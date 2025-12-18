Telia Finland Oyj

Puhelin on perinteisesti joulun hittilahja – vanha laturi voi aiheuttaa yllätyksen

Tekniset laitteet ja etenkin älypuhelin on yksi suosituimmista joululahjoista. Moni yllättyy huomatessaan, että pakkaus ei sisällä laturia. Mukana on usein vain latauskaapeli, ja kotoa löytyvä vanha laturi ei välttämättä sovellu uuteen puhelimeen.

Älypuhelinvalmistajat ovat viime vuosina jättäneet laturin pois uusien puhelimien myyntipakkauksista. Uuden puhelimen ostajalta löytyy usein jo entuudestaan latureita, mutta käytännössä vanha laturi voi olla huomattavasti hitaampi kuin mitä uusi puhelin tukee.

”Uudet älypuhelimet tukevat selvästi aiempaa suurempia lataustehoja, mutta monella on edelleen käytössä vanhoja 5–20 watin latureita. Tällöin puhelimen lataaminen voi kestää useita tunteja, vaikka laite tukisi pikalatausta”, kertoo Telian valikoimapäällikkö Petri Feirikki.

Lainsäädäntö edellyttää laitteiden myyjiä kertomaan, millä latausteholla puhelin latautuu tehokkaimmin. Esimerkiksi uusimmat huippumallit voivat hyödyntää jopa yli 45 watin lataustehoa, mutta tämä jää hyödyntämättä, jos laturi ei sitä tue.

”Oikean ja laadukkaan laturin valitseminen helpottaa arkea ja lisää turvallisuutta. Monille on tärkeää, että puhelin latautuu mahdollisimman nopeasti. Turvallisuuden varmistamiseksi on syytä käyttää laadukasta laturia ja välttää puhelimen jättämistä lataukseen yön yli”, Feirikki sanoo.

Feirikki suosittelee pukkia vielä vilkaisemaan lahjasäkistä löytyvän laitteen.

"Oikea laturi varmistaa sen, että uusi puhelin pääsee nopeasti käyttöön, eikä puhelimen latausta tarvitse odotella tuntikausia."

 

Vinkit puhelimen laturin valintaan

  1. Selvitä puhelimesi tukema latausteho
    Katso puhelimen teknisistä tiedoista, millä teholla se latautuu nopeimmin. Yleisiä tehoja ovat esimerkiksi 20W, 35W, 45W tai 65W. Tieto löytyy puhelimen ohjeista tai verkkokaupan laitekohtaisista teknisistä tiedoista.
  2. Tarkista vanhan laturin teho
    Laturin teho lukee adapterin kyljessä tai pohjassa watteina (W). Vertaa sitä puhelimen tukemaan maksimitehoon.
  3. Valitse omaan puhelimeen sopiva pikalaturi
    Kaikki pikalaturit eivät sovi kaikille puhelimille. Osa latureista tukee yleisintä USB Power Delivery (PD) -standardia, osa valmistajakohtaisia pikalatausratkaisuja. Jotta lataus on turvallista ja tehokasta, laturin ja puhelimen tukemien teknologioiden tulee olla yhteensopivia.
  4. Varmista latausjohdon yhteensopivuus
    USB-C on nykyisin yleisin latausstandardi. Tarkista, että sekä laturi että kaapeli tukevat puhelimesi vaatimaa lataustapaa.
  5. Harkitse uuden laturin hankkimista
    Jos vanha laturi on selvästi heikompi kuin puhelimen tukema teho, laturi kannattaa päivittää. Laadukas pikalaturi maksaa tyypillisesti muutaman kympin.

