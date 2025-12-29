Helsingin uusivuosi keräsi Kansalaistorille lähes 70 000 kävijää

Kutsu medialle: Tutustu ennakkoon Lux Helsingin teoksiin 17.12.2025 10:06:00 EET | Kutsu

Tervetuloa Lux Helsingin pressitilaisuuteen Home Hotel Jugendiin maanantaina 5.1. klo 16. Tilaisuuden avaavat Helsingin tapahtumasäätiön toimitusjohtaja Stuba Nikula ja Lux Helsingin taiteellinen johtaja Juha Rouhikoski. Tämän jälkeen kuullaan neljän teoksen ja niiden taiteilijoiden esittelyt. Lopuksi pääsemme näkemään seitsemän teosta ennakkovalaisuna median edustajille, jolloin on mahdollisuus myös valo- ja videokuvaukseen. Ennakkovalaistavat teokset: Sébastien Lefèvre: Soleil nuit Albireo, Hietalahdentori Anni Laukka: May Every Child Be Fed, Hietalahden kauppahallin seinä Max Lapinsuo-Sylwén: Chapters, Hietalahdentori / Kojamon rakennuksen seinä CHIAKI: Momentum, Hietalahdentori / Kojamon rakennuksen seinä Melek Mazici: Valon Huoneet, Helsinki Shipyard "Helsingin telakka" Kaisa Salmi, Isa Niiranen ja opiskelijat: Rauhan polku, Aleksanterinteatteri Steve Thompson / Custom Fibre Optics: Mycelium Network, Vanha Kirkkopuisto Muutokset mahdollisia. Tilaisuudessa voi esittää läsnäolijoill