KHO:n muu päätös, joka koskee valitusta hallituksen esityksen eduskunnalle antamisesta
Korkein hallinto-oikeus on antanut tänään päätöksen, joka koskee valitusta valtioneuvoston päätöksestä antaa hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta.
Luonnonsuojeluliitto Tapiola ry haki korkeimmalta hallinto-oikeudelta muutosta valtioneuvoston 20.11.2025 tekemään päätökseen MMM/2025/128.
Korkein hallinto-oikeus ei tutki valitusta.
Ratkaisun perustelut ovat luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi
