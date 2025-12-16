Vuoden 2026 alusta voimaan astuvat F-kaasuja koskevat uudet rajoitukset ja velvoitteet

Fluoratut kasvihuonekaasut (F-kaasut) ovat ilmastoa voimakkaasti lämmittäviä kaasuja. F-kaasuihin kuuluvat fluorihiilivedyt (HFC-yhdisteet), perfluorihiilivedyt (PFC-yhdisteet), rikkiheksafluoridi (SF6) ja typpitrifluoridi (NF3). F-kaasuja käytetään pääosin kylmä- ja ilmastointilaitteissa, lämpöpumpuissa, sähköisissä kytkinlaitteistoissa, palontorjunnassa, solumuovien valmistuksessa sekä aerosoleina ja liuottimina.

Ilmastointilaitteiden ja lämpöpumppujen huolto F-kaasuilla, joiden GWP on 2500 tai enemmän (esimerkiksi R-404A), on kiellettyä 1.1.2026 alkaen (F-kaasuasetus, artikla 13(4)). Kielto tarkoittaa, ettei laitteisiin saa enää lisätä uutta, kiellon piiriin kuuluvaa kylmäainetta. Huoltokielto kannattaa huomioida tulevia laitehankintoja suunniteltaessa.

Regeneroituja ja kierrätettyjä F-kaasuja saa kuitenkin käyttää huollossa aina vuoden 2031 loppuun saakka. Kielto on jo entuudestaan koskenut jäähdytyslaitteita. Jäähdytyslaitteiden huollossa regeneroitujen tai kierrätettyjen kylmäaineiden käyttö on sallittu vuoden 2029 loppuun saakka.

F-kaasukielto voimaan kytkinlaitteille

Vuoden 2026 alusta alkaen ensiö- tai toisiojakeluun tarkoitettuja enintään 24 kV keskijännitteisiä kytkinlaitteistoja, jotka sisältävät F-kaasuja, kuten rikkiheksafluoridia (SF6), ei saa enää ottaa käyttöön. Käyttöönotto katsotaan tapahtuneeksi, kun laitteisto on toimitettu, asennettu ja testattu ja sillä on käyttäjä, joka vastaa asetuksen mukaisista toiminnanharjoittajan velvoitteista. Käyttöönottokiellosta voidaan poiketa esimerkiksi hankintamenettelyn perusteella, jos markkinoilla ei ole riittävästi vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Erityyppisille sähköisille kytkinlaitteistoille on lähivuosina tulossa lisää käyttöönottokieltoja. Vaikka kytkinlaitteiston käyttöönotto olisi ajoitettu ennen kieltopäivää, voi olla järkevää toteuttaa tarjouskilpailu F-kaasuasetuksessa asetettujen kriteerien mukaisesti jo etukäteen (F-kaasuasetus, artikla 13 (11&12)). Näin toiminnanharjoittaja voi myöhemmin mahdollisten viivästysten yhteydessä osoittaa, ettei vaihtoehtoista laitteistoa ollut saatavilla. Mikäli käyttöönotto siirtyy kieltopäivän yli, vastuu seuraamuksista on toiminnanharjoittajalla.

F-kaasujen käyttö kielletty nukutusaineissa ja uusissa kotitalouksien kylmälaitteissa

Desfluraanin käyttö inhalaatioanesteettina on kiellettyä vuoden 2026 alusta alkaen, ellei sen käyttö ole välttämätöntä eikä mitään muuta nukutusainetta voida lääketieteellisistä syistä käyttää. Terveydenhuollon yksikön on säilytettävä todisteet lääketieteellisistä perusteista ja toimitettava ne pyynnöstä asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tai komissiolle.

1.1.2026 alkaen markkinoille saa saattaa ainoastaan F-kaasuttomia kotitalouksille suunnattuja jääkaappeja ja pakastimia (F-kaasuasetuksen liite IV, kohta 2(b)). Kielto koskee uusia laitteita eikä vaikuta jo käytössä oleviin laitteisiin. Markkinoille saattamisella tarkoitetaan tuotteiden ja laitteiden maahantuontia Euroopan unionin ulkopuolelta sekä valmistamista EU:ssa EU-markkinoille.

Suomessa F-kaasuasetuksen toimivaltainen viranomainen ja markkinavalvontaviranomainen on Suomen ympäristökeskus. Tässä tiedotteessa kuvataan F-kaasuasetuksen sisältöä lyhyesti. F-kaasuasetuksen teksti on suoraan toimijoita velvoittava.