Selvitys: Suomalaiset vähensivät isoja ostoksia vuonna 2025 - tarkastelussa remontit, autot ja lainat
Suomalaiset käyttivät viime vuonna rahaa varovasti, kertovat Alma Median laina-, remontti- ja autokauppatilastot. Kyseiseen dataan pohjautuvan selvityksen löydät täältä.
Alma Median palvelut Nettiauto, Urakkamaailma ja Etua toteuttivat yhteisen katsauksen suomalaisten kulutuskäytökseen vuonna 2025. Palvelut ovat omilla toimialoillaan johtavia Suomessa, joten niiden tilastot kertovat kattavasti autojen hankinnan, remonttien toteuttamisen ja lainanoton ajankohtaisen tilanteen.
Tutkimuksesta selviää, että kaikissa palveluissa näkyy kulutuksen muuttuminen varovaisemmaksi vuonna 2025. Isojen ostosten sijaan suomalaiset ovat valinneet edullisempia vaihtoehtoja tai lykänneet kalliita investointeja.
Keskeisimmät huomiot:
- Myönnettyjä lainoja jätettiin nostamatta enemmän kuin edellisvuonna
- Isoja remontteja lykättiin odottamaan vakaampia taloudellisia aikoja
- Autoja ostettiin määrällisesti kuten ennenkin, mutta niihin käytettiin vähemmän rahaa
Asunnonomistajat keskittyvät pieniin korjausremontteihin laajojen remonttien sijaan
Vuonna 2025 asunnonomistajat lykkäsivät isoja remontteja ja keskittyivät niiden sijaan pieniin korjaustoimenpiteisiin. Remonttimäärät olivat laskussa noin 6 %, kun huomioidaan kaikki remonttikategoriat. Eniten laskua on nähtävissä isoissa remonteissa kuten kylpyhuone- ja kattoremonteissa, joiden määrät laskivat yli 15 %.
“Remonttimäärien lasku kertoo kuluttajien varovaisuudesta epävarmassa taloustilanteessa. Kuluttajat keskittyvät nyt isojen remonttien sijaan pienempiin korjaustöihin.” sanoo Urakkamaailman datavastaava Iiris Kansanen.
Auton ostajat hintatietoisia
Vaihtoautokaupassa korostuivat vuonna 2025 edullisempien hintaluokkien autot. Alle 20 000 € hintaisten autojen myynti kasvoi 13 % edeltävästä vuodesta Suomen suurimmalla autojen markkinapaikalla Nettiautossa. Autojen myyntimäärä kasvoi 8 %, mutta pyyntihintoihin perustuva euromääräinen myynti pysyi edellisvuoden tasolla.
“Suomalaiset ostivat autoja kuten ennenkin, mutta käyttivät niihin vähemmän rahaa”, Nettiauton liiketoimintapäällikkö Erno Kalalahti sanoo.
Suomalaiset hyväksyvät lainatarjouksia, mutta jättävät ne nostamatta
Lainatarjousten esihyväksyntäaste nousi vuoteen 2025 verrattuna (+7,9 % vs. 2024), mutta nostoaste heikkeni. Pankin sivuille lainatarjousta tarkastelemaan edenneiden hakijoiden hylkäysaste kasvoi edellisestä vuodesta (2025: 57 %, 2024: 51 %). Tämä siitäkin huolimatta, että lainojen korot ovat laskeneet tasaisesti koko vuoden 2025 ajan.
“Korkotaso on laskenut vakuudettomissa lainoissa vuoden aikana selvästi, mutta silti lainojen nostot ovat vähentyneet – tämä on varsin poikkeuksellinen yhtälö”, kommentoi lainavertailu Etuan liiketoimintapäällikkö Heikki Siljamäki.
Selvityn datasta
Tutkimusaikaväli: 1.1.-30.11.2025 vs. 1.1.-30.11.2024
Etua vertaili tutkimusta varten vuoden 2024 ja 2025 asiakasdataa, analysoiden yhteensä yli 150 000 lainahakemusta kyseiseltä aikaväliltä.
Urakkamaailmaan jätettiin tutkimusaikavälillä yli 29 000 tarjouspyyntöä, joiden tietoja hyödynnettiin tässä tutkimuksessa.
Nettiauton tilastot perustuvat tutkimusaikavälillä Nettiautossa ilmoitettujen henkilö- ja pakettiautojen ilmoitettuihin pyyntihintoihin ja myynnistä poistuneiden kohteiden määrään. Henkilö- ja pakettiautoja ilmoitettiin myydyksi Nettiautossa kyseisenä aikavälinä 637 000.
