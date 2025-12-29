Helsingin uusivuosi keräsi Kansalaistorille lähes 70 000 kävijää
Vuoden vaihtumista juhlittiin jälleen Helsingissä tähtiartistien ja säihkyvien pyronäytösten parissa. Lasten uusivuosi ja loppuillan konsertti keräsivät Kansalaistorille noin 68 000 kävijää.
Vuoden vaihtumista kokoonnuttiin Helsingissä juhlimaan tuttuun tapaan yhdessä alkuillan lasten ohjelman sekä loppuillan huippukonsertin äärelle. Kokonaisuudessaan Helsingin uusivuosi houkutteli arviolta 68 000 juhlijaa Kansalaistorille ja sen läheisyyteen.
Helsingin uudenvuoden juhlinnan käynnisti alkuillasta koko perheen suosikkiyhtye Hevisaurus räyhäkkäällä show’llaan. Loppuillan konsertissa lavalle nousivat Ares, Erika Vikman ja KAJ, ja vuoden vaihtumisen hetkeä juhlistettiin Bara Bada Bastun sekä näyttävän pyronäytöksen säestämänä. Pormestari Daniel Sazonov toivotti lisäksi puheessaan kaupunkilaisille onnellista ja toiveikasta uutta vuotta.
Juhlinta Kansalaistorilla sujui talvisessa pakkassäässä positiivisissa tunnelmissa ilman erityisiä järjestyshäiriöitä. “Uusivuosi on suomalaisen juhlakalenterin iloisin hetki. Jälleen kerran vuoden suurin konserttiyleisö vastaanotti vuoden vaihtumisen riemuisin mielin, mutta vastuullisesti ja toisiaan kunnioittaen”, kertoo Helsingin tapahtumasäätiön toimitusjohtaja Stuba Nikula.
Loppuillan konsertti välitettiin suorana Nelosella ja Ruudussa, ja uudenvuoden tunnelmiin voi yhä palata Ruudun välityksellä.
Helsingin uudenvuoden järjestää Helsingin kaupunki. Perinteeksi muodostunutta juhlaa on järjestetty 1930-luvulta lähtien. Tapahtuman tuottaa Helsingin tapahtumasäätiö.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Viestintäpäällikkö Laura Gottleben, laura.gottleben@eventshelsinki.fi, puh. 050 468 7243
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin tapahtumasäätiö
Vuoden vaihtumista juhlitaan jälleen 31.12. Kansalaistorilla29.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Ares, Erika Vikman ja KAJ tähdittävät Helsingin uudenvuoden juhlaa Kansalaistorilla, ja tapahtuma välitetään suorana Nelosella ja Ruudussa. Lasten uusivuosi ja Hevisauruksen keikka käynnistävät aattoillan. Tapahtuma-alueelle kannattaa saapua hyvissä ajoin poikkeukselliset liikennejärjestelyt huomioiden.
Tuomaan Markkinoilla ennätykselliset yli 650 000 kävijää22.12.2025 19:00:00 EET | Tiedote
Tänään päättyneillä Tuomaan Markkinoilla ylitettiin jälleen viime vuoden kävijäennätys, kun runsaan kolmen viikon aikana joulutorilla vieraili yli 650 000 kävijää. Joulutorin uusiksi ruokahiteiksi nousivat muun muassa poro-corndogit ja crumblet.
Kutsu medialle: Tutustu ennakkoon Lux Helsingin teoksiin17.12.2025 10:06:00 EET | Kutsu
Tervetuloa Lux Helsingin pressitilaisuuteen Home Hotel Jugendiin maanantaina 5.1. klo 16. Tilaisuuden avaavat Helsingin tapahtumasäätiön toimitusjohtaja Stuba Nikula ja Lux Helsingin taiteellinen johtaja Juha Rouhikoski. Tämän jälkeen kuullaan neljän teoksen ja niiden taiteilijoiden esittelyt. Lopuksi pääsemme näkemään seitsemän teosta ennakkovalaisuna median edustajille, jolloin on mahdollisuus myös valo- ja videokuvaukseen. Ennakkovalaistavat teokset: Sébastien Lefèvre: Soleil nuit Albireo, Hietalahdentori Anni Laukka: May Every Child Be Fed, Hietalahden kauppahallin seinä Max Lapinsuo-Sylwén: Chapters, Hietalahdentori / Kojamon rakennuksen seinä CHIAKI: Momentum, Hietalahdentori / Kojamon rakennuksen seinä Melek Mazici: Valon Huoneet, Helsinki Shipyard "Helsingin telakka" Kaisa Salmi, Isa Niiranen ja opiskelijat: Rauhan polku, Aleksanterinteatteri Steve Thompson / Custom Fibre Optics: Mycelium Network, Vanha Kirkkopuisto Muutokset mahdollisia. Tilaisuudessa voi esittää läsnäolijoill
Tuomaan Markkinoilla jo lähes 300 000 kävijää11.12.2025 11:17:33 EET | Tiedote
Helsinkiläisten ja matkailijoiden joulutunnelmointi Tuomaan Markkinoilla on lähtenyt käyntiin vilkkaasti sateisesta säästä huolimatta. Vastuullisia lahjahankintoja on tehty innokkaasti ja Herkku- sekä Ravintolapihojen lämmitetyt asiakaspaikat ovat olleet aktiivisessa käytössä.
Ares, Erika Vikman ja KAJ tähdittävät Helsingin uudenvuoden juhlaa Kansalaistorilla10.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Helsingin uuttavuotta juhlitaan jälleen 31.12. Kansalaistorilla kotimaisten tähtiartistien seurassa. Hevisaruksen koko perheelle suunnattu keikka täräyttää uudenvuoden juhlinnan käyntiin jo alkuillasta. Loppuillan konsertin pääesiintyjinä nähdään Ares, Erika Vikman ja KAJ, ja vuosi vaihtuu näyttävän pyronäytöksen säestämänä. Konserttia voi seurata suorana Nelosen ja Ruudun välityksellä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme