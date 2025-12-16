Ensi vuosi on Etlan juhlavuosi – tutkimuslaitos täyttää 80 vuotta ja katsoo Suomen tulevaisuuteen vuonna 2051
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos täyttää ensi vuonna 80 vuotta. Juhlavuosi tuo tullessaan useita tapahtumia, kiinnostavia uusia tutkimusjulkaisuja sekä myös nostoja vuosien varrelta, Etlan tärkeimmistä taloustutkimuksista ja tutkijoista. Päätapahtuma on syyskuussa 2026 Finlandia-talossa järjestettävä juhlaseminaari, jonka yhteydessä Etla julkaisee merkkiteoksen ”Suomi 2051”. Kirjassa eturivin taloustutkijat tarkastelevat talouden tilaa ja esittävät tutkimukseen pohjautuvat arviot siitä, miten Suomen talous saadaan kestävälle pohjalle vuoteen 2051 mennessä - ja millaisia yhteiskunnallisia valintoja se meiltä vaatii.
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus perustettiin sotien jälkeen kesäkuussa 1946, kun poliittinen ja taloudellinen murros sekä taloutta koskevien perustietojen puute loivat uudenlaisen tarpeen taloudelliselle tutkimukselle. Etlan edeltäjän ensimmäisiin tehtäviin kuului selvitys teollisuuden sosiaalisen toiminnan laajuudesta ja muodoista. Samoin kartoitettiin mahdollisuuksia vahvistaa työvoiman tarjontaa, jotta jälleenrakennuksen ja sotakorvausten osalta saataisiin pyörät pyörimään ja piiput savuamaan. Pian toiminnan painopiste vakiintui pitkäjänteisiin tutkimuksiin.
Etlan taloustutkimuksen punaisena lankana on perustamisestaan lähtien ollut pitkän ajan talouskasvun, ennen kaikkea tuottavuuden kasvun ja siihen vaikuttavien tekijöiden tarkastelu, muistuttaa Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju.
-Onkin luonnollista, että myös juhlavuonna 2026 haluamme katsoa tulevaan, pitkän ajan talouskasvun ja tuottavuuden kasvun mahdollisuuksiin. Viimeaikaiset kriisit, kuten korona ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, ovat valitettavasti vajavainen selitys Suomen kehitykselle, koska olemme jääneet muista jälkeen. Esimerkiksi ikääntymisestä ja tuotantorakenteen yksipuolisuudesta johtuvat ongelmat ovat edelleen ratkaisematta, muistuttaa Kangasharju.
Juhlavuoden päätapahtuman yhteydessä Etla julkaisee syyskuussa merkkiteoksen ”Suomi 2051”, jossa eturivin taloustutkijat käyvät läpi Suomen talouden haasteita ja esittävät tutkimukseen pohjautuvat arvionsa siitä, miten Suomen talous saadaan kestävälle pohjalle vuoteen 2051 mennessä.
Tarkasteluhorisontti 25 vuotta on valittu tarkoituksella kirjan johtoajatukseksi, sillä nyt julkaistava teos on jatkoa Etlan palkitulle ”Kansantalous 2017”, ”Kansantalous 2021” ja ”Kansantalous 2028” -sarjalle. Pentti Vartian ja Pekka Ylä-Anttilan mainetta niittänyt kirjasarja 90-luvulta ja 2000-luvun alusta on paitsi monelle kansantaloustiedettä opiskelleelle tuttu tenttikirja, myös Pro Oeconomia-palkittu teos.
”Suomi 2051”-kirjaa kirjoittavat nyt Aki Kangasharju ja Etlan tutkimusneuvonantaja Petri Rouvinen.
-Toteutamme Suomi 2051-kirjan samaan tyyliin kuin mainetta niittänyt Etlan Kansantaloussarja, eli pohdimme Suomen kansantalouden kehitystä pitkän aikavälin näkökulmasta. Toisin kuin 90-luvulla tai 2000-luvun alussa, emme voi todeta, että Suomi olisi menestynyt uudessa toimintaympäristössä. Päinvastoin, emme ole saaneet aikaan talouskasvua yli 15 vuoteen, ja olemme jääneet liki kaikilla mittareilla jälkeen verrokeistamme. Mikä on siis Suomen osa ja kilpailukyky uudessa geotaloudessa, tekoälyn ja kauppasotien aikakaudella, ja millainen maa meillä on vuonna 2051, siinä on tämän hankkeen lähtökohta, kertoo Petri Rouvinen.
”Suomi 2051”-kirja julkaistaan 2. syyskuuta, Etlan juhlaseminaarin yhteydessä Helsingin Finlandia-talossa. Päätapahtuman lisäksi Etla muistaa tutkimuslaitoksessa vuosien mittaan työskennelleitä alumneja ja maineikkaita senior fellow-tutkijoita erityisellä senioritapahtumalla ja nostaa vuoden mittaan eri tavoin esiin laitoksessa tehtyä taloustutkimusta ja -tutkijoita.
Yhteyshenkilöt
Aki Kangasharju, Toimitusjohtaja
Petri Rouvinen, Tutkimusneuvonantaja
Tytti Sulander, Viestintäjohtaja
