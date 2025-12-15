Kaikki saman katon alta – Saloon uusi monikäyttöinen tapahtumatila
Original Sokos Hotel Rikalan kupeessa sijaitsevaan entiseen ravintolatilaan valmistuu helmikuun loppuun mennessä uusi tapahtumatila. Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n omistamassa tilassa on mahdollisuus järjestää erilaisia, niin yksityishenkilöiden kuin yritystenkin järjestämiä tapahtumia ja tilaisuuksia. Uuden tilan kilpailuvalttina tulee olemaan järjestelyjen helppous, kun majoitus ja ravintolapalvelutkin löytyvät saman katon alta.
Salon keskustassa Asemakatu 15:ssä sijaitseva perinteikäs ravintolatila palaa entistä ehompana, kun sitä remontoidaan parhaillaan tapahtumakäyttöön sopivaksi. Uudistustöiden valmistuttua 800 neliön tilan voi varata eri kokoisiin tilaisuuksiin, aina 50:stä 500:n henkilöön asti. Järjestäjän kannalta ehdoton vahvuus on se, että majoitus- ja ravintolapalvelut sekä tapahtumatila löytyvät saman katon alta – asiakkaiden ei tarvitse siirtyä paikasta toiseen. Myös varaaminen ja muut järjestelyt sujuvat jouhevasti Original Sokos Hotel Rikalan kautta.
– Tässä tilassa on monia mahdollisuuksia aina tapahtumista perinteisiin kokouksiin tai perhejuhliin. Uskomme asiakkaiden arvostavan sitä, että yhdellä yhteydenotolla saa hoidettua kuntoon koko paketin, sanoo toimialajohtaja Riitta-Leena Rossi tyytyväisenä.
Aiemmin Original Sokos Hotel Rikalassa on voitu järjestää kokous- ja tapahtumapalveluja maksimissaan noin sadalle vieraalle. Uusi tila moninkertaistaa kapasiteetin. Mahdollisista tarjoiluista vastaa jatkossakin Rikala ravintolat, mutta yhteistyötä tullaan tekemään myös SSO:n oman Sinun Keittiön kanssa.
Luvassa keikkoja ja teemailtoja
Kokous- ja juhlatilakäyttöön erinomaisesti soveltuvaan tilaan on suunnitteilla myös keikkoja sekä erilaisia teemailtoja. Näissäkin tullaan hyödyntämään majoitus- ja ravintolapalveluista saatavilla olevaa synergiaetua.
– Tapahtumakalenterin suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Haluamme tehdä meillä viihtymisestä helppoa esimerkiksi tarjoamalla asiakkaille erilaisia ruokaa, majoitusta ja viihdettä sisältäviä keikkapaketteja. Toki pelkkiä lippujakin myydään, kertoo asiakkuuspäällikkö Elina Pakkanen.
– Olen kuullut, että kaupungilla on kiertänyt villejäkin huhuja siitä, mitä tyhjässä tilassa tällä hetkellä touhutaan. Positiivista spekulointia on ollut ilmassa, mikä on pelkästään hyvä asia. Olkaa rohkeasti yhteydessä, jos suunnittelette tapahtumia ensi vuodelle, vinkkaa Pakkanen hyväntuulisena.
Lisätietoja: asiakkuuspäällikkö Elina Pakkanen p. 044 7705 400
Tilavaraukset: rikala.salo@sokoshotels.fi , +358 2 7744 100, tai rikala.ravintolat@sok.fi , 044 7705 008
