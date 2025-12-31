Diabeteskeskuksen toiminta alkaa – diabeetikoiden hoitopolku selkeytyy ja yhdenvertaistuu

Oma Häme on perustanut diabeteskeskuksen, jonka toiminta alkoi 1.1.2026. Keskus kokoaa vaativan diabeteksen hoidon yhteen, selkeyttää hoitopolkuja ja parantaa diabetesta sairastavien yhdenvertaista ja oikea-aikaista hoitoa maakunnassa.

Diabeteskeskus palvelee Kanta-Hämeessä asuvia yli 16-vuotiaita tyypin 1 diabetesta sekä vaativaa tyypin 2 diabetesta sairastavia. Toiminnan tavoitteena on tarjota saavutettavaa, ammattitaitoista ja asiakaslähtöistä hoitoa sekä vahvistaa omahoidon tukea.

Kanta-Hämeessä vaativan diabeteksen hoito on ollut pirstaleista, ja toimintatavat ovat vaihdelleet kuntien ja toimintayksiköiden välillä. Diabetesliiton asiantuntijaryhmä suositti vaativan diabeteksen hoidon keskittämistä jo vuonna 2014.

Myös THL:n diabetesrekisterin tiedot osoittavat kehittämistarpeen. Tyypin 1 diabetesta sairastavista vain 22 prosenttia on hyvässä hoitotasapainossa (HbA1c alle 53 mmol/mol). Tyypin 2 diabetesta sairastavista hyvässä hoitotasapainossa on 69 prosenttia.

Lisäksi muissa selvityksissä on lisäksi tunnistettu tarve perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön vahvistamiselle ja toimintamallien selkeyttämiselle.

Mikä muuttuu?

Diabeteskeskus on oma hallinnollinen yksikkönsä, jossa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon diabetesammattilaiset työskentelevät tiiviisti yhdessä. Henkilöstö koostuu alueen nykyisistä diabetesalan ammattilaisista.

Keskuksen vastaanotot ovat Forssan sairaalassa, Riihimäen sairaalassa sekä Assi-sairaalassa Hämeenlinnassa, jossa toiminta alkaa maaliskuussa 2026. Keskuksen keskeinen tehtävä on yhtenäistää vaativan diabeteksen hoitolinjat koko hyvinvointialueella, kehittää diabeteksen hoitoa systemaattisesti ja vastata alueen diabeteskoulutuksesta.

Diabeteskeskus hoitaa sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon vastaanotoilla muun muassa aikuisia tyypin 1 diabetesta sairastavia ja vaativaa tyypin 2 diabetesta sairastavia, kuten monipistoshoitoisia. Myös insuliinipumppua käyttävät, raskaana olevat diabeetikot sekä moniammatillista diabeteksen hoitoa tarvitsevat kuuluvat diabeteskeskuksen hoidettaviksi. Alle 16-vuotiaat diabeetikot hoidetaan lasten diabetespoliklinikalla Hämeenlinnassa tai Forssassa.

Toimi näin:

Jos olet saanut aiemmin kutsun diabetesvastaanotolle, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Jos sairastat tyypin 1 diabetesta, etkä tiedä, missä hoitosi on, ota yhteyttä oman alueesi diabeteskeskuksen diabeteshoitajaan. Löydät yhteystiedot täältä: Diabeteksen hoito

Jos sairastat tyypin 2 diabetesta, etkä tiedä, missä hoitosi on, ota yhteyttä perusterveydenhuollon kiireettömään ensilinjaan. Kiireetön hoito terveysasemilla

Diabeteskeskuksen tavoitteena on varmistaa, että jokainen asiakas löytää oikeaan hoitopaikkaan ja saa tarvitsemansa tuen.

Asiakasmaksut

Diabeteskeskuksen asiakasmaksut määräytyvät sen mukaan, toteutuuko palvelu perusterveydenhuollon vai erikoissairaanhoidon vastaanotolla.

Jako perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon vastaanottojen välillä määräytyy palvelun sisällön, hoidon ja seurannan tarpeen mukaan. Näin varmistamme, että maksut ovat oikeudenmukaisia ja vastaavat palvelun laajuutta. Lue tarkemmin: Diabeteksen hoito

Perusterveydenhuollon asiakasmaksut:

30,20 € / lääkärikäynti tai hoitopuhelu, maksu peritään enintään kolmelta (3) kerralta / kalenterivuosi

19,90 € / sarjahoidon käynti, peritään enintään 45 kertaa / kalenterivuosi

9,95 €/ryhmäkäynti

Hoitajien käynnit ja etävastaanotot, kuten hoitopuhelut ovat maksuttomia.

Erikoissairaanhoidon asiakasmaksut:

71,30 € / lääkärikäynti tai hoitopuhelu

71,30 € / hoitajakäynti tai hoitopuhelu

71,30 € / jalkojenhoitajan käynti

19,90 € / sarjahoidon käynti, peritään enintään 45 kertaa/kalenterivuosi

9,95 €/ryhmäkäynti

Muista maksuista ja esimerkiksi maksukatosta kerrotaan tarkemmin Asiakasmaksut-sivulla. Oma Hämeen asiakasmaksut muuttuvat vuodenvaihteessa, mistä kerrotaan tarkemmin tässä tiedotteessa.

Muista myös Suomi.fi -viestit

Oma Häme on aloittanut vuoden 2025 lopussa Suomi.fi-viestien käytön asiakasviestinnässään. Aluksi lähetetään esimerkiksi ajanvarauskirjeitä sisätautien poliklinikalta, Sydänsairaalasta ja muistipoliklinikalta.

Kaikki asiakkaat eivät välttämättä muista ja tiedä käyttävänsä jo Suomi.fi-palvelua. Kyse on sähköisestä postilaatikosta, jota viranomaiset ja julkisen hallinnon toimijat käyttävät viestien ja asiakirjojen lähettämiseen. Viestit voi lukea Suomi.fi-mobiilisovelluksella tai kirjautumalla Suomi.fi-verkkopalveluun.

Jos et muista tarkistaa Suomi.fi-viestejäsi, kutsu tulevalle vastaanotolle voi jäädä huomaamatta. Käyttämättä jätetystä ajasta tai peruuttamattomasta vastaanottokäynnistä voidaan periä maksu, joten viestien seuraaminen on erityisen tärkeää. Asiakkaat, jotka eivät käytä valtakunnallista Suomi.fi-palvelua, saavat edelleen postinsa paperisena.

Jos käytät Suomi.fi-viestejä jo muiden viranomaisten kanssa (esimerkiksi poliisi tai Verohallinto), myös Oma Hämeen viestit toimitetaan sinulle jatkossa automaattisesti sähköisesti. Tätä ei voi itse valita, koska vuoden 2026 aikana astuu voimaan lakimuutos, joka velvoittaa Oma Hämeen, kuten muutkin viranomaiset siirtymään sähköiseen viestintään. Lue lisää Suomi.fi -viesteistä