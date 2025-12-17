Helsingin tapahtumasäätiö

Tuomaan Markkinoilla ennätykselliset yli 650 000 kävijää

22.12.2025 19:00:00 EET | Helsingin tapahtumasäätiö | Tiedote

Tänään päättyneillä Tuomaan Markkinoilla ylitettiin jälleen viime vuoden kävijäennätys, kun runsaan kolmen viikon aikana joulutorilla vieraili yli 650 000 kävijää. Joulutorin uusiksi ruokahiteiksi nousivat muun muassa poro-corndogit ja crumblet.

Tuomaan Markkinoilla on vieraillut sateisesta säästä huolimatta jälleen ennätyksellisen runsaasti kaupunkilaisia ja matkailijoita, ja Kahvila- ja Ravintolapihojen lämmitetyt asiakaspaikat ovat olleet aktiivisessa käytössä koko markkinakauden ajan 28.11. alkaen. Erilaisia riisipuuroja myytiin yhteensä yli 60 000 annosta, ja Ravintolapihalla nautittiin yli 85 000 kuppia lämpimiä glögijuomia.

Tuomaan Markkinat on muodostunut helsinkiläiseksi jouluperinteeksi, mutta kävijämäärien nousuun vaikuttanee osittain myös matkailijamäärien jatkuva kasvu Helsingissä. “Viime vuosien kävijämäärien kasvun myötä Tuomaan Markkinat on todennäköisesti Suomen suurin yleisötapahtuma. Tuomaan Markkinoista tekee valaisun ja joulutunnelman ohella erityisen sen painotus kotimaisuuteen ja vastuullisuuteen, ja olemme iloisia että markkinat on huomattu myös kansainvälisessä mediassa”, sanoo Helsingin tapahtumasäätiön hallituksen puheenjohtaja Jenni Pajunen. “Haluamme kiittää kaikkia kävijöitä, myyjiä ja yhteistyökumppaneita yhteisen jouluelämyksen luomisesta.”

Tuomaan Markkinat on kuratoitu joulutori, joka tarjoaa tilaisuuden tehdä vastuullisia lahjahankintoja yli 100 kotimaiselta käsityöläiseltä ja pienyrittäjältä sekä maistella perinteisiä ja aivan uusia jouluruokia- ja juomia. Tuttujen suosikkien kuten glögien ja glühweinien sekä riisipuurojen ohelle joulutorin uusiksi hittiruoiksi nousivat esimerkiksi korealaiset corndogit sekä makeat marja- ja omenacrumblet. Lahjakujilla myyntivaltteja ovat olleet esimerkiksi käsityöläisten valmistamat perinteiset  joulukoristeet ja kynttilät, pienpaahtimoiden kahvit sekä erilaiset ruokalahjat.

Lahjaostosten ja herkuttelun ohella joulutorin yleisö on päässyt tapaamaan joulupukkia, kokemaan elävää joulumusiikkia ja seuraamaan Aito Iskelmän jouluisia livelähetyksiä. Uudenlaista tunnelmaa markkinoille toivat esimerkiksi We Jazzin jazz-illat ja lapsille suunnatut sirkusesitykset. Perheen pienimpiä on ilahduttanut myös maksuton hevoskaruselli, jossa on vieraillut yli 50 000 innokasta. Lisäksi lähes 1000 osallistujaa helsinkiläisistä päiväkodeista ja perhepäivähoidosta pääsi viihtymään pormestarin ja apulaispormestarien kutsuvieraina Tuomaan Markkinoiden lasten aamussa.

Vuonna 2026 Tuomaan Markkinoita vietetään jälleen Senaatintorilla. Tulevista markkinoista tiedotetaan tarkemmin ensi vuoden puolella.

Helsingissä on yhä mahdollista nauttia joulutorien tunnelmasta Kaupunkitilojen järjestämällä Mantan joulutorilla aina loppiaiseen saakka.

Yhteyshenkilöt

Viestintäpäällikkö Laura Gottleben, laura.gottleben@eventshelsinki.fi, puh. 050 468 7243
Vastaava tuottaja Saara Vanhala, saara.vanhala@eventshelsinki.fi, puh. 050 549 6355

Kuvat

