkien lohituotteiden hintoja. Keskimääräinen hinnanlasku on 8,4 prosenttia ja suurin alennus peräti 16,7 prosenttia. Hinnat ovat laskeneet jopa useammalla eurolla tuotetta kohden. Samat, halvat hinnat ovat voimassa 29.12. alkaen kaikissa Lidl-myymälöissä. Lohien hinnanlasku on osa laajempaa hintojen laskua: marraskuussa Lidl laski omien merkkien appelsiinimehujen ja kahvien hinnat.
Lidl on laskenut loppuvuodesta eri tuoteryhmien hintoja, ja nyt vuorossa ovat lohet. Lohi on yksi raaka-aineista, joiden hinta on viime vuosina kivunnut ylöspäin muun muassa saatavuuden ja tuotantokustannusten vuoksi. Nyt lohen hinta on hieman tullut alaspäin, joten Lidl pudottaa heti tuntuvasti kaikkien oman merkin lohituotteiden hintoja. Kyseessä ei ole tarjous, vaan pysyvä hintojen muutos.
– Lohi on kilohinnaltaan hieman arvokkaampi tuote, jonka moni on joutunut ehkä jättämään hyllyyn tiukassa taloustilanteessa. On mahtavaa päästä tarjoamaan lohta nyt aiempaa halvemmalla! Heti, kun raaka-aineiden hinnoissa tapahtuu laskua, siirrämme tämän tuotteisiimme asiakkaidemme eduksi. Meillä on tarjolla lohituotteita moniin eri tarpeisiin, niin kypsennettynä kuin raakanakin sekä eri leikkuissa, ja kaikki nämä saa meiltä nyt halvemmalla, kertoo Lidlin ostojohtaja Thomas Heinrichs.
Uudet, halvemmat hinnat ovat voimassa 29.12. alkaen kaikissa Lidl-myymälöissä. Hinnanmuutos koskee 16 tuotetta. Aiemmin Lidl on jo laskenut appelsiinimehujen sekä kahvien hintoja.
Lidlin kaikki omien merkkien kalatuotteet ovat vastuullisuussertifioituja tai kotimaisia. Lidl hyväksyy MSC-, ASC- sekä GGN-sertifikaatit.
Puolet suomalaisista aikoo lisätä kalan syöntiä vuonna 2026
Lidlin teettämän tutkimuksen mukaan puolet suomalaisista aikoo lisätä kalan syöntiä vuonna 2026.* Tuoreimmat, marraskuussa 2024 julkaistut kansalliset ravitsemussuositukset kehottavat lisäämään kalaa ruokavalioon. Suositusten mukaan kalaa tulisi syödä 300–450 grammaa viikossa, josta vähintään 200 grammaa rasvaista kalaa, kuten lohta.
– Lohi ei kuulu pelkästään juhlaan, vaan se on tärkeä osa arkiruokailua. Kalaa tulisi nauttia viikossa useammassa ateriassa. Haluamme kannustaa suomalaisia kestävään ruokavalioon, ja yksi iso kannustin on tietysti hinta. Jos lohta syö suositusten mukaisesti esimerkiksi 300 grammaa viikossa, saa nelihenkinen perhe kuukaudessa Lidlissä asioidessaan kymppien säästöt, Heinrichs kertoo.
Esimerkkejä lasketuista hinnoista:
|Paino
|Vanha hinta
|Uusi hinta
|Alennus%
|Alennus €
|Isokari savulohifileepala vakuumissa
|200 g
|5,99 €
|4,99 €
|16,7 %
|1 €
|Isokari loimulohifileepala
|250 g
|7,99 €
|6,99 €
|12,5 %
|1 €
|Isokari savulohifileepala
|250 g
|7,99 €
|6,99 €
|12,5 €
|1 €
|Isokari savulohifilee
|n. 700 g
|23,49 €
|19,9 €
|15,3 %
|3,6 €
*Tulokset perustuvat Lidlin teettämään tutkimukseen, johon vastasi noin tuhat suomalaista kuluttajaa. Vastaukset on kerätty viikolla 47. Aineisto on suomalaista aikuisväestöä edustava otos.
