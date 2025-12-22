KHO:n muu päätös, joka koskee valitusta hallituksen esityksen eduskunnalle antamisesta

KHO:n ennakkopäätös, joka koskee vesilain soveltamista 22.12.2025 09:29:28 EET | Päätös

Pohjavedenotto oli perustunut kiinteistön omistajan ja vesiosuuskunnan välillä vanhan vesilain (264/1961) voimassa ollessa tehtyyn vuokrasopimukseen. Vuokrakauden päättyessä vanha vesilaki oli kumottu ja vesilaki (587/2011) oli tullut voimaan. Kiinteistönomistajan ja vesiosuuskunnan välillä ei ollut tehty uutta sopimusta. Aluehallintovirasto oli tämän jälkeen myöntänyt vesiosuuskunnalle vanhan vesilain nojalla toistaiseksi voimassa olevan oikeuden pohjaveden ottamiseen kiinteistöllä sijaitsevasta vedenottamosta sekä pysyvän käyttöoikeuden vedenottamoa ja sen rakenteita ja laitteita varten tarvittavaan alueeseen. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että vedenottamon alueen käytön oikeudellisen perusteen muututtua asiassa ei ollut enää kysymys samasta vanhan vesilain aikaan laillisesti aloitetusta vesitaloushankkeesta. Vesiosuuskunnan hakemukseen oli tämän vuoksi ja vesilain siirtymäsäännös huomioon ottaen sovellettava voimassa olevaa vesilakia. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonai