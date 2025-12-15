Työeläkevakuuttamisen vuosi 2026 – katso muutokset

Maksut vuonna 2026

Työnantajan eläkevakuutuksen (TyEL) keskimääräinen perittävä maksu on 24 prosenttia palkkasummasta vuonna 2026. Keskimääräinen maksu kuvaa yleistä maksutasoa ja sisältää keskimääräisen asiakashyvityksen ja hoitokustannuksen.

Sopimustyönantajan eläkevakuutusmaksu on asiakaskohtainen ja koostuu useammasta eri osasta. TyEL-perusmaksu on 24,85 prosenttia palkasta (25,28 prosenttia vuonna 2025).

Vuonna 2025 maksuun sisältyi viimeisen kerran vuonna 2020 käytössä olleen tilapäisen työnantajamaksun alennuksen takaisinmaksuerä 0,45 % palkasta.

Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu on 25,85 prosenttia palkasta (26,28 prosenttia vuonna 2025).

Työntekijän maksu yhtenäiseksi iästä riippumatta

Vuonna 2026 poistuvat 53–62-vuotiaiden työntekijöiden korotettu työeläkemaksu ja -karttuma. Työntekijän osuus TyEL-maksusta vuonna 2026 on 7,30 prosenttia palkoista kaikenikäisillä työntekijöillä. Vielä vuonna 2025 TyEL-maksu on riippunut työntekijän iästä.



Työntekijöiden työeläkemaksu yhtenäistyy vuonna 2026

TyEL:n rajatulot vuonna 2026

Vuonna 2026 TyEL-vakuuttamisvelvollisuuden alaraja on 71,72 euroa kuukaudessa. Alaraja tarkoittaa, että jos ansiot alittavat alarajan työntekijää ei tarvitse TyEL-vakuuttaa, mutta hänen palkkansa tulee silti ilmoittaa tulorekisteriin.



Vakuutusmaksukorko 2026

Työeläkevakuutusmaksun korko muuttuu 2026 alussa 2,20 prosenttiin (1.7.–31.12.2025 2,10 prosenttia). Vakuutusmaksukorko lisätään TyEL-vakuutusmaksuun, jos maksun eräpäivää siirtää myöhemmäksi. Vakuutusmaksukorko vaikuttaa myös YEL-vakuutusmaksuun maksuajankohdan ja eräkuukausien mukaan.

TyEL-takaisinlainaukselle 10 miljoonan euron yläraja 1.1.2026 alkaen

Työntekijän eläkelain (TyEL) vakuutussopimuksen ehdot muuttuvat tammikuun alussa takaisinlainauksen osalta. Takaisinlainaoikeuden muutos vaikuttaa vain suurimpiin työnantajayrityksiin.



Yrittäjä – YEL vuonna 2026

Vuoden vaihduttua YEL-työtulon ala- ja yläraja nousevat. Työtulon alaraja vuonna 2026 on 9 423,09 euroa ja yläraja 214 000 euroa. Jos yrittäjän työpanos on alle työtulon alarajan, YEL-vakuutusta ei tarvitse ottaa. Jos työpanos puolestaan ylittää työtulon ylärajan, ei ylimenevä osa vaikuta YEL-vakuutukseen.

Yrittäjän eläkemaksu vuonna 2026



Vuonna 2026 53–62-vuotiaiden yrittäjien korotettu eläkemaksu poistuu ja YEL-maksu on kaikilla 24,4 prosenttia vahvistetusta työtulosta. Vielä vuonna 2025 yrittäjien eläkemaksu on ollut alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla 24,10 prosenttia ja 53–62-vuotiailla 25,60 prosenttia vahvistetusta työtulosta.



Työtulo tarkistetaan automaattisesti vuosittain palkkakertoimella. Palkkakerroin nostaa YEL-työtuloa ensi vuonna 2,3 prosenttia.

Yrittäjän työttömyysturvan alaraja nousee 2026

Vuonna 2026 yrittäjän työttömyysturvan YEL-työtulon alaraja nousee 15 481 euroon vuodessa. Jos työtulo on tänä vuonna ollut minimissä tai sen lähellä, työtulon nostamista yli työttömyysturvarajan on syytä pohtia. Työtulo on hyvä pyöristää hieman turvan alarajaa suuremmaksi. Alaraja nousee vuosittain. Näin varmistaa, ettei vahingossa tipahda turvan piiristä.



Korkokäsittely muuttuu 1.1.2026 alkaen

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaiset eläkevakuutusmaksujen ehdot muuttuvat tammikuun alussa. 1.1.2026 alkaen ennen eräpäivää maksetuille työeläkemaksuille ei makseta korkoa.

YEL-selvitys julkaistu: Työtulon rinnalle ehdotettu todellisiin ansioihin perustuvaa eläkekertymää

Sosiaali- ja terveysministeriön vuosi sitten asettaman selvityshenkilön kartoitus yrittäjien eläkejärjestelmän kehittämistarpeista julkaistiin joulukuun alussa.



Ehdotus perustuu niin sanottuun hybridimalliin, jossa yrittäjän eläkemaksu ja eläkkeen kertyminen riippuisivat joko todellisista asioista tai nykyisenkaltaisesta YEL-työtulosta.