Finnveraa ohjaava lainsäädäntö uudistui – Uusi laki mahdollistaa joustavan ja nopean reagoinnin toimintaympäristön muutoksiin
Uusi laki valtion erityisrahoitustoiminnasta ja sen järjestämisestä, eli Finnvera-laki tulee voimaan vuoden 2026 alusta. Uusi puitemainen laki kumoaa kymmenen Finnveran toimintaa sääntelevää lakia ja mahdollistaa joustavan reagoinnin Finnveran toimintaympäristön muutoksiin, jolloin rahoitustoimintaa voidaan jatkossa kehittää nopeasti vastaamaan yritysten rahoitustilanteita. Finnveran tämänhetkiset tuotteet, palvelut ja mahdollisuudet vauhdittaa pk- ja midcap-yritysten sekä vientiyritysten kasvua säilyvät ja vahvistuvat entisestään.
Tasavallan presidentti vahvisti lain 30.12.2025, ja laki tulee voimaan 1.1.2026. Laissa valtion ja Finnveran vastuut ja päätöksenteko on selkeämmin määritelty. Valtion vastuu Finnveran vastuusitoumuksista säilyy ennallaan ja turvaa toiminnan jatkuvuuden. Finnveran tulee jatkossakin pyrkiä itsekannattavuuteen eli pitkällä aikavälillä kattaa toiminnan kulut oman toiminnan tuotoilla ja kyetä varautumaan mahdollisiin tuleviin riskeihin. Viennin rahoitukseen liittyvän korontasausjärjestelmän keskittäminen Finnveraan tuo tuntuvaa tehokkuutta. Laki tuo lisää selkeyttä ja läpinäkyvyyttä Finnveran toiminnan valvontaan, kun rahoitusvalvonta siirtyy Finanssivalvonnan tehtäväksi kahden vuoden siirtymäajan jälkeen.
– Uusi laki luo vahvan selkänojan Finnveran toiminnan kehittämiselle vuosiksi eteenpäin. Se mahdollistaa pk- ja midcap-yritysten rahoituksen koko Suomessa jopa nykyistä laajemmin. Suomen vienninrahoituksen kilpailukyky ja riskinottokyky vahvistuvat. Laki mahdollistaa esimerkiksi nopeat tuoteavaukset, jos yritysten rahoituksen saatavuus sitä edellyttää. Pystymme takaamaan kotimaisia investointeja ja suomalaisyritysten vientiä laajoin valtuuksin, kun ne edistävät Suomen taloudellista kehitystä. Valvonnan siirtyminen Finanssivalvontaan tuo selkeyttä, mutta samalla Finnveran erityistehtävä ja rooli on tunnistettu, Finnveran toimitusjohtaja Juuso Heinilä sanoo.
Lain mukaan Finnveran kotimaan rahoituksen lainojen, takausten ja muiden vastuiden valtuus voi olla enintään 10 miljardia euroa ja viennin rahoituksen vastuiden valtuudet enintään 40 miljardia euroa.
Finnveran uusi organisaatio vahvistaa yritysten toimintaedellytyksiä alueellisesti
Valtio omistaa Finnveran koko osakekannan, ja yhtiön omistajaohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.
Aiempi toimintaa ohjannut lainsäädäntö oli rakentunut Finnveran edeltäjäorganisaatioita koskeneiden lakien päälle vuosien mittaan. Kokonaisuudistusta on valmisteitu laajapohjaisesti vuodesta 2023 lähtien Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön tiiviinä yhteistyönä. Perusteellisella valmistelulla haluttiin varmistaa, että Finnveran toiminnan perusta on jatkossakin kestävällä pohjalla ja vastaa tulevaisuuden odotuksiin.
– Lainsäädännön kokonaisuudistus on ollut valtavan iso työ, josta kiitos kaikille projektiin osallistuneille. Uusi laki on selkeä kokonaisuus, johon olemme tyytyväisiä. Syyskuun alusta toiminut Finnveran uusi organisaatiomalli tukee lain toimeenpanoa yhtiössä erityisesti kotimaan rahoituksen osalta, ja organisaatio parantaa alueellisia mahdollisuuksiamme vahvistaa yritysten toimintaedellytyksiä Suomessa, Heinilä sanoo.
Lain voimaantulo ei aiheuta suoria vaikutuksia Finnveran rahoitustoimintaan eikä asiakkaille. Nykyiset sitoumukset pysyvät voimassa ehtoineen, ja sama koskee tarjousvaiheessa olevia rahoituksia – ne säilyvät tarjouksina voimassa.
Pankkisalaisuutta vastaava salassapitosäännös sisältyy myös uuteen lakiin.
Laissa ei ole määritelty rahoituksen toimialarajauksia, mutta linjauksia tehdään edelleen muun muassa omistajaohjauksessa ja yhtiön omassa luottopolitiikassa. Mahdollisista muutoksista toimialarajauksiin uutisoidaan myöhemmin erikseen.
Laki valtion erityisrahoitustoiminnasta ja sen järjestämisestä (PDF)
Risto Huopaniemi, hallintojohtaja, Finnvera, puh. 029 460 2520
Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vienninrahoituspalveluja. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). www.finnvera.fi
