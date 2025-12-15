Työeläkevakuuttamisen vuosi 2026 – katso muutokset
Vuoden vaihduttua työnantajan on hyvä huomioida muutokset työeläkemaksuissa. Myös yrittäjän työtulo on hyvä tarkistaa, että se vastaa tämänhetkistä työpanosta. TyEL- ja YEL-vakuutusehtoihin tulee myös muutoksia.
Maksut vuonna 2026
Työnantajan eläkevakuutuksen (TyEL) keskimääräinen perittävä maksu on 24 prosenttia palkkasummasta vuonna 2026. Keskimääräinen maksu kuvaa yleistä maksutasoa ja sisältää keskimääräisen asiakashyvityksen ja hoitokustannuksen.
Sopimustyönantajan eläkevakuutusmaksu on asiakaskohtainen ja koostuu useammasta eri osasta. TyEL-perusmaksu on 24,85 prosenttia palkasta (25,28 prosenttia vuonna 2025).
Vuonna 2025 maksuun sisältyi viimeisen kerran vuonna 2020 käytössä olleen tilapäisen työnantajamaksun alennuksen takaisinmaksuerä 0,45 % palkasta.
Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu on 25,85 prosenttia palkasta (26,28 prosenttia vuonna 2025).
Työntekijän maksu yhtenäiseksi iästä riippumatta
Vuonna 2026 poistuvat 53–62-vuotiaiden työntekijöiden korotettu työeläkemaksu ja -karttuma. Työntekijän osuus TyEL-maksusta vuonna 2026 on 7,30 prosenttia palkoista kaikenikäisillä työntekijöillä. Vielä vuonna 2025 TyEL-maksu on riippunut työntekijän iästä.
Työntekijöiden työeläkemaksu yhtenäistyy vuonna 2026
TyEL:n rajatulot vuonna 2026
Vuonna 2026 TyEL-vakuuttamisvelvollisuuden alaraja on 71,72 euroa kuukaudessa. Alaraja tarkoittaa, että jos ansiot alittavat alarajan työntekijää ei tarvitse TyEL-vakuuttaa, mutta hänen palkkansa tulee silti ilmoittaa tulorekisteriin.
Lue lisää vakuuttamisen rajatuloista
Vakuutusmaksukorko 2026
Työeläkevakuutusmaksun korko muuttuu 2026 alussa 2,20 prosenttiin (1.7.–31.12.2025 2,10 prosenttia). Vakuutusmaksukorko lisätään TyEL-vakuutusmaksuun, jos maksun eräpäivää siirtää myöhemmäksi. Vakuutusmaksukorko vaikuttaa myös YEL-vakuutusmaksuun maksuajankohdan ja eräkuukausien mukaan.
Lue lisää maksuista ja vakuutusmaksukorosta
TyEL-takaisinlainaukselle 10 miljoonan euron yläraja 1.1.2026 alkaen
Työntekijän eläkelain (TyEL) vakuutussopimuksen ehdot muuttuvat tammikuun alussa takaisinlainauksen osalta. Takaisinlainaoikeuden muutos vaikuttaa vain suurimpiin työnantajayrityksiin.
TyEL-takaisinlainaukselle 10 miljoonan euron yläraja 1.1.2026
Yrittäjä – YEL vuonna 2026
Vuoden vaihduttua YEL-työtulon ala- ja yläraja nousevat. Työtulon alaraja vuonna 2026 on 9 423,09 euroa ja yläraja 214 000 euroa. Jos yrittäjän työpanos on alle työtulon alarajan, YEL-vakuutusta ei tarvitse ottaa. Jos työpanos puolestaan ylittää työtulon ylärajan, ei ylimenevä osa vaikuta YEL-vakuutukseen.
Yrittäjän eläkemaksu vuonna 2026
Vuonna 2026 53–62-vuotiaiden yrittäjien korotettu eläkemaksu poistuu ja YEL-maksu on kaikilla 24,4 prosenttia vahvistetusta työtulosta. Vielä vuonna 2025 yrittäjien eläkemaksu on ollut alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla 24,10 prosenttia ja 53–62-vuotiailla 25,60 prosenttia vahvistetusta työtulosta.
Työtulo tarkistetaan automaattisesti vuosittain palkkakertoimella. Palkkakerroin nostaa YEL-työtuloa ensi vuonna 2,3 prosenttia.
Yrittäjän työttömyysturvan alaraja nousee 2026
Vuonna 2026 yrittäjän työttömyysturvan YEL-työtulon alaraja nousee 15 481 euroon vuodessa. Jos työtulo on tänä vuonna ollut minimissä tai sen lähellä, työtulon nostamista yli työttömyysturvarajan on syytä pohtia. Työtulo on hyvä pyöristää hieman turvan alarajaa suuremmaksi. Alaraja nousee vuosittain. Näin varmistaa, ettei vahingossa tipahda turvan piiristä.
Lue lisää yrittäjän työttömyysturvasta
Korkokäsittely muuttuu 1.1.2026 alkaen
Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaiset eläkevakuutusmaksujen ehdot muuttuvat tammikuun alussa. 1.1.2026 alkaen ennen eräpäivää maksetuille työeläkemaksuille ei makseta korkoa.
Lue lisää korkokäsittelyn muutoksesta
YEL-selvitys julkaistu: Työtulon rinnalle ehdotettu todellisiin ansioihin perustuvaa eläkekertymää
Sosiaali- ja terveysministeriön vuosi sitten asettaman selvityshenkilön kartoitus yrittäjien eläkejärjestelmän kehittämistarpeista julkaistiin joulukuun alussa.
Ehdotus perustuu niin sanottuun hybridimalliin, jossa yrittäjän eläkemaksu ja eläkkeen kertyminen riippuisivat joko todellisista asioista tai nykyisenkaltaisesta YEL-työtulosta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tiina Nurmi
Vakuutus- ja eläkejohtaja
puh. +358 4029275
tiina.nurmi@ilmarinen.fi
Tietoja julkaisijasta
Ilmarinen on työeläkeyhtiö ihmistä varten. Huolehdimme 1,1 miljoonan ihmisen eläketurvasta ja pidennämme työuria, jotta jokainen voi suhtautua huomiseen luottavaisena ja toiveikkaana. Me teemme töitä tänään, jotta asiakkaittemme toimeentulo on turvattu huomenna. Näin varaudumme hyvään huomiseen. Eläkevastuiden katteena on noin 60 miljardin euron sijoitusvarallisuus. Lisätietoja: www.ilmarinen.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ilmarinen
Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku kiihtyi jälleen15.12.2025 10:57:58 EET | Tiedote
Työntekijämäärä väheni marraskuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -1,1 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Kyseessä oli suurin yksittäisen kuukauden aikana tapahtunut muutos yli 2,5 vuoteen.
YEL-selvitys: Todelliset ansiot ja YEL-työtulo rinnakkain YEL:n eläkemaksun ja eläkkeen perustaksi5.12.2025 14:12:24 EET | Tiedote
Työeläkealalla on odotettu ratkaisua yrittäjäeläkkeiden haasteisiin. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi selvityshenkilö Jukka Rantalan kartoituksen tarpeista kehittää yrittäjien eläkejärjestelmää. Rantalan ehdotus YEL-työtulon korvaajaksi on niin sanottu hybridimalli, jossa yrittäjän eläkemaksu ja eläkkeen kertyminen riippuisivat joko todellisista asioista tai nykyisenkaltaisesta YEL-työtulosta.
Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku hidastui – olisiko positiivinen kierre käynnistymässä?17.11.2025 08:59:48 EET | Tiedote
Työntekijämäärä väheni lokakuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -0,2 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Positiivisia merkkejä on nyt kuitenkin havaittavissa.
Rami Vehmas Ilmarisen osakejohtajaksi3.11.2025 14:50:29 EET | Tiedote
Rami Vehmas on nimitetty Ilmarisen osakejohtajaksi. Vehmas aloitti tehtävässään 1.11.2025.
Postitalon peruskorjaus on valmis – Helsingin historiallinen maamerkki avaa ovensa uudelle aikakaudelle30.10.2025 09:35:58 EET | Tiedote
Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan ikonisen Postitalon laaja peruskorjaus on valmistunut. Remontti kunnioitti rakennuksen 1930-luvun arkkitehtuuria ja toi tilat vastaamaan modernin työelämän tarpeita. Keväällä 2025 avautuivat torniosan uudet toimitilat, ja loppuvuodesta Posti palaa juurilleen Postitaloon.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme