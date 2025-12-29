Helsingin tapahtumasäätiö

Helsingin uusivuosi keräsi Kansalaistorille lähes 70 000 kävijää

1.1.2026 00:49:19 EET | Helsingin tapahtumasäätiö | Tiedote

Vuoden vaihtumista juhlittiin jälleen Helsingissä tähtiartistien ja säihkyvien pyronäytösten parissa. Lasten uusivuosi ja loppuillan konsertti keräsivät Kansalaistorille noin 68 000 kävijää.

Vuoden vaihtumista kokoonnuttiin Helsingissä juhlimaan tuttuun tapaan yhdessä alkuillan lasten ohjelman sekä loppuillan huippukonsertin äärelle. Kokonaisuudessaan Helsingin uusivuosi houkutteli arviolta 68 000 juhlijaa Kansalaistorille ja sen läheisyyteen.

Helsingin uudenvuoden juhlinnan käynnisti alkuillasta koko perheen suosikkiyhtye Hevisaurus räyhäkkäällä show’llaan. Loppuillan konsertissa lavalle nousivat Ares, Erika Vikman ja KAJ, ja vuoden vaihtumisen hetkeä juhlistettiin Bara Bada Bastun sekä näyttävän pyronäytöksen säestämänä. Pormestari Daniel Sazonov toivotti lisäksi puheessaan kaupunkilaisille onnellista ja toiveikasta uutta vuotta.

Juhlinta Kansalaistorilla sujui talvisessa pakkassäässä positiivisissa tunnelmissa ilman erityisiä järjestyshäiriöitä. “Uusivuosi on suomalaisen juhlakalenterin iloisin hetki. Jälleen kerran vuoden suurin konserttiyleisö vastaanotti vuoden vaihtumisen riemuisin mielin, mutta vastuullisesti ja toisiaan kunnioittaen”, kertoo Helsingin tapahtumasäätiön toimitusjohtaja Stuba Nikula.

Loppuillan konsertti välitettiin suorana Nelosella ja Ruudussa, ja uudenvuoden tunnelmiin voi yhä palata Ruudun välityksellä.

Helsingin uudenvuoden järjestää Helsingin kaupunki. Perinteeksi muodostunutta juhlaa on järjestetty 1930-luvulta lähtien. Tapahtuman tuottaa Helsingin tapahtumasäätiö.

Helsingin uusivuosi

Viestintäpäällikkö Laura Gottleben, laura.gottleben@eventshelsinki.fi, puh. 050 468 7243

