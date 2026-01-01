Huomenna alkava Lux Helsinki kutsuu pysähtymään valotaiteen äärelle
Valotaidefestivaali Lux Helsinki käynnistyy huomenna 6. tammikuuta ja kestää yleisön toiveesta nyt ennätykselliset kuusi päivää eli 11. tammikuuta asti. Festivaalin oheisohjelma sisältää opastettuja kierroksia ja aamulenkin sekä valoaiheisia työpajoja ja senioritoimintaa.
Lux Helsinki levittäytyy tänä vuonna 20 teoksen voimin keskustan alueelle aina Kansalaistorilta Lasipalatsin aukion kautta Hietalahdentorille, Vanhaan kirkkopuistoon ja Espan lavalle asti. Lisäksi teoksia löytyy Erottajan aukiolta, Citycenteristä ja Kanneltalosta. Teokset valaisevat päivittäin klo 17–22 sekä 8.–9. tammikuuta myös aamulla klo 7–9 , jolloin osa teoksista on päällä. Tämän vuoden teema on Stop time!, ja se näkyy niin teoksissa kuin oheisohjelmassa. Lux Helsinki kutsuu pysähtymään olennaisen äärelle sekä nauttimaan valosta ja väreistä vuoden pimeimpänä aikana.
Opastettuja kierroksia, työpajoja ja aamulenkki
Teoksiin ja niiden taiteilijoihin pääsee tänä vuonna tutustumaan opastetuilla kierroksilla 7.–9. tammikuuta. Maksulliset kierrokset lähtevät Kansalaistorilta ja niitä järjestetään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Kanneltalossa ja Annantalossa järjestetään maksuttomia valotaidetyöpajoja ja ohjelmallista toimintaa festivaalin aikana. Kanneltalossa pääsee luomaan hetkellistä taidetta ja syventymään piirtopöytien mahdollisuuksiin 6. ja 10.–11. tammikuuta. Annantalo muuttuu Luxin aikana pysähtymisen ja rauhoittumisen keitaaksi, jossa on tarjolla erilaisia sisältöjä lapsille ja lapsiperheille.
Valotaide yhdistää jälleen sukupolvia, kun helsinkiläiset palvelutalot toteuttavat yhteistyössä lähialueiden päiväkotien ja koulujen kanssa valotaidetyöpajoja, joiden tuloksena syntyneet teokset ovat esillä Luxin aikaan esimerkiksi palvelutalojen ikkunoissa. Viime vuonna käynnistynyt projekti jatkuu tänä vuonna noin 15 palvelutalon voimin synnyttäen valotaideteoksia tämän vuoden teeman ja talojen omien ideoiden mukaisesti.
Torstaiaamuna 8. tammikuuta järjestettävä Lux aamujuoksu varattiin nopeasti loppuun. Opastettu lenkki kiertää valittujen teosten kautta pysähtyen hetkittäin teosesittelyjen äärelle – lenkki huipentuu Kaupungintalon ravintolaan, jossa on tarjolla aamupuuroa.
Valotaide levittäytyy kymmeneen keskustan taidegalleriaan
Tänä vuonna Lux Helsingin Stop time! -teemainen taide levittäytyy myös ennätyksellisesti kymmeneen keskustan alueen taidegalleriaan, joissa on nähtävillä laaja kirjo erilaista valotaidetta kotimaisilta ja kansainvälisiltä taiteilijoilta.
Galleria Pirkko-Liisa Topeliukseen rakentuu yhden tämän vuoden kärkitaiteilijan, Melek Mazicin, helmipinnoilla ja väreillä leikittelevä näyttely. Mazicin Lux Helsinki -ulkoteos on visuaalisesti voimakas Valon huoneet, joka värjää ja koristelee laserein Hietalahdessa sijaitsevan Helsingin telakan ikoniset nosturit.
Muita Lux Helsinki -gallerioissa esillä olevia taiteilijoita ovat muun muassa Milla-Kariina Oja, jonka elollisen ja elottoman luonnon rajapintoja tarkasteleva teos projisoidaan Galleria Forum Boxin julkisivuun. Tietoturvayhtiö WithSecuren pääkonttorilla sijaitsevassa Museum of Malware Artissa on esillä ainutlaatuinen valotaidekokonaisuus, joka ammentaa inspiraationsa kyberhyökkäysten historiasta.
Kaikkiin Lux Helsingin teoksiin, taiteilijoihin, gallerioihin ja oheisohjelmaan pääsee tutustumaan festivaalin verkkosivuilla.
Lux Helsinki on esteetön ja maksuton koko perheen tapahtuma, joka toteutuu 6.–11.1.2026 klo 17–22 ja 8.–9.1. klo 7–9. Festivaalin järjestää ja tuottaa Helsingin tapahtumasäätiö. Lux Helsingin taiteellisena johtajana toimii Juha Rouhikoski, ja kuraattoritiimiin kuuluvat Jyrki Sinisalo, Mia Kivinen, Elisa Hillgen ja Katja Muttilainen.
Lux Helsingin 2026 pääyhteistyökumppaneita ovat Helsinki Shipyard, Iittala, Hietalahden kauppahalli, Citycenter, Pågå ja Bauer Media Outdoor. Yhteistyökumppaneita ovat Kamppi Helsinki, Musiikkitalo, Kanneltalo, Annantalo, Ranskan instituutti ja Espan lava.
Viestintäpäällikkö Anna Mäkelä, Helsingin tapahtumasäätiö
