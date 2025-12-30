Joulukuussa edulliset puhelimet päätyivät suomalaisten pukinkontteihin – iPhone 16 nousi vuoden myydyimmäksi
Telian myyntitilastot kertovat, että Android-puhelimissa asiakkaiden valinnat kohdistuivat edullisiin malleihin, kun taas koko vuoden myydyimmäksi puhelimeksi nousi Apple iPhone 16. Kellopuhelimista tuli yhä useamman lapsiperheen valinta lasten ensimmäiseksi digilaitteeksi.
Joululahjahankinnat ja loppuvuoden tarjoukset näkyivät joulukuussa Telian laitemyynnissä. Asiakkaiden suosioon nousivat iPhonet ja useat Android-laitteiden mallit.
”Joulukuun tarjouksista asiakkaat tekivät vilkkaasti hyviä löytöjä omaan tarpeeseen. Nuorison lahjaksi pukinkonttiin hankittiin erityisesti edullisia Android-puhelimia. Kuluttajien valinnoissa korostuivat laitteiden sopiva hinta-laatusuhde. Myös Applen uusimpia malleja ostettiin aktiivisesti joulun alla”, kertoo Telian laiteliiketoimintajohtaja Patrik Westerberg.
Vuoden myydyimpien puhelinten listaa Telialla hallitsevat tasaisesti Samsungin ja Applen laitteet. Koko vuoden myydyimmäksi puhelimeksi nousi Apple iPhone 16.
”Applen iPhone-mallit säilyttivät vahvan asemansa koko vuoden ajan. Android-puhelimissa asiakkaiden valinnat kohdistuivat vahvasti edullisempiin malleihin. Puhelinta ei osteta hetken mielijohteesta, vaan kyse on harkitusta ja pitkäaikaisesta valinnasta”, toteaa Westerberg.
Lasten kellopuhelinten myynti kasvoi yli 120 prosenttia
Älykellojen puolella kulunut vuosi oli lasten kellopuhelinten todellinen läpimurto. Ne nousivat myyntilistoille kuukausi toisensa jälkeen ja valtasivat kärkipaikat myös koko vuoden myydyimpien älykellojen listalla.
”Kellopuhelinten myynti yli kaksinkertaistui Telialla edelliseen vuoteen verrattuna. Lasten kellopuhelimista on tullut suosituin valinta perheen pienimpien ensilaitteeksi. Vanhemmat haluavat tarjota lapsilleen turvallisen tavan pitää yhteyttä ilman älypuhelimen mukanaan tuomia riskejä”, Patrik Westerberg sanoo.
Kellopuhelimien suosiota selittävät laitteiden turvallisuus, rajatut yhteystiedot, sosiaalisen median puuttuminen sekä mahdollisuus paikantaa lapsi. Lisäksi monet mallit kannustavat lasta liikkumaan ja olemaan aktiivinen arjessa.
Joulukuun myydyimmät puhelimet kuluttajille
1 (2) Samsung Galaxy A56 5G
2 (3) Apple iPhone 17 Pro 5G
3 (4) Apple iPhone 17 Pro Max 5G
4 (5) Apple iPhone 16 5G
5 (-) Motorola E14 4G
6 (-) OnePlus Nord CE5 5G
7 (-) Apple iPhone 17 5G
8 (-) Honor X5c Plus 4G
9 (1) Apple iPhone 15 5G
10 (8) Samsung Galaxy A26 5G
Joulukuun myydyimmät puhelimet yrityksille
1 (1) Samsung Galaxy A36 5G
2 (2) Samsung Galaxy A17 5G
3 (3) Samsung Galaxy A56 5G
4 (9) Apple iPhone 17 5G
5 (5) Apple iPhone 17 Pro 5G
6 (7) Apple iPhone 16 5G
7 (4) Samsung Galaxy S25 5G
8 (6) Apple iPhone 16e 5G
9 (10) Apple iPhone 17 Pro Max 5G
10 (-) Samsung Galaxy Xcover7 5G
Joulukuun myydyimmät älykellot
1 (3) Apple Watch Series 11 GPS
2 (1) Apple Watch SE 3 GPS
3 (2) Xplora XGO2 4G
4 (-) ZTE K1 PRO 4G
5 (-) Apple Watch SE 3 Cellular+GPS
6 (10) Garmin Vivoactive 5
7 (4) Samsung Galaxy Watch7 BT
8 (-) ZTE Kids Watch K2 Pro 4G
9 (-) Honor Choice Watch 2i
10 (-) Apple Watch ULTRA 3 GPS+Cellular
*Suluissa edellisen kuukauden sijoitus
Vuoden 2025 myydyimmät puhelimet kuluttajille
1. Apple iPhone 16 5G
2. Samsung Galaxy A56 5G
3. Apple iPhone 15 5G
4. Samsung Galaxy A16 5G
5. Motorola E14 4G
6. Apple iPhone 16 Pro 5G
7. Samsung Galaxy A26 5G
8. OnePlus 13R 5G
9. Apple iPhone 16e 5G
10. Samsung Galaxy A05s 4G
Vuoden 2025 myydyimmät puhelimet yrityksille
1. Samsung Galaxy A36 5G
2. Samsung Galaxy A35 5G
3. Samsung Galaxy A16 5G
4. Apple iPhone 16 5G
5. Samsung Galaxy Xcover7 5G
6. Apple iPhone 15 5G
7. Samsung Galaxy A56 5G
8. Samsung Galaxy A17 5G
9. Samsung Galaxy A55 5G
10. Samsung Galaxy S24 5G
Vuoden 2025 myydyimmät älykellot
1. Xplora XGO2 4G
2. Xplora XGO3 2nd Gen 4G
3. Apple Watch Series 10 GPS
4. Apple Watch SE GPS
5. OnePlus Watch 2R
6. Garmin Vivoactive 5
7. ZTE K1 PRO 4G
8. Samsung Galaxy Watch7 BT
9. Apple Watch Ultra 2 GPS+Cellular
10. Apple Watch Series 11 GPS
Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3300 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,4 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.
Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2024 oli 8 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.
Katso lisää: www.telia.fi/medialle, X: @teliafinland, LinkedIn: @Telia.
